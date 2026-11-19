La Policía Nacional Civil de Guatemala registró 31 agentes fallecidos en el cumplimiento del deber durante 2026. (Archivo/PNC de Guatemala)

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Los incidentes violentos y los siniestros viales en cumplimiento del deber provocaron la muerte de más de 30 agentes de la Policía Nacional Civil en Guatemala a lo largo de 2026.

La institución policial confirmó que los registros oficiales contabilizan un total de 31 integrantes de las fuerzas de seguridad fallecidos en labores de servicio.

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El saldo fatal incluye emboscadas con armas de fuego perpetradas por estructuras delictivas, percances en carretera y atropellamientos durante patrullajes.

Autoridades del Ministerio de Gobernación habían afirmado que el número de muertes de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fallecidos ascendía a 28 solo en lo que va de 2026.

Sin embargo, el caso más reciente que enlutó a la policía ocurrió el viernes 6 de noviembre en el municipio de Río Hondo, en el departamento de Zacapa.

En esa zona, un comando armado ejecutó una emboscada en la que murió el diputado Julio Portillo y tres agentes asignados a su esquema de seguridad personal: Fernando Antonio Reyes Aldana, Erick Armides Ramos Osorio y Jorge Paau Xicol.

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Un ataque armado en Río Hondo causó la muerte del diputado Julio Portillo y de tres escoltas policiales. (Ministerio Público de Guatemala)

Tras el atentado, el Ministerio de Gobernación emitió tres esquelas institucionales para solidarizarse con las familias de los elementos caídos.

Este suceso elevó la cifra anual a 31 uniformados fallecidos. Más tarde, el Gobierno decretó estado de sitio en el lugar y se desplegaron fuerzas de seguridad con operativos en el oriente del país para localizar a los atacantes.

La pugna con las pandillas derivó en emboscadas y un estado de sitio

La mayor cantidad de bajas en un lapso breve tuvo lugar en enero de 2026, cuando miembros de pandillas perpetraron ataques coordinados en el departamento de Guatemala.

La agresión simultánea cobró la vida de 11 agentes de la PNC y dejó a varios uniformados heridos, lo cual obligó a decretar un estado de sitio.

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Entre las víctimas mortales figuró Sergio Iván García Hernández, herido en Villa Lobos II, municipio de Villa Nueva.

El recrudecimiento de la violencia contra la PNC responde a las medidas impuestas por el presidente Bernardo Arévalo de León contra las estructuras criminales de Barrio 18 y Mara Salvatrucha.

El agente Iván García Hernández falleció tras permanecer hospitalizado desde el 18 de enero por heridas de bala recibidas en Villa Nueva. Foto cortesía PNC de Guatemala

Las tensiones se intensificaron tras el traslado de cabecillas a la cárcel de máxima seguridad Renovación I y la eliminación de privilegios carcelarios.

Otros hechos violentos afectaron a la corporación, como el asesinato del agente Luis Alberto Godínez Pérez en agosto durante un control vehicular en Taxisco, Santa Rosa, y el ataque que cobró la vida de Byron Mejía Montenegro en Amatitlán.

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El agente de la Policía Nacional Civil Luis Alberto Godínez Pérez murió tras un ataque a balazos durante un operativo de identificación de personas en Taxisco, Santa Rosa, Guatemala. (Redes Sociales)

Los percances viales en carretera elevan la cifra de bajas policiales

A la violencia criminal se suman los accidentes de tránsito en vías guatemaltecas. En julio de 2026, una patrulla identificada como SAC-119, asignada a Sacatepéquez, volcó y cayó a una hondonada en el kilómetro 159,7 de la ruta entre Santa María Visitación y Lagunas, en el departamento de Sololá.

El percance causó la muerte instantánea de un policía y heridas graves en otros nueve tripulantes.

El peligro en las labores de seguridad mantiene registros elevados en Guatemala. Estadísticas gubernamentales revelan que entre 1998 y 2022 murieron 2.148 elementos policiales por ataques armados, hechos viales y problemas de salud.

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Con los 31 decesos computados en 2026, las autoridades enfrentan el reto de frenar la vulnerabilidad de sus elementos, expuestos al accionar de estructuras delictivas y a los riesgos propios de los operativos diarios en carretera.