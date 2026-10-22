Pasos para transcribir audios de WhatsApp sin tener que reproducirlos

La función de transcripción de audios en WhatsApp está desactivada de forma predeterminada y debe habilitarse manualmente. (Reuters)

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WhatsApp ofrece una función que permite leer el contenido de un mensaje de voz sin necesidad de escucharlo, una alternativa útil para quienes reciben audios en momentos poco oportunos. La herramienta convierte la voz en texto y lo muestra debajo del mensaje original, sin requerir aplicaciones externas ni acciones por parte de quien envió el audio.

Cómo activar las transcripciones

Antes de poder leer un audio en texto, es necesario habilitar la función desde los ajustes de la aplicación, dado que viene desactivada de forma predeterminada. El procedimiento es el siguiente:

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Abrir WhatsApp y entrar en Ajustes o Configuración (en Android, desde el menú de tres puntos de la parte superior; en iPhone, desde la pestaña de ajustes o tocando la foto de perfil, según la versión).

Entrar en Chats .

Pulsar Transcripciones de mensajes de voz .

Activar la opción .

Tocar Seleccionar idioma y elegir el que se utiliza con mayor frecuencia en los audios recibidos.

Descargar el paquete de idioma, si la aplicación lo solicita.

La herramienta admite transcripciones en inglés, portugués, español y ruso, según confirmó WhatsApp. (Europa Press)

Esa descarga habilita el reconocimiento de voz directamente en el dispositivo. Según WhatsApp, la función admite por el momento transcripciones en inglés, portugués, español y ruso, aunque la disponibilidad puede variar según el sistema operativo y la versión de la aplicación instalada: se requiere Android 14 o una versión posterior. En el caso de los dispositivos iPhone, se requiere desde iOS 16en adelante, además de tener Siri activado.

Qué hacer para leer un audio sin reproducirlo

Una vez activada la función, convertir un mensaje de voz en texto requiere solo unos pocos toques dentro del chat correspondiente:

Abrir el chat donde se encuentra el mensaje de voz.

Mantener pulsado el audio.

En iPhone: seleccionar Transcribir en el menú contextual que aparece .

En Android: mantener pulsado el mensaje, tocar el menú de tres puntos y elegir la misma opción.

En iPhone, la función de transcripción requiere iOS 16 o una versión posterior, además de tener Siri activado. (Reuters)

El sistema procesa la nota de voz y despliega el texto resultante debajo del mensaje, dentro del propio chat. La transcripción puede demorar algunos segundos en generarse, y si el texto aparece cortado, basta con tocarlo para expandirlo y leerlo completo.

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La activación de la herramienta no exige ninguna acción del remitente: el proceso ocurre únicamente en el teléfono de quien recibe el audio, y no se envía ninguna notificación a quien lo grabó para indicarle que su mensaje fue transcrito. WhatsApp aclara que el procesamiento se realiza de forma local y que la compañía no tiene acceso ni al audio ni al texto generado, lo que mantiene la protección del cifrado de extremo a extremo sobre los mensajes personales.

Por qué puede fallar la transcripción y cómo corregirlo

Cuando la opción Transcribir no aparece, conviene revisar que la función esté activada y que el idioma seleccionado coincida con el del audio recibido. También puede ser necesario actualizar la aplicación, confirmar que el paquete de idioma se haya descargado correctamente o, en el caso de iPhone, verificar que se cumplan los requisitos de iOS.

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El proceso de conversión de voz a texto se realiza en el propio dispositivo, sin intervención de los servidores de WhatsApp. (Reuters)

La precisión de la herramienta no es absoluta. El ruido de fondo, una grabación poco clara, los cambios de idioma dentro del mismo audio, los nombres propios y las expresiones locales pueden alterar el resultado final. Por ese motivo, la transcripción resulta útil para captar la idea general de un mensaje, aunque puede contener errores en palabras o frases puntuales.

Esta función tampoco debe confundirse con un traductor: convierte la voz en texto dentro del idioma seleccionado, pero no traduce el contenido a otro idioma distinto.

Si el audio está en una lengua no compatible o la voz resulta difícil de entender, es posible que WhatsApp no logre generar una transcripción precisa. Ante ese escenario, existen dos alternativas: cambiar el idioma desde Ajustes > Chats > Transcripciones de mensajes de voz, o solicitar al remitente que envíe el mismo contenido por escrito.

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La transcripción no traduce el contenido de un audio: solo convierte la voz en texto dentro del idioma seleccionado. (Reuters)

La función resulta además accesible para personas sordas o con dificultades auditivas, que pueden acceder al contenido de los audios sin depender de la reproducción sonora. Cada usuario decide, de manera individual, cuándo solicitar el texto de un mensaje y en qué idioma configurar el sistema, sin que esto afecte al audio original, que permanece disponible para reproducirse en cualquier momento.