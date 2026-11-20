El episodio ocurrió en la zona costera de Rincón del Doll, donde el río se ubica en 4,85 metros, a solo 5 centímetros del umbral de evacuación, 22 personas ya se autoevacuaron y el arroyo local presenta dificultades para desagotar ante la posibilidad de nuevas lluvias

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Un vecino de Rincón del Doll, en el departamento Victoria, necesitó tres caballos para sacar su auto del arroyo cuando el agua del río Paraná ya había ingresado al habitáculo. El episodio quedó registrado en video y ocurrió en medio de la creciente hídrica que avanza sobre la zona costera de Entre Ríos, donde el nivel del río se ubica en 4,85 metros, a solo 5 centímetros del umbral de evacuación.

La escena tuvo lugar en la zona costera de Arroyo Doll, donde el avance de las aguas ya alcanzó la calle principal que desemboca en el sector habitado. Según informó el medio regional Radio Box, el propietario del vehículo no llegó a moverlo a tiempo y el agua comenzó a ingresar al interior. Fue entonces cuando vecinos del lugar recurrieron a tres animales para remolcarlo fuera del área anegada.

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El episodio ilustra la situación que atraviesan los habitantes de Rincón del Doll, una de las comunas más afectadas por el avance del Paraná en esta zona ribereña. La creciente hídrica presiona sobre los asentamientos costeros y mantiene en vilo a las familias que viven en el área, particularmente ante la posibilidad de nuevas lluvias.

Uno de los factores que complica el drenaje en la zona es la dificultad del arroyo Doll para desagotar. Cuando desborda, el agua se vuelca hacia el sector poblado, según indicaron lugareños. A eso se suma un antecedente que los vecinos señalan como parte del problema: hace varios años, durante una bajante del río, un grupo de máquinas excavadoras tapó el acceso a un canal. El objetivo de aquella intervención, según explicaron los trabajadores en ese momento, era evitar el ingreso de agua a un islote para permitir la siembra y la cría de animales.

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El agua ya había ingresado al habitáculo cuando vecinos de Rincón del Doll, en el departamento Victoria, recurrieron a tres animales para remolcar el vehículo fuera del sector anegado, en una zona donde el drenaje está comprometido y una barrera de tierra protege las viviendas más cercanas a la costa

Ese canal, según los habitantes, funcionaba como salida de agua hacia el riacho Victoria. Con el acceso bloqueado, en un contexto de creciente pronunciada como la actual, el drenaje de la zona quedó comprometido. Los lugareños vinculan ese antecedente con las dificultades que hoy enfrenta el sector para liberar el excedente hídrico.

Frente al avance del agua sobre la calle principal, la comuna de la localidad tomó medidas: construyó una barrera de contención de tierra para impedir que el agua alcanzara los sectores con mayor densidad de viviendas.

Los trabajos se realizaron con el respaldo de Vialidad Provincial. “Agradecemos a Vialidad Provincial por su respuesta inmediata y el valioso apoyo brindado para llevar adelante estos trabajos. Seguimos trabajando de manera conjunta, con compromiso y responsabilidad, para cuidar a nuestros vecinos”, indicaron desde la comuna.

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La preocupación de los vecinos se concentra, por ahora, en la posibilidad de precipitaciones mientras la creciente sigue en curso. Si llueve antes de que el río comience a bajar, el arroyo tendría aún más dificultades para desagotar, lo que agravaría la presión sobre las zonas habitadas.

El río Paraná avanzó sobre la calle principal de Rincón del Doll y el agua llegó al interior de un vehículo que no pudo ser retirado a tiempo

Victoria no es la única localidad de Entre Ríos con familias afectadas. La Dirección Provincial de Defensa Civil publicó un reporte oficial con el estado de los ríos y la asistencia brindada. Según ese documento, La Paz registra un nivel de 6,24 metros —por encima de su umbral de evacuación de 6,15 metros—, con 7 familias autoevacuadas. Hernandarias marca 6,40 metros, superando también su cota de evacuación de 6,00 metros.

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Paraná se ubica en 5,71 metros, con 16 personas en el punto de evacuación del mirador de Bajada Grande, 43 familias autoevacuadas y 20 personas aisladas. Diamante, con 5,85 metros, está en descenso y sin evacuados. Ibicuy, en tanto, se encuentra en baja con 1,05 metros, muy por debajo de su umbral de alerta de 2,00 metros.

A pesar del cuadro general, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta de color verde en toda la provincia, lo que indica que no se pronostican eventos climáticos de riesgo en el corto plazo.

En ese marco, Victoria sigue siendo el punto donde la tensión es más estrecha: con el río en 4,85 metros y el límite de evacuación a solo 5 centímetros de distancia, la atención de las autoridades y de los propios vecinos está puesta en cada décima que marque el hidrómetro.

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