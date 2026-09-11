Jensen Huang afirma que Nvidia crecerá 70% el próximo año y explica por qué

Jensen Huang proyectó que Nvidia crecerá un 70% interanual el próximo año. (Reuters)

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El fundador y consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, aseguró este jueves que la compañía crecerá un 70% interanual el próximo año, una proyección que ya había adelantado el mes pasado tras un trimestre con ingresos récord. El directivo expuso los motivos de esa confianza durante su participación en la conferencia Goldman Sachs Communacopia + Technology.

Los analistas estiman que Nvidia cerrará su actual ejercicio fiscal con cerca de 400.000 millones de dólares en ingresos. Un crecimiento del 70% implicaría alcanzar alrededor de 680.000 millones de dólares el año próximo.

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Nvidia se presenta como la infraestructura de toda la industria de inteligencia artificial

Huang sostuvo que su compañía ocupa una posición que le permite anticipar el rumbo del sector. “Nvidia ejecuta todos los modelos. Cada laboratorio puede usarnos”, afirmó el directivo, quien mencionó entre sus clientes a Anthropic, OpenAI y Google, además de los desarrolladores de modelos de código abierto.

Nvidia prevé cerrar el actual ejercicio fiscal con cerca de US$400.000 millones en ingresos. (Reuters)

“Somos una plataforma fundacional del ecosistema de IA, una plataforma fundacional de la industria de la inteligencia artificial”, agregó Huang. Según el CEO, la presencia de la empresa se extiende desde sus proveedores, como los fabricantes de chips de memoria, hasta los proyectos de centros de datos y las startups del sector.

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“Estamos siguiendo cada gigavatio de terreno, energía y estructura alrededor del mundo. Literalmente todo en el planeta”, señaló, en referencia al término “shell”, que designa la estructura de un centro de datos antes de que se equipe con computadoras.

Huang detalló que recibe información constante de sus socios: “¿Cuántos fabricantes de equipos originales nos reportan? ¿Cuántas nubes nos reportan? ¿Cuántas compañías nativas de IA nos reportan? Trabajamos con todos, así que sabemos dónde está todo”.

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Nvidia se define como una plataforma fundacional para el ecosistema de inteligencia artificial. (Reuters)

El costo de un solo producto puede superar los 8 millones de dólares

Para dimensionar la magnitud de su negocio, Huang recordó que Nvidia dejó atrás su origen como fabricante de tarjetas gráficas para videojuegos, cuando esos componentes se vendían a consumidores por 399 dólares. “La mayoría de la gente piensa que Nvidia fabrica un chip. Necesitas aviones para enviar lo que construimos”, dijo el ejecutivo, quien remarcó que la empresa aún enfrenta una percepción heredada de sus primeros años.

Una sola unidad de procesamiento gráfico (GPU) hoy no cuesta 399 dólares, sino 8,5 millones de dólares, según Huang. “Eso es una sola GPU, todas conectadas con NVLink, dos millones de piezas, 250.000 kilovatios. Eso es una GPU, y enviamos miles de ellas”, explicó.

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El directivo añadió que uno de los productos de la compañía, un sistema informático que combina 36 unidades centrales de procesamiento Grace con 72 GPU Blackwell, registra actualmente un crecimiento del 27% mes a mes en sus ventas.

Un sistema de Nvidia con GPU Blackwell y CPU Grace crece 27% mensual en ventas, según Huang. (Reuters)

Huang responde a las dudas sobre los acuerdos circulares de inversión

El dominio de Nvidia sobre el mercado de la inteligencia artificial enfrenta cuestionamientos por la creciente competencia. Amazon, Microsoft y Google desarrollan sus propios chips, al igual que Anthropic y OpenAI. A esa lista se suman la empresa que salió recientemente a bolsa, Cerebras, y startups como Etched.

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Las afirmaciones de Huang sobre el conocimiento detallado que tiene la compañía del mercado derivaron en preguntas sobre los llamados acuerdos circulares, en los que Nvidia invierte en empresas que después le compran sus productos. Este tipo de esquemas contribuyó, en una generación previa de proveedores de infraestructura para internet como Lucent Technologies, a su posterior caída.

El directivo respondió con una comparación numérica: “No es circular, porque ponemos un poco de dinero y regresa mucho dinero”. Y bromeó: “Miro la hoja de cálculo, ponemos un dólar y regresan cien dólares. ¿Eso es circular? Si lo es, hagamos más de eso”.

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Nvidia enfrenta competencia de Amazon, Microsoft y Google en el desarrollo de chips para IA. (Europa Press)

Huang insistió en que, antes de cualquier inversión, Nvidia verifica que existan contratos reales que generen ingresos de clientes. Según el ejecutivo, la compañía identificó contratos de este tipo por un valor de 100.000 millones de dólares. “No estoy tomando ningún riesgo (...) necesito algo seguro”, afirmó.

El propio Huang reconoció que buena parte del crecimiento actual de la inteligencia artificial proviene de startups nativas de ese sector, que reúnen grandes sumas de capital y destinan la mayor parte a su propio uso de infraestructura. A medida que la industria madure, se espera que las empresas se vuelvan más eficientes en el uso de la infraestructura y los tokens que procesan.

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