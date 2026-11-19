Douglas José C. afronta cargos por el asesinato de Evelyn Rayo-Mairena tras su extradición desde Nicaragua a Connecticut. (Cortesía: Departamento de Policía de Bridgeport)

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Douglas José C. fue extraditado desde Nicaragua y detenido por el asesinato de Evelyn Rayo-Mairena, una mujer de 24 años que recibió un disparo en la cabeza en octubre de 2025 en la ciudad estadounidense de Bridgeport, Connecticut. Este miércoles, la Policía local sostiene que el acusado dejó a la hija de un año de la víctima en el porche de una vivienda antes de escapar del país.

El detenido, de 31 años y exresidente de Bridgeport, fue trasladado el martes desde la cárcel del condado de Montgomery, en las afueras de Houston, Texas, hasta la sede del Departamento de Policía de Bridgeport. Los detectives de la ciudad lo procesaron esa misma noche por los delitos de asesinato, riesgo de lesiones a una menor y manipulación de pruebas físicas.

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El acusado quedó bajo una fianza de USD 4 millones y debía comparecer este miércoles 18 de noviembre ante un tribunal para la lectura formal de cargos.

La extradición tuvo lugar luego de que agentes del Servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos localizaran a Douglas José C. en Nicaragua con apoyo de Interpol. Según las autoridades, los alguaciles lo trasladaron en avión a Texas varias semanas antes de su entrega a los investigadores de Bridgeport.

La Policía localizó ilesa a la hija de un año de la víctima en el porche de una vivienda cercana al lugar del ataque. (Cortesía: Facebook)

La víctima fue hallada herida en una calle de Black Rock Avenue

El crimen ocurrió la noche del 21 de octubre de 2025 en Black Rock Avenue, en el sector West Side de Bridgeport. La Policía indicó que Evelyn Rayo-Mairena fue encontrada cerca de las 21:30 con una herida de bala en la cabeza. La joven fue trasladada al Hospital St. Vincent, donde murió poco después.

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Su hija, de un año, estaba ilesa dentro de una silla de seguridad para automóvil. Los investigadores también encontraron una manta de bebé con sangre en el porche de una casa cercana. La niña vive ahora con su padre, de acuerdo con la información difundida por la fuerza local.

Los detectives de Homicidios señalaron que Douglas José C. presuntamente disparó contra la mujer dentro de su automóvil. Luego, según esa hipótesis, dejó a la menor en el porche y arrastró a la víctima hasta el pavimento.

Las autoridades aclararon que la investigación continúa para establecer quién ayudó al sospechoso a abandonar la ciudad. La Policía cree que, inmediatamente después del homicidio, alguien lo llevó al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. Desde allí viajó a El Salvador y después a Nicaragua, su país de origen.

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La policía calificó de inusual la entrega desde Nicaragua

El detective Jeffrey Holtz, del Departamento de Policía de Bridgeport, remarcó que el traslado del sospechoso fue poco habitual debido a que Estados Unidos y Nicaragua no tienen un tratado de extradición.

“Este es un resultado extremadamente raro y notable”, afirmó Holtz. El investigador atribuyó el resultado al trabajo de los detectives de Homicidios y Delitos Mayores de Bridgeport, la Unidad de Fugitivos, el Servicio de Alguaciles Federales, Interpol y los Departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos.

El detective también destacó la participación de los familiares de la víctima, quienes realizaron gestiones tanto en Connecticut como en Nicaragua. Durante una conferencia de prensa en la alcaldía de Bridgeport, Carolina Rael, hermana de la víctima, agradeció a los investigadores y pidió justicia para su familia y para la hija de la mujer asesinada.

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El Departamento de Policía de Bridgeport destacó la entrega del acusado como un hecho excepcional por la falta de un tratado bilateral con Nicaragua. (Cortesía: Departamento de Policía de Bridgeport)

De acuerdo con las autoridades, Douglas José C. y la victima eran oriundos de la misma localidad nicaragüense y se conocían desde antes de emigrar a Estados Unidos. Los detectives señalaron que la principal línea de investigación apunta a un posible móvil sentimental, aunque ese aspecto todavía forma parte de la investigación.