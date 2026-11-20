La oposición de Nicaragua demandó el desconocimiento internacional de la legitimidad de Daniel Ortega a partir del 10 de enero de 2027. (AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)

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La oposición de Nicaragua reclamó sanciones financieras, comerciales y diplomáticas coordinadas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ante reformas constitucionales que, según los participantes de un foro de Freedom House, buscan consolidar el control electoral y excluir a futuros adversarios políticos.

El debate se realizó el 19 de noviembre de 2026 en Washington D.C., bajo el título “El futuro de Nicaragua: represión, resistencia y esperanza”. Allí se planteó que la comunidad internacional debería desconocer la legitimidad del régimen a partir del 10 de enero de 2027, cuando entraría en vigor una nueva etapa de concentración de poder.

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La organización no gubernamental Freedom House advirtió que Nicaragua perdió 49 puntos sobre 100 en el índice Freedom in the World, que mide derechos políticos y libertades civiles. El país registró en las últimas dos décadas uno de los deterioros de libertad más pronunciados del mundo, según informó Confidencial.

Reformas constitucionales y control del proceso electoral

Las modificaciones constitucionales aprobadas en 2025 y las que se prevé ratificar en segunda legislatura en 2027 reordenan el sistema político nicaragüense. Para el politólogo José Antonio Peraza, el objetivo es impedir la competencia política antes de cualquier convocatoria electoral.

La organización Freedom House reportó una pérdida de 49 puntos de Nicaragua en el índice sobre derechos políticos y libertades civiles. EFE/Stringer

“El régimen está creando un sistema constitucional diseñado para excluir al oponente político antes de que se lleven a cabo las elecciones”, afirmó Peraza durante el encuentro organizado por Freedom House.

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El especialista sostuvo que la reforma de 2025 concentró el poder político y afectó derechos fundamentales, garantías jurídicas e independencia de las instituciones públicas. Las modificaciones de 2026, añadió, redujeron las salvaguardas democráticas y ampliaron la capacidad gubernamental para excluir a sus rivales.

Freedom House señaló que las medidas previstas para enero de 2027 darían a Ortega y Murillo un control sin precedentes sobre el proceso electoral y profundizarían el aislamiento internacional del país. La entidad también sostuvo que el régimen encarceló a opositores, provocó la muerte de manifestantes pacíficos y clausuró miles de organizaciones civiles, medios independientes e instituciones religiosas.

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En el foro participaron Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano; los opositores y excarcelados políticos Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro; y Carrie Filipeti, directora ejecutiva de la Vandenberg Coalition y exfuncionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos.

La presión sobre las redes financieras del régimen

Orozco propuso construir una alianza con los países que albergan intereses financieros de la élite nicaragüense. Mencionó a Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, El Salvador y, en menor medida, Colombia como Estados donde podrían impulsarse controles sobre personas incluidas en listas de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos.

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“Eso incluye a Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, El Salvador y hasta cierto punto Colombia. Existen diferentes lealtades políticas en relación con esos países, pero hay disposición política en el otro lado que proporcionará un incentivo para que estos países alineen diferentes formas de presión”, explicó el economista.

El economista Manuel Orozco propuso que los entes bancarios de la región investiguen los intereses financieros de los sancionados por Estados Unidos. (Infobae Centroamérica/Cortesía Canal 6 Nicaragua)

El director de Diálogo Interamericano indicó que las superintendencias bancarias de esos países podrían revisar las identidades de personas ya consideradas sancionables por representar una amenaza para los intereses nacionales. La estrategia, según planteó, debería apuntar a las estructuras económicas que sostienen al aparato estatal y represivo.

Desde 2021, el poder quedó cada vez más concentrado en torno de la familia Ortega-Murillo y el número de personas que integran su círculo político y económico se redujo. Orozco estimó que ese grupo pasó de al menos 250 personas hace cuatro años a menos de 50, e incluso a menos de 30.

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“Se están quedando sin personas para mantener esta maquinaria represiva del Estado. Es una señal de debilidad”, advirtió. Sin embargo, aclaró que esa fragilidad no implica una caída cercana del régimen, porque la presión internacional todavía no alcanzó un nivel que lo obligue a cambiar.

Chamorro coincidió en que la respuesta debe involucrar a gobiernos e instituciones internacionales. El opositor propuso acelerar las medidas comerciales que Estados Unidos evalúa bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio Exterior, una investigación vinculada a las violaciones de derechos humanos atribuidas al régimen.

También pidió que el Fondo Monetario Internacional y otros organismos de crédito incorporen condiciones relacionadas con los derechos humanos al otorgar financiamiento. “Los organismos financieros internacionales deberían tener en cuenta —al igual que lo hacen en el caso de las vulneraciones de los derechos medioambientales o cuestiones relacionadas con el medio ambiente— las violaciones de los derechos humanos”, sostuvo Chamorro.

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El pedido de acciones a la Organización de Estados Americanos

La Organización de Estados Americanos debería coordinar medidas específicas entre sus países miembros, planteó Chamorro. Entre las opciones mencionó sanciones contra funcionarios, retiro de embajadores, reducción de las misiones diplomáticas y suspensión de invitaciones oficiales a representantes del régimen.

Juan Sebastián Chamorro solicitó que los organismos multilaterales de crédito condicionen el financiamiento a Nicaragua al respeto de los derechos humanos. (Photo by Cesar PEREZ / El 19 DIGITAL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / EL 19 DIGITAL / Cesar PEREZ " - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

“Valoramos las condenas, agradecemos el apoyo de la comunidad internacional, pero necesitamos acciones”, insistió el exprecandidato presidencial. “Lo que estamos planteando a los representantes de la comunidad internacional —y, en particular, a la Organización de los Estados Americanos— es la adopción de medidas concretas por parte de cada país”.

El opositor situó el 10 de enero de 2027 como una fecha para que la comunidad internacional desconozca la legitimidad de Ortega y Murillo. Argumentó que la concentración de facultades y las reformas constitucionales eliminaron las garantías democráticas.

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Maradiaga pidió a Estados Unidos y a sus aliados que conviertan sus instrumentos económicos y diplomáticos en medidas directas contra el régimen. “Debemos transformar el sistema estadounidense, pasando de ser un foro donde se expresan preocupaciones a convertirse en un instrumento de acción”, afirmó.

El economista respaldó sanciones financieras focalizadas en las personas y redes económicas que sostienen la represión, aunque advirtió que no deben afectar a la población trabajadora. También propuso que cualquier alivio de esas medidas dependa de cambios verificables: liberación de presos políticos, restitución de nacionalidades y derechos confiscados, reapertura del espacio cívico y religioso y elecciones con observación internacional.

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Maradiaga sostuvo que la crisis nicaragüense representa una amenaza para la seguridad y estabilidad del hemisferio occidental por los vínculos del régimen con Rusia, China, Cuba, Irán y Corea del Norte.