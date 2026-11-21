Chile avanza con un proyecto para restringir el acceso de menores de 14 años a las redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El proyecto de ley de Entornos Digitales Seguros de Chile, que prohíbe las redes sociales a menores de 14 años, pasó a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Todavía no es ley: falta la votación de la Cámara.

La iniciativa fija 14 años como edad mínima para abrir una cuenta en redes sociales y obliga a las plataformas a verificar la edad de sus usuarios, según el comunicado que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia publicó el 16 de noviembre. El texto asegura que la verificación deberá resguardar la privacidad y los datos personales de niños y adolescentes.

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Para los jóvenes de entre 14 y 18 años, el proyecto establece cuentas privadas por defecto y restricciones al contacto no solicitado de adultos desconocidos, de acuerdo con el detalle que publicó BioBioChile. Los menores de 18 también quedarían sin acceso a pornografía, apuestas en línea y plataformas de contenido personal bajo suscripción, ya sea como creadores o como suscriptores.

La iniciativa propone cuentas privadas por defecto y más controles para adolescentes de entre 14 y 18 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fin del scroll infinito y la reproducción automática

Otro eje del proyecto apunta a prohibir mecanismos de diseño considerados adictivos, como el desplazamiento infinito de contenidos, la reproducción automática de videos y las recompensas por el tiempo de permanencia o la frecuencia de uso, según BioBioChile.

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Las plataformas tendrían además que proteger los datos personales de los menores. El proyecto restringe los sistemas de recomendación que puedan exponerlos a contenidos que promuevan la autolesión, el suicidio o los trastornos alimentarios.

La propuesta incluye herramientas gratuitas de control parental. Madres, padres y cuidadores podrían fijar límites de tiempo, ajustar la privacidad y restringir funciones, sin acceder a las comunicaciones privadas de los hijos. El proyecto prevé también una institucionalidad que fiscalice el cumplimiento de la ley y una Política Nacional de Entornos Digitales Seguros y Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia.

El proyecto busca terminar con el scroll infinito y la reproducción automática para reducir usos adictivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, defendió el enfoque en el diseño de las plataformas. “La responsabilidad tiene que estar en quienes diseñan estas plataformas, y no solo en las familias”, afirmó. Según la ministra, un padre no puede competir solo contra equipos que diseñan productos para maximizar el tiempo frente a la pantalla.

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El Ministerio sostiene que los adolescentes chilenos pasan más de 45 horas semanales en redes sociales, la cifra más alta de la OCDE, el grupo de países desarrollados. El comunicado atribuye a ese uso riesgos de adicción, ciberacoso y explotación sexual, además de efectos en el sueño y la concentración.

Cuatro rondas de indicaciones desde agosto

El proyecto nació de varias mociones de parlamentarios de distintos sectores. El 4 de agosto, la Comisión de Ciencias refundió las iniciativas de los diputados Lorena Fries, Daniel Manouchehri, Diego Schalper y Sara Concha, según BioBioChile.

La propuesta contempla herramientas de control parental y obligaciones de protección de datos para las plataformas. REUTERS/Jana Rodenbusch/File Photo

Desde entonces, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, presentó cuatro rondas de indicaciones entre agosto y noviembre, la mayoría aprobadas de forma transversal, informó el comunicado. El Ministerio dijo que dialogó con organizaciones de la sociedad civil, especialistas, niños y adolescentes, y que participó en audiencias con representantes de la industria.

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Wulf sostuvo que “una ley que no se puede aplicar no protege a ningún niño” y dijo que el Gobierno seguirá trabajando con el Congreso. Las fuentes leídas no incluyen la postura de las plataformas sobre las nuevas exigencias.

El siguiente paso es la discusión y votación del proyecto en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, que las fuentes no fechan.