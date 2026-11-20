El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil allanaron las oficinas administrativas del Comité Olímpico Guatemalteco en la zona 5 capitalina. (Ministerio Público)

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El Ministerio Público (MP) realizó este jueves un nuevo allanamiento en el Palacio de los Deportes, sede de las oficinas administrativas del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), en la zona 5 de Ciudad de Guatemala.

La diligencia contó con apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y ocurrió por segunda vez en la semana en el mismo inmueble.

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Hasta el momento, las autoridades no han divulgado el objeto específico de la actuación ni han precisado si esta guarda relación directa con el expediente por presuntas irregularidades administrativas y falsificación de documentos que involucra al COG. La investigación permanece bajo reserva.

El operativo se desarrolló en la 26 calle 9-31 de la zona 5, donde también funcionan las oficinas administrativas de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG).

La Fiscalía ejecutó dos operativos en el Palacio de los Deportes en el transcurso de una misma semana. (Ministerio Público)

La presencia de fiscales y policías se registró pocas horas antes de una Asamblea General convocada por la dirigencia olímpica para las 17:30.

Es el segundo operativo de la semana en la sede del COG

El lunes 16 de noviembre, el MP llevó a cabo diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de elementos en las instalaciones del Comité Olímpico Guatemalteco.

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En esa ocasión, la Fiscalía informó que las acciones formaban parte de pesquisas por la posible comisión del delito de abuso de autoridad.

Las actuaciones también se vincularon con señalamientos sobre presuntas irregularidades administrativas y falsificación de documentos relacionados con documentación presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal de 2022.

De acuerdo con la información divulgada entonces, el objetivo era obtener elementos para fortalecer la investigación y ejecutar una orden de captura. No se informaron detenciones tras ese primer procedimiento.

La diligencia de este jueves se produjo mientras sigue vigente una orden de captura contra la secretaria administrativa del COG, según afirmó el diputado José Chic.

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El diputado José Chic informó sobre una orden de captura vigente contra la secretaria administrativa de la entidad deportiva. (Archivo / Congreso de la República de Guatemala)

El legislador sostuvo que el proceso alcanza a integrantes del Comité Ejecutivo, aunque remarcó que no está dirigido contra asociaciones ni federaciones deportivas.

La Asamblea General motivó una denuncia por posible obstaculización

La nueva presencia del MP coincidió con una denuncia presentada por Chic contra miembros del Comité Olímpico Guatemalteco por una posible obstaculización a la acción penal, a raíz de la convocatoria a la Asamblea General.

El diputado señaló ante la Fiscalía que autoridades deportivas intentarían adoptar medidas para interferir en el trámite del expediente que conoce el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.

La diputada Karina Paz también había advertido que, durante la reunión convocada para este jueves, el COG buscaría declarar “non grato” al juez que ordenó la captura de la secretaria administrativa de la institución.

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Ni el Ministerio Público ni el Comité Olímpico Guatemalteco habían informado, al cierre de esta nota, si la diligencia desarrollada en el Palacio de los Deportes concluyó con incautaciones, citaciones o nuevas órdenes judiciales.

El primer allanamiento se realizó el 16 de noviembre. (Archivo / Infobae América)

Denuncias de intimidación contra personal judicial

En otro hecho relacionado, personal del Juzgado Segundo Penal presentó ante el MP una denuncia por presuntos actos de intimidación atribuidos a abogados que dijeron representar al Comité Ejecutivo del COG, según publicó Prensa Libre.

La denuncia indica que los abogados acudieron a la judicatura para requerir información y promover solicitudes vinculadas con el proceso judicial. Trabajadores del juzgado señalaron que esas gestiones estuvieron acompañadas por conductas que consideraron intimidatorias.

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Trabajadores del Juzgado Segundo Penal denunciaron presuntas intimidaciones atribuidas a abogados vinculados al Comité Ejecutivo del COG. (Archivo / Infobae América)

El medio informó que los señalamientos fueron ratificados durante una audiencia realizada el viernes 13 de noviembre. Entre los hechos reportados figura la visita del abogado Otto Mynor Alarcón y Alarcón, quien hizo comentarios sobre supuestas reuniones de empleados judiciales y del juez relacionadas con el expediente.

También se denunció que algunas personas grabaron videos del juzgado y de su personal. Ante esa situación, se requirió la presencia de seguridad institucional del Organismo Judicial.