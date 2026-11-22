Treinta y dos estados de Estados Unidos solicitaron a la Corte Suprema que confirme el fallo por desacato contra Apple en su disputa con Epic Games. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

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Treinta y dos estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia, donde está Washington D. C., pidieron el 20 de noviembre a la Corte Suprema que confirme el fallo contra Apple en su disputa con Epic Games, la empresa de Fortnite. Sostienen que Apple eludió una orden judicial sobre los pagos fuera de la App Store.

El escrito lo encabezan Utah y su fiscal general, Derek Brown, y lo firman además estados como California, Nueva York, Florida, Illinois y Pensilvania. Se presentó como “amigo del tribunal”, una figura que permite a terceros con interés en el caso aportar argumentos a los jueces sin ser parte del juicio.

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Los estados argumentan que son responsables de hacer cumplir las leyes de competencia y que decenas de millones de estadounidenses usan el sistema operativo del iPhone. Según el escrito, Apple “inmediatamente” intentó esquivar la orden con cambios de políticas que dejaban a los desarrolladores sin posibilidad real de dirigir a los usuarios a otros medios de pago.

El fiscal general de Utah, Derek Brown, encabeza el escrito conjunto que respalda el acceso a medios de pago externos a la App Store. (REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo)

Qué hizo Apple tras la orden judicial

La orden original impedía a Apple prohibir que las apps incluyeran botones, enlaces u otros llamados a comprar fuera de la App Store. Apple respondió con una comisión de 27% sobre esas compras externas. Por las compras dentro de la app cobra 30%, de modo que el descuento era de solo tres puntos.

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El Noveno Circuito, el tribunal de apelaciones que revisó el caso, citó pruebas de que Apple sabía que los desarrolladores pagarían más de 3% adicional por procesar los pagos por su cuenta. La jueza de primera instancia concluyó que ningún desarrollador eligió ese camino. Para el tribunal, la comisión hacía inviable cualquier alternativa.

Los estados agregan otras dos restricciones que describió el fallo: botones que debían ser indistinguibles del fondo y enlaces con plantillas y ubicaciones limitadas. También mencionan una pantalla de advertencia, diseñada según los documentos internos para asustar al usuario, que avisaba de que Apple no se hacía responsable de la privacidad ni la seguridad de la compra web.

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Apple fijó una comisión del 27% para las compras externas, una tarifa que el tribunal de apelaciones consideró inviable para los desarrolladores. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Los estados citan además hallazgos de la jueza que Apple no impugnó: testimonios con “mentiras” y un informe “fabricado” para justificar sus políticas. La empresa no discute esos hechos, según el escrito; discute que la orden no mencionaba comisiones.

La pregunta que decidirá la Corte Suprema

El 11 de diciembre de 2025, el Noveno Circuito confirmó que Apple había incurrido en desacato, pero revirtió la prohibición total de cobrar comisión y devolvió el caso a la jueza para fijar una tarifa. El 30 de junio de 2026, la Corte Suprema aceptó revisar el caso, pero solo la primera de las dos preguntas que planteó Apple.

Esa pregunta es si un juez puede declarar desacato por violar el “espíritu” de una orden que no menciona la conducta en cuestión, como sostiene el Noveno Circuito, o si debe existir una violación de una orden que prohíba de forma clara y precisa esa conducta. Apple defiende lo segundo, según su petición.

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Compañías como Microsoft, Spotify y Match Group presentaron escritos judiciales de respaldo a la posición de Epic Games. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estados responden que las órdenes en casos de competencia no pueden leerse de forma estrecha, porque quien infringe podría cambiar apenas sus métodos y seguir obteniendo el mismo resultado. Piden que se confirme el fallo o, si la Corte modifica el criterio, que devuelva el caso al Noveno Circuito.

Otros apoyos y fecha de la audiencia

El expediente muestra más escritos a favor de Epic en los últimos días. Spotify, Match Group y Microsoft presentaron uno conjunto el 20 de noviembre de 2026. También aparecen la Asociación Estadounidense de Antimonopolio y Public Knowledge, junto con la Electronic Frontier Foundation, que defiende derechos digitales.

El Gobierno de Estados Unidos presentó el 21 de septiembre un escrito que no respalda a ninguna de las partes. El 19 de noviembre pidió además participar en la audiencia oral. Ese pedido aún figuraba como presentado en el expediente. La Corte Suprema fijó el 11 de enero de 2027 como fecha de la audiencia.

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