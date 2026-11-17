Jensen Huang, fundador de Nvidia, publicó un mensaje en X el 17 de noviembre en el que abrió la puerta a su regreso como director ejecutivo. (Reuters)

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Jensen Huang rompió el silencio tras su salida de Nvidia y abrió la puerta a un posible regreso al cargo de director ejecutivo de la compañía de semiconductores. A través de un mensaje publicado el 17 de noviembre en la red social X, el empresario aseguró que “sería un honor” responder a los pedidos de empleados, inversores y socios comerciales que, según sus palabras, le han pedido que retome las riendas de la firma que fundó.

“Si el Consejo de Administración decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa y Estados Unidos, sería un honor responder a estos llamados y regresar como director ejecutivo”, escribió Huang en su publicación.

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El ejecutivo afirmó que, desde su salida, recibió un “aluvión de llamados” de empleados, inversores, socios comerciales y clientes de Nvidia que le pidieron volver mientras la compañía enfrenta “dinámicas tecnológicas, de mercado, competitivas y geopolíticas complejas”.

Huang renunció a la dirección ejecutiva de Nvidia el 12 de noviembre, tras conocerse detalles de su vínculo con Alice Huang. (Reuters)

Huang reconoce “errores graves” y agradece el apoyo recibido

En el mismo mensaje, Huang admitió que “no estuvo a la altura de los estándares esperados de todos en Nvidia” y reconoció haber cometido “errores graves” en su vida personal. “Le creé problemas al Consejo que lamento profundamente. Asumo mis errores por completo y estoy comprometido a cooperar con la investigación independiente del Consejo”, expresó.

El empresario también dedicó parte de su mensaje a agradecer el respaldo recibido durante la última semana. “Me he sentido abrumado por el amor y el apoyo” de amigos, colegas de la industria y personas que nunca ha conocido, escribió.

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Huang llegó a Estados Unidos hace 53 años y describió haberse convertido en ciudadano estadounidense como “uno de los mayores regalos y momentos de mayor orgullo” de su vida. Calificó a Nvidia como “el trabajo de su vida” y afirmó que “en ningún otro lugar más que en Estados Unidos” habría sido posible construir una empresa como esa.

Huang calificó a Nvidia como "el trabajo de su vida" y agradeció el respaldo recibido durante la última semana. (Reuters)

El escándalo que derivó en su renuncia

La publicación llega cinco días después de que Huang renunciara a la dirección ejecutiva de Nvidia, según informó el consejo de administración de la empresa el 12 de noviembre. La salida del empresario se produjo luego de que se lo vinculara con una relación sentimental con Alice Huang, exdirectora ejecutiva de Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur. Ambos comparten apellido, pero no tienen parentesco.

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Alice Huang fue señalada por funcionarios estadounidenses, de acuerdo con información publicada por The New York Times, como una presunta espía reclutada por la principal agencia de inteligencia de China. Bloomberg News informó que la mujer reside actualmente en China. Su empresa, además, fue objeto de sospechas por presuntamente ayudar a desviar chips de Nvidia hacia territorio chino, un asunto que la compañía afirmó haber investigado y descartado.

El gobierno de Singapur publicó un comunicado en el que precisó que Alice Huang sí fue investigada en el país, aunque no por espionaje, sino por una pesquisa vinculada a posibles declaraciones falsas en la compra de servidores informáticos que también abarcó a varias empresas, entre ellas Megaspeed. Las autoridades le retiraron el pasaporte en junio de 2025 para impedir que abandonara el país mientras duraban las investigaciones.

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Jensen Huang rompió el silencio tras su renuncia a Nvidia y se mostró dispuesto a retomar la dirección ejecutiva de la compañía si el Consejo de Administración así lo decide. (Reuters)

En febrero de este año, concluyeron que no existían pruebas suficientes de delitos relacionados con esas declaraciones, aunque determinaron que la mujer “proporcionó información que sabía que era inexacta... con el fin de minimizar su papel en Megaspeed”. Recibió una advertencia severa y una prohibición de ingreso a Singapur; le devolvieron el pasaporte el 26 de febrero y abandonó el país ese mismo día.

El domingo previo a su renuncia, Huang había admitido haberle sido infiel a su esposa y pidió disculpas por haberla lastimado a ella y a sus hijos. Días después, The New York Times publicó que el ejecutivo mantuvo otra relación sentimental con una empleada de su propia compañía. Nvidia ya investiga el vínculo que Huang reconoció públicamente, mientras el FBI realiza sus propias pesquisas sobre el caso.

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El consejo de administración de la empresa había señalado previamente que las interacciones de Huang con Alice Huang “no eran inusuales ni inesperadas”, antes de que se conociera la magnitud del escándalo. Tras la publicación de The New York Times el fin de semana del 8 y 9 de noviembre, el directorio inició una investigación externa independiente.

Alice Huang, exdirectora ejecutiva de Megaspeed, fue señalada por funcionarios estadounidenses como una presunta espía vinculada a inteligencia china. (Reuters)

Mientras esa pesquisa avanza, Colette Kress, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia, continúa al frente de la compañía de forma interina.