La franquicia Grand Theft Auto nació en Escocia en 1997 y utilizó una calculada controversia mediática en el Reino Unido para impulsar sus primeras ventas. REUTERS/Eva Marie Uzcategui

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Grand Theft Auto es, para millones de jugadores en todo el mundo, la versión definitiva de Estados Unidos, sin embargo, la saga que lanza su sexta entrega como uno de los lanzamientos más esperados en la historia de los videojuegos no nació en territorio estadounidense, sino en Escocia, y fue construida por equipos de desarrollo repartidos por distintas partes del planeta.

Según The New York Times, la franquicia funciona como un collage de referencias culturales que Estados Unidos exportó durante décadas a través del cine, la música y la televisión. El resultado es una ciudad virtual que no reproduce la realidad estadounidense, sino la imagen que ese país proyectó hacia afuera, llevada al extremo.

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Grand Theft Auto no comenzó con desarrolladores estadounidenses, ni siquiera con muchos de ellos. La primera entrega se gestó en Escocia y se lanzó en 1997, después de que sus creadores alimentaran de manera intencional una polémica mediática en el Reino Unido en torno a su contenido vulgar. La estrategia funcionó: las ventas crecieron y las secuelas se multiplicaron en los años siguientes. Rockstar Games, el estudio que hoy desarrolla la franquicia, acumula cientos de millones de copias vendidas y ganancias extraordinarias.

Grand Theft Auto VI alcanzó 15 millones de reservas anticipadas y generó 1.500 millones de dólares antes de su lanzamiento comercial. REUTERS/Eva Marie Uzcategui

Grand Theft Auto VI ya superó los 15 millones de reservas anticipadas según datos de Sensor Tower, firma de análisis de aplicaciones y videojuegos, lo que representa USD 1.500 millones en ingresos antes de su estreno. Esa cifra alimenta la expectativa de que el título pueda ayudar a revitalizar a una industria del videojuego que atraviesa un momento complicado.

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Una América construida para GTA sin viajes de investigación a Estados Unidos

En sus primeros años, los creadores del juego no contaban con presupuesto para desplazarse hasta Estados Unidos y documentar de primera mano las ciudades que querían recrear. Según relató el diseñador Paul Farley en una entrevista con The Guardian en 2015, “no hubo viajes de investigación a Estados Unidos”.

En lugar de eso, el equipo recurrió a las películas que veía y a la música que escuchaba para imaginar el escenario de sus juegos. Joost van Dreunen, profesor de videojuegos en la Universidad de Nueva York (NYU Stern), lo resume como “Estados Unidos tal como lo recibió el resto del mundo, a través de Miami Vice, el gangster rap, Scarface y MTV”.

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Los diseñadores originales prescindieron de viajes de campo a Estados Unidos y moldearon el universo del juego a partir de películas, series de televisión y música. REUTERS/Eva Marie Uzcategui

Esa limitación se transformó, con el tiempo, en una de las claves del éxito de la saga. Los expertos consultados coinciden en que la ausencia de una referencia directa con el territorio real permitió que el juego construyera una versión distorsionada pero reconocible de Estados Unidos, alimentada exclusivamente por productos culturales ya exportados.

Grand Theft Auto no reproduce ciudades estadounidenses reales, sino simulaciones hiperdetalladas de íconos culturales reconocibles en todo el mundo: una versión del juego recrea elementos de Nueva York como Times Square, Central Park y Brighton Beach, bajo el nombre ficticio de Liberty City, mientras que la persecución policial, los asaltos con helicóptero y los ataques con lanzacohetes remiten al exceso propio del cine de Hollywood.

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Investigadores universitarios señalan que la saga funciona como una versión amplificada y desfavorable de la imagen que la propia cultura estadounidense proyectó al exterior. REUTERS/Eva Marie Uzcategui

Por qué los académicos describen GTA como una imagen exagerada de Estados Unidos

William Huber, profesor de estudios de videojuegos en la Universidad de Falmouth, en Inglaterra, describe a la franquicia como “una imagen de la imagen que Estados Unidos tiene de sí mismo”. Según su explicación, se trata de una versión que ese país viene exportando hacia el resto del mundo desde hace más de un siglo, y que el juego refleja de manera amplificada: “Los estadounidenses lo encuentran reconocible, porque están viendo sus propios medios, con el volumen al máximo”.

Carly Kocurek, historiadora del Instituto de Tecnología de Illinois especializada en nuevos medios y videojuegos, coincide en que la saga funciona como un espejo de cómo el mundo imagina a Estados Unidos, aunque advierte sobre el tono de ese reflejo: “Se puede ver mucho de cómo el mundo imagina a Estados Unidos en G.T.A. No es un retrato particularmente favorecedor”.

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Esa mirada colectiva explica por qué el juego logró convertirse en un fenómeno tan amplio: la saga escandalizó a algunos sectores por su contenido sexual y violento, entusiasmó a otros por su caos interactivo, sirvió como escenario para adaptaciones shakespearianas y hasta generó discusiones académicas vinculadas a los conceptos de simulacro desarrollados por Jorge Luis Borges y Jean Baudrillard.

Los programas de televisión y las emisoras de radio ficticias dentro del videojuego aportan una sátira constante sobre la sociedad de Estados Unidos.

El trabajo de Rockstar detrás de las ciudades ficticias

Rockstar cuenta con estudios distribuidos en distintas partes del mundo, incluidos los de Nueva York y Los Ángeles, donde desarrolladores estadounidenses participaron de manera directa en la construcción de las ciudades virtuales, inspiradas en el entorno que observaban fuera de sus ventanas.

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Los juegos de la saga se desarrollaron, en su mayoría, en versiones ficticias de Nueva York, Los Ángeles y Miami, rebautizadas dentro del universo del juego como Liberty City, Los Santos y Vice City respectivamente. A eso se suman pueblos y territorios del oeste y el sur estadounidense recreados en la serie paralela Red Dead Redemption, desarrollada por el mismo estudio.

Los desarrolladores de Rockstar son reconocidos en la industria por su atención al detalle: miles de personajes diseñados de manera individual, decoraciones específicas dentro de las viviendas virtuales y variedad de productos en los estantes de los comercios del juego. Según el profesor Huber, esa precisión convierte a estas ciudades ficticias en una referencia particularmente influyente para jugadores internacionales, ya que en muchos casos representan “las primeras ciudades norteamericanas en las que alguna vez ‘vivieron’”.

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La crítica satírica a la cultura estadounidense dentro de GTA

Pese al nivel de detalle con el que recrea estas ciudades, Rockstar es reconocido también por sus sátiras ácidas sobre la cultura estadounidense, incorporadas incluso en los elementos más pequeños del juego: estaciones de radio ficticias y programas de televisión dentro del propio videojuego. Stephen

Patrick Prax, profesor del departamento de diseño de videojuegos de la Universidad de Uppsala, en Suecia, sostiene que la saga ofrece una crítica directa a la cultura estadounidense a través de una fantasía de libertad total que, en el fondo, resulta ambigua: “Los jugadores, por un lado, disfrutan de la libertad de esta fantasía neoliberal, de ‘puedo hacer cualquier cosa’”. Sin embargo, matiza que ese espíritu rebelde encierra una lectura más incómoda: “Es un compromiso cínico con el mito de la ‘América libre’”.

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