Xuper TV y Magis TV pueden poner en riesgo la seguridad de los dispositivos y de la conexión doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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No se debe usar Xuper TV ni Magis TV para ver películas gratis porque estas aplicaciones pueden exponer los dispositivos y la red doméstica a malware, robo de datos y accesos no autorizados.

Xuper TV es el nuevo nombre de Magis TV, una aplicación que ofrece series, películas y deportes en vivo sin suscripción mensual y que, según ESET, solicita permisos que no corresponden a una plataforma convencional de streaming.

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El peligro aumenta en el caso de los llamados Set-Top Boxes, dispositivos que permiten acceder a contenido sin suscripciones pagas y que, sin controles adecuados, pueden exponer a los equipos a malware y otras amenazas cibernéticas.

Usar estas plataformas para acceder a películas sin costo puede facilitar el robo de datos y los accesos no autorizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los peligros de usar Xuper TV

Muchas aplicaciones de streaming no oficiales no están disponibles en tiendas como Google Play Store o App Store, por lo que los usuarios deben descargarlas desde sitios web alternativos.

Esas páginas pueden evitar los controles de calidad y seguridad de las tiendas oficiales y facilitar la distribución de software malicioso.

El análisis del archivo APK de Magis TV mostró permisos críticos e invasivos que no corresponden a una aplicación convencional de streaming y que podrían ser aprovechados con malas intenciones. La firma clasificó la aplicación como potencialmente indeseable.

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Varias apps de streaming no oficiales no se distribuyen a través de Google Play Store ni App Store. (Reuters)

Entre los permisos que solicita la aplicación se encuentran los siguientes:

android.permission.GET_TASKS: permite recuperar información sobre las tareas en ejecución y podría facilitar que aplicaciones maliciosas descubran datos privados de otras aplicaciones. Un atacante podría obtener información confidencial sobre el uso del dispositivo o sobre otras apps.

android.permission.MOUNTUNMOUNTFILESYSTEMS: permite montar y desmontar sistemas de archivos para almacenamiento extraíble. Un atacante podría causar daños y comprometer la seguridad del dispositivo.

android.permission.POST_NOTIFICATIONS: permite publicar notificaciones, lo que podría habilitar el envío de spam, phishing o contenido inapropiado.

android.permission.READEXTERNALSTORAGE: permite leer fotos, videos, documentos y otros archivos guardados en la tarjeta SD, incluida información sensible.

La descarga desde fuentes alternativas puede aumentar el riesgo de instalar software malicioso. (Imagen ilustrativa Infobae).

android.permission.READMEDIAAUDIO: permite leer archivos de audio del almacenamiento externo, como grabaciones de voz, música y otros contenidos que podrían contener información sensible.

android.permission.REQUESTINSTALLPACKAGES: puede usarse para intentar engañar a los usuarios e instalar paquetes maliciosos adicionales. Un atacante podría distribuir malware o spyware haciéndolo pasar por una actualización legítima o una aplicación útil.

android.permission.WRITEEXTERNALSTORAGE: permite escribir en el almacenamiento externo, lo que podría facilitar la modificación o eliminación de archivos, la inyección de malware o el robo de datos.

Los permisos de lectura de almacenamiento externo pueden exponer fotos, documentos, videos y otros archivos sensibles. (XUPER TV)

Qué son los Set-Top Boxes y por qué pueden ser peligrosos

Los Set-Top Boxes, también conocidos como STB, son dispositivos que permiten acceder a contenidos de televisión y streaming.

Sin embargo, si fueron modificados o pirateados para ejecutar aplicaciones no oficiales, pueden convertirse en una puerta de entrada para malware, publicidad invasiva, robo de datos y accesos remotos no autorizados a la red doméstica.

La compañía identificó distintas vías de infección en estos dispositivos. Un STB con software malicioso puede contener firmware no oficial o aplicaciones piratas que afecten tanto al aparato como al televisor, en especial si utiliza un sistema operativo vulnerable, como Android TV personalizado.

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Un dispositivo infectado en una red WiFi puede poner en riesgo a otros equipos conectados, como televisores, teléfonos y computadoras. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Se pueden instalarse aplicaciones maliciosas desde fuentes no confiables, con spyware, troyanos o programas diseñados para robar información.

El riesgo también puede extenderse a otros dispositivos conectados a la misma red WiFi. Un malware avanzado en un STB podría propagarse a televisores, teléfonos, computadoras u otros equipos. Además, algunas STB modificadas requieren instalar archivos desde memorias USB, otro posible vector de infección.

“Instalar una aplicación fuera de las tiendas oficiales puede presentar la posibilidad de que el dispositivo sea comprometido y usado como medio para propagar malware. Lo mismo ocurre con algunos dispositivos. Por lo mismo, es decisión de cada persona evaluar si vale la pena dejar en bandeja de plata su información solo por evitar pagar una suscripción”, concluyó David González Cuautle, de ESET Latinoamérica.

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