Las condiciones de venta prohíben la explotación comercial del vehículo y otorgan acceso a Tesla a la cámara interna para supervisión remota. (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

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Tesla, compañía liderada por Elon Musk, ya permite la compra particular del Cybercab, su vehículo sin volante ni pedales, en Estados Unidos, pero la oferta inicial llega con condiciones que quitan el control de los propietarios sobre el uso del auto.

La compañía comenzó a invitar a un grupo limitado de clientes a reservar el Cybercab para uso personal en Estados Unidos. El modelo tiene un precio de partida de USD 29.990, sin impuestos, y las primeras entregas están previstas para diciembre de 2026.

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Sin embargo, la compra exige una suscripción mensual para que el vehículo pueda circular y restringe su operación a zonas autorizadas por la empresa.

Los compradores deben pagar una suscripción obligatoria de USD 299 mensuales para que el sistema de autonomía permita el desplazamiento del vehículo. (REUTERS/Daniel Cole)

Cuál es el vehículo sin volante ni pedales de Tesla

El Cybercab, presentado por Tesla en octubre de 2024, es un vehículo de dos plazas concebido para desplazarse de manera autónoma. No cuenta con volante, pedales ni otros mandos destinados a la conducción convencional, así que sus dueños no disponen de una alternativa manual si el sistema autónomo deja de estar disponible.

Sumado al precio de compra, los usuarios deben contratar una suscripción de autonomía de USD 299 al mes. Los términos del servicio establecen que el vehículo no funcionará sin una suscripción activa. El primer mes está incluido, pero posteriormente el cobro se renueva de forma mensual.

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El costo equivale a más de USD 3.500 al año. En cinco años, la cuota sumaría USD 17.940, con lo que el desembolso inicial y el servicio obligatorio alcanzarían USD 47.930 antes de impuestos, seguro, carga eléctrica y otros gastos de propiedad.

El diseño de dos plazas prescinde de volante y pedales, por lo que no ofrece ninguna alternativa de conducción manual para los usuarios. (REUTERS/Go Nakamura)

El consejero delegado de Tesla, Elon Musk, reconoció el 14 de noviembre de 2026 que la tarifa mensual era elevada. En una publicación en X, señaló que debería acercarse a los USD 115 mensuales que cuestan, aproximadamente, el sistema Full Self-Driving y la conectividad de otros modelos de la marca.

La empresa puede modificar el precio de la suscripción con un preaviso de un mes. Si el cliente cancela el servicio o Tesla lo suspende por una infracción de las condiciones, no recibe un reembolso proporcional por los días restantes del período ya pagado.

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En dónde puede operar el vehículo sin volante de Tesla

Comprar un Cybercab no significa poder usarlo en cualquier calle o carretera. En esta primera etapa, el vehículo funcionará únicamente dentro de áreas geográficas habilitadas por Tesla, que coinciden o están vinculadas con los territorios de Estados Unidos en los que opera su servicio de robotaxis.

Elon Musk admitió que la cuota mensual del servicio es alta y propuso un valor cercano a los USD 115 al mes. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Las entregas iniciales se concentran en ciudades de Texas, entre ellas Austin, Dallas, Houston, San Antonio y Fort Worth. Hay reportes de zonas de robotaxi de Tesla en ciudades de Florida, aunque la empresa puede ampliar, reducir o modificar los lugares donde permite circular al vehículo.

La delimitación geográfica no es la única condición. Tesla puede restringir el servicio por el clima, el tipo de vía o el estado de las carreteras. El propietario, por tanto, adquiere el auto, pero depende de una autorización remota y variable para utilizarlo.

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Qué restricciones tiene los propietarios del auto de Tesla

La letra pequeña limita lo que el comprador puede hacer con el Cybercab. La reventa o transferencia del vehículo requiere autorización escrita de Tesla. Si un propietario incumple esa regla, la empresa puede reclamar una penalización de al menos USD 50.000 o el valor total de la operación, según cuál sea mayor, sumado a deshabilitar el vehículo.

Tesla conserva la facultad de suspender el uso del coche en función de las condiciones del clima o del estado de las vías. (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

Tesla prohíbe las modificaciones estéticas o técnicas que no sean realizadas por la compañía o por proveedores autorizados. La empresa se reserva el derecho de recomprar el vehículo en cualquier momento a un valor de mercado definido por ella.

Asimismo, el acuerdo limita el uso comercial. Los compradores no pueden integrar el auto en servicios de transporte de pasajeros, entregas o alquileres sin consentimiento escrito de Tesla.

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La compañía tendrá acceso a información de ubicación y a imágenes obtenidas por la cámara interna del auto, según los términos conocidos del servicio. Esa capacidad forma parte de un esquema de asistencia, seguridad y supervisión remota que Tesla considera necesario para el funcionamiento del vehículo autónomo.