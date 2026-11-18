Grand Theft Auto VI debutó con una calificación promedio de 99 sobre 100 en el sitio Metacritic. (Rockstar Game)

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Grand Theft Auto VI, el videojuego más esperado de los últimos años, salió con una nota de 99 sobre 100 en Metacritic, el sitio que promedia reseñas de la prensa y con unas 16 millones de reservas, según estimaciones de la firma Sensor Tower.

Sensor Tower calculó que el juego ya había generado unos USD 1.540 millones en preventas Los analistas sostienen que podría superar los récords de ventas de GTA V, aunque ninguna de esas cifras fue confirmada por Rockstar Games, la desarrolladora.

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El lanzamiento es escalonado: comenzó en Nueva Zelanda y avanza por zonas horarias, porque el juego se habilita a medianoche local del 19 de noviembre en todos los países.

Sensor Tower calculó que el videojuego recaudó 1.540 millones de dólares mediante 16 millones de reservas anticipadas. (Rockstar Game)

Solo se vende para PlayStation 5 y para Xbox Series X y S. Las copias en caja traen un código de descarga y no un disco, según la BBC. La versión estándar cuesta USD 79,99 y la edición Ultimate, USD 99,99.

Dos calificaciones de GTA VI perfectas entre los críticos

Cuando terminó el plazo que Rockstar fijó para publicar reseñas, el puntaje de Metacritic salió de 114 críticas. IGN y GameSpot le pusieron 10 sobre 10, y Giant Bomb, cinco estrellas. El crítico de IGN Luke Reilly lo llamó el “videojuego más impresionante” que jugó.

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GameSpot sí marcó un reparo: ciertas exigencias para avanzar interrumpen a veces el ritmo de la historia. Los críticos de The New York Times y Polygon destacaron la relación entre los dos protagonistas y la sátira de la sociedad estadounidense.

Las copias físicas de GTA VI para PlayStation 5 y Xbox Series contienen un código de descarga y no un disco tradicional. (Foto: Rockstar)

En The Verge, Andrew Webster dijo haber pasado casi 80 horas en Leonida, la versión ficticia de Florida donde transcurre el juego. Los protagonistas, Jason Duval y Lucia Caminos, son dos delincuentes de poca monta inspirados en la pareja de Bonnie y Clyde.

Webster señaló fallas: el combate sigue siendo torpe, la rueda de armas lo hizo equipar una linterna en lugar de una escopeta y vio errores menores, como un cadáver que se sacudía. Aun así, escribió que en una consola PS5 de lanzamiento el juego funcionó bien.

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También, describió un sistema de puntos de control que reduce la repetición de escenas tras un fracaso, y la posibilidad de saltar una misión si el jugador falla demasiadas veces.

La trama del videojuego se desarrolla en el territorio ficticio de Leonida bajo el protagonismo de Jason Duval y Lucia Caminos. (Rockstar)

Lo que conviene saber antes de jugar GTA VI

GTA V vendió más de 230 millones de copias en 13 años, una cifra que explica la expectativa por la secuela, que además pasó por filtraciones y retrasos antes de llegar a las tiendas.

Quien reservó el juego digital puede descargarlo antes de la hora de salida. Polygon calculó que hacen falta 212 GB libres, más 1 GB para la primera actualización. El juego no permite partidas cruzadas entre PlayStation y Xbox y se limita a 30 cuadros por segundo en todas las consolas.

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Es una experiencia para un solo jugador. GTA Online, el modo multijugador, funciona por separado, según Polygon.

Rockstar no ha anunciado una fecha para la versión de computadora.

La firma ESET detectó miles de dominios falsos creados para propagar malware con la promesa de accesos anticipados al juego. (REUTERS/Nadja Wohlleben)

Campañas de fraude por el lanzamiento de GTA VI

ESET advirtió sobre campañas de fraude y malware que aprovechan la expectativa por el lanzamiento de GTA VI, con sitios falsos que prometen accesos anticipados, versiones beta, descuentos o copias filtradas del videojuego.

Mario Miucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica, afirmó que circularon supuestas imágenes del nuevo título en internet, pero que no existen pruebas de una versión auténtica y jugable que haya sido filtrada. “Lo que sí encontraron fueron campañas de malware diseñadas para aprovechar la demanda”.

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Según la empresa de ciberseguridad, algunas campañas imitan la comunicación oficial de Rockstar Games, mientras otras ofrecen archivos que aparentan contener el juego completo. También detectaron tiendas online fraudulentas que comercializan productos inexistentes, como accesos anticipados, betas o reservas exclusivas.

Los especialistas en seguridad informática recomiendan adquirir el título solo en tiendas oficiales y evitar supuestas ofertas para dispositivos móviles. (REUTERS/Nadja Wohlleben)

La telemetría de ESET identificó miles de dominios vinculados con términos relacionados con GTA 6 o que suplantan la identidad de Rockstar. Parte de esos sitios reúne información de fanáticos, aunque otros pueden buscar obtener dinero, datos bancarios o credenciales de acceso de los usuarios.

“Los estafadores aprovechan esta familiaridad para hacer que las ofertas inexistentes parezcan creíbles”, explicó Miucci. Las páginas pueden utilizar logotipos, imágenes inspiradas en Vice City, autos de lujo y contenido generado con inteligencia artificial, junto con mensajes de urgencia o exclusividad.

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Las recomendaciones para evitar estafas con GTA VI

ESET recomendó comprar el juego solo en comercios reconocidos y plataformas oficiales, sin ingresar desde enlaces de anuncios, redes sociales o correos electrónicos. También, aconsejó desconfiar de rebajas excesivas, contadores regresivos y mensajes que alertan sobre un supuesto stock limitado, ya que las copias digitales no se agotan.

Antes de pagar, conviene verificar los datos de contacto, las condiciones de venta y la política de devoluciones de la tienda. La compañía sugirió evitar criptomonedas, tarjetas de regalo u otros medios sin protección al comprador.

Rockstar anunció GTA VI para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, sin beta, demo ni acceso anticipado. Por eso, una oferta para PC o dispositivos móviles debe considerarse una señal de alerta.

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