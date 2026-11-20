La gasolina regular tendría una rebaja de ₡103 por litro, pasando de ₡807 a ₡704, según las estimaciones presentadas por Recope. (Cortesía: RECOPE S.A.)

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El Gobierno de Costa Rica confirmó una propuesta de reducción en los precios de los combustibles para diciembre de 2026, con rebajas que alcanzarían hasta ₡103 (USD 0.22) por litro. El anuncio fue realizado por la presidenta Laura Fernández Delgado.

La mandataria explicó que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) ya presentó ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) la solicitud correspondiente, con la expectativa de que los nuevos precios puedan aplicarse durante el último mes del año.

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La gasolina regular sería la principal beneficiada, con una disminución de ₡103 por litro, mientras que la gasolina súper y el diésel también registrarían reducciones, aunque de menor magnitud.

“Ya hicimos la solicitud de rebaja a la Aresep y ustedes vieron que vienen rebajas hasta de ciento tres colones que va a aliviar el bolsillo de las familias”, manifestó Fernández.

La presidenta destacó que el eventual ajuste también favorecería a sectores productivos como la agricultura, la pesca y el transporte, debido a su dependencia de los combustibles.

¿Cuánto costarían los combustibles en diciembre?

De acuerdo con la propuesta presentada por Recope, la gasolina regular, que actualmente cuesta ₡807 (USD 1.79) por litro, pasaría a ₡704 (USD 1.56), lo que representa una disminución de ₡103 (USD 0.22)

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Por su parte, la gasolina súper registraría una reducción de ₡28 (USD 0.06) por litro, pasando de ₡805 (USD 1.78) a ₡777 (1.72), mientras que el diésel bajaría ₡9 (USD 0.02), al pasar de ₡807 (USD 1.79) a ₡798 (USD 1.77) por litro.

Los cálculos fueron remitidos a la Aresep el viernes 13 de noviembre, como parte del procedimiento ordinario de revisión tarifaria.

En términos prácticos, llenar un tanque de 40 litros de gasolina regular representaría un ahorro de ₡4,120 (USD 9), siempre que se apruebe la rebaja propuesta y se mantengan esas tarifas.

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¿Por qué bajarían los precios?

Durante su intervención, Fernández reconoció que el comportamiento internacional de los hidrocarburos había provocado aumentos en los meses anteriores.

“Hemos visto cómo producto de la situación internacional, el precio del combustible ha venido subiendo. Son guerras que hay en el mundo, asuntos que están fuera del control de nuestro gobierno”, señaló.

La mandataria también reconoció la labor de la presidenta ejecutiva de Recope, Karla Montero, y del equipo técnico de la institución.

Según la refinadora, la disminución propuesta responde a mejores condiciones en el mercado internacional, especialmente a una mayor disponibilidad de petróleo y a la reducción de algunas tensiones geopolíticas.

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Los cálculos consideran el comportamiento de las cotizaciones internacionales entre el 9 de octubre y el 12 de noviembre.

Gas de cocina tendría un aumento

Sin embargo, no todos los productos energéticos experimentarían una disminución.

La propuesta contempla un incremento de ₡912 (USD 2) en el cilindro de gas de cocina de 25 libras, cuyo precio pasaría de ₡7,721 (USD 17.15) a ₡8,633 (USD 19.18)

Recope explicó que las compras internacionales realizadas durante octubre, cuando los precios eran más elevados, impidieron trasladar al consumidor las reducciones posteriores en las cotizaciones del gas licuado de petróleo.

De aprobarse, este aumento contrastaría con el alivio previsto para los conductores y transportistas.

Aunque las gasolinas y el diésel bajarían, el cilindro de gas de cocina de 25 libras aumentaría ₡912, según la propuesta presentada para diciembre. . (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aresep deberá aprobar las nuevas tarifas

Aunque el Gobierno anunció la reducción, los nuevos precios todavía no están vigentes.

La Aresep deberá analizar los cálculos presentados por Recope y emitir una resolución que establezca los montos definitivos.

Posteriormente, el ajuste deberá publicarse en el diario oficial La Gaceta para entrar en vigor en las estaciones de servicio.

El vicepresidente Francisco Gamboa aseguró que el objetivo del Gobierno es contribuir a que las familias dispongan de mayores recursos durante las celebraciones de fin de año.

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Por su parte, Fernández insistió en que la disminución podría beneficiar tanto a los hogares como a las actividades económicas que dependen del transporte y la distribución de productos.