Los tres hombres fueron sorprendidos dentro de una sucursal del Banco General, ubicada en Plaza Nuevo Tocumen. Tomada de la PN

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Luego de ser aprehendidos cuando intentaron robar una sucursal bancaria en Panamá, tras abrir un boquete en el techo del edificio, tres hombres recibieron una condena de cinco años de prisión.

El hecho ocurrió en una entidad del Banco General ubicada en Plaza Nuevo Tocumen, en el corregimiento de 24 de Diciembre, en el sector este de la capital panameña.

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Los sospechosos fueron sorprendidos en el interior del establecimiento después de que se activaran las alertas de seguridad del lugar, según informó la Policía Nacional.

Durante la inspección del inmueble, los agentes hallaron cinco maletas vacías.

Según las primeras investigaciones, los tres hombres las habrían llevado para transportar el efectivo u otros objetos de valor que pretendían sustraer de la instalación bancaria.

Unas manos entrelazadas con esposas metálicas sobresalen entre los barrotes de una celda carcelaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sospechosos habrían ingresado al banco a través de un boquete abierto en el techo del establecimiento. La intervención policial permitió frustrar el hurto antes de que los tres hombres lograran abandonar el lugar con el botín.

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana, logró en audiencia la legalización de la aprehensión de los tres hombres.

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En ese mismo acto se presentó la imputación de cargos por el delito de hurto agravado en grado de tentativa.

En la misma diligencia se legalizó un allanamiento excepcional, en el que se ubicaron indicios vinculados con la investigación. Los tres hombres quedaron a disposición del Ministerio Público junto con esos elementos recolectados en la sucursal.

Tras la condena a cinco años de prisión, las defensas de dos de los sentenciados solicitaron la sustitución de la pena privativa de libertad por trabajo comunitario. El Tribunal admitió el pedido.

Usuario introduce una tarjeta bancaria en un cajero automático, actividad también vulnerable a fraudes electrónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En consecuencia, esos dos condenados deberán cumplir la medida alternativa durante cinco años consecutivos, en lugar de ingresar a un centro penitenciario.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los tribunales de Justicia, con respeto a los derechos de los ciudadanos y en apego a la Constitución y la ley.

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El periodo 2025–2026 en Panamá muestra un escenario complejo en materia de seguridad bancaria, donde conviven intentos de robo físico a sucursales y camiones blindados con esquemas de fraude financiero y blanqueo de capitales dirigidos contra entidades como Banco General y la Caja de Ahorros.

Las estadísticas del Ministerio Público reflejan que, aunque a nivel nacional los delitos de robo disminuyeron aproximadamente un 4% entre enero y septiembre de 2026 respecto al mismo periodo de 2025, la provincia de Panamá registró un incremento cercano al 3%, concentrando más de la mitad de las denuncias por robo del país en ese lapso, lo que proporciona un contexto de presión delictiva relevante para el sistema financiero.

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Paralelamente, investigaciones como la Operación Umbral y la Operación Fraude Total documentan modalidades de delitos financieros y blanqueo que han causado perjuicios superiores a los USD 100 mil y hasta alrededor de USD 786 mil a bancos locales, mediante el uso de documentación falsa, operaciones en cajeros automáticos y banca en línea, así como desvío sistemático de fondos a múltiples cuentas.

Los malhechores no pudieron llevarse ni un dólar de la entidad bancaria, aseguran las autoridades. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

El tratamiento judicial de estos casos, que incluye condenas por tentativa de hurto agravado contra los implicados en el hecho de Plaza Nuevo Tocumen y la imposición de medidas de prisión o trabajo comunitario, refleja apenas el esfuerzo institucional por sancionar tanto la violencia contra instalaciones físicas como el fraude sofisticado.

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Esto, en un entorno donde la seguridad electrónica, las alarmas y la coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y los bancos se han convertido en piezas centrales para la prevención y respuesta frente a los robos bancarios.