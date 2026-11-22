Google lanzó los modelos Hydrogen y Neon dentro de su familia de inteligencia artificial Gemini 4.

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Google tiene dos modelos nuevos de su familia Gemini 4 al alcance del público: Hydrogen, disponible en todos los niveles de la app de Gemini, y Neon, que en la aplicación solo pueden elegir los suscriptores de los planes Google AI Pro y Ultra.

Los datos de esta guía provienen de los anuncios oficiales de Google. Las comparaciones de rendimiento son mediciones que la empresa presenta, en varios casos de índices externos que ella misma cita, y no han sido verificadas por este medio.

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Qué ofrece cada modelo de Google

Según Google, Hydrogen está pensado para ejecutar tareas con rapidez. La empresa lo describe como un modelo para el trabajo diario: redactar correos, preparar guías de estudio, reescribir textos y armar tablas comparativas, con mayor fidelidad al tono y al formato que pida el usuario.

Neon apunta a trabajos de más exigencia. Google lo presenta para tareas de razonamiento complejo, como análisis de hojas de cálculo, lectura de PDF, gráficos y fotos, informes a partir de material denso y programación. Según la empresa, también puede traer datos de aplicaciones como Gmail y Documentos.

En el índice de inteligencia de Artificial Analysis, que Google cita en ambos anuncios, Hydrogen obtuvo 51 puntos en su nivel de razonamiento por defecto, uno más que Argon, otro modelo de la misma familia. Neon sumó 61 puntos en su nivel máximo, y Google lo ubica en el tercer lugar general de ese índice.

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Hydrogen ejecuta tareas del trabajo diario como la redacción de correos, la preparación de guías de estudio y el armado de tablas comparativas. (GOOGLE)

Quién puede elegir cada uno

Hydrogen está disponible para todos los niveles de la app de Gemini y del buscador de Google, de Google AI Studio (la herramienta de Google para probar sus modelos), de la interfaz de programación de Gemini y de Gemini para empresas. En Google Antigravity, su plataforma para programar con IA, solo lo tienen los suscriptores de pago Pro y Ultra.

Neon llegó en una primera etapa más restringida. En la app de Gemini, los suscriptores Pro y Ultra pueden seleccionarlo desde el menú desplegable de modelos. Para desarrolladores, está en el nivel de pago de la interfaz de programación en Google AI Studio, y las empresas lo usan desde la interfaz o ese mismo menú.

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Google no indicó en los anuncios que Neon vaya a estar disponible para cuentas gratuitas de la app. Quien no tenga un plan Pro o Ultra, por lo tanto, no podrá elegirlo hoy, y la herramienta recomendada para ese usuario es Hydrogen.

Neon resuelve tareas de razonamiento complejo mediante la lectura de hojas de cálculo, archivos PDF y la integración con Gmail y Documentos. (GOOGLE)

Qué cambia en costo y razonamiento

Ambos modelos manejan una ventana de contexto de 1 millón de tokens, la cantidad de texto, imágenes o audio que pueden procesar de una vez. Para quienes pagan por uso de la interfaz de programación, Hydrogen cuesta USD 1,50 por millón de tokens de entrada y USD 7,50 por millón de salida, un precio fijo en toda la ventana de contexto.

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Neon cuesta USD 3 por millón de tokens de entrada y USD 15 por millón de salida. Para texto ya procesado y guardado en memoria, que Google llama entrada en caché, la tarifa es de USD 0,15 por millón, un descuento del 95%.

Los dos modelos permiten ajustar cuánto razona la IA antes de responder. Hydrogen ofrece cuatro niveles: bajo, medio, alto (el predeterminado) y uno nuevo llamado xhigh. Neon también tiene cuatro. Un nivel más alto da respuestas más elaboradas, pero demora más y cuesta más en el uso por interfaz de programación.

La app de Gemini restringe la selección de Neon a los suscriptores de los planes de pago Google AI Pro y Ultra. (GOOGLE)

Google afirma que Neon, en su nivel alto, cuesta 32% menos por tarea que Carbon, el modelo más grande de la familia que menciona el anuncio. En programación, la empresa añadió que Antigravity cuenta con una función llamada Orquestador, que cambia de modelo dentro de una misma sesión y puede usar Hydrogen para las tareas de ejecución.

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Ante la duda, la lógica que surge de los anuncios es sencilla: Hydrogen para el trabajo de todos los días y para quien no paga una suscripción, y Neon para quien tiene un plan Pro o Ultra y necesita análisis más profundos. Esta guía rige para las versiones publicadas por Google el 12 y el 18 de noviembre de 2026.