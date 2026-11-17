La Starship de SpaceX logró retornar a la Tierra luego de haber estado en órbita durante 22 horas. REUTERS/Joe Skipper

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La nave Starship de SpaceX volvió a la Tierra y fue capturada por la torre de lanzamiento en Texas. La operación ocurrió el 14 de noviembre de 2026, al término de un vuelo de más de 22 horas y 14 vueltas alrededor del planeta. La prueba puso a la vista la apuesta de Elon Musk para abaratar los viajes espaciales: recuperar los vehículos y volver a utilizarlos, en vez de desecharlos después de cada misión.

El resultado tuvo un matiz importante. SpaceX no logró recuperar en ese mismo vuelo las dos partes del sistema: el propulsor Super Heavy cayó en el golfo de México tras abortarse su intento de retorno, mientras que la nave Starship sí regresó y fue atrapada por la torre.

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Cabe precisar que la captura del propulsor ya se había conseguido antes, en octubre de 2024. Sin embargo, esta es la primera vez que SpaceX logra recuperar la nave superior después de un vuelo orbital.

Por primera vez, una Starship logra ser atrapada por SpaceX. REUTERS/Steve Nesius

Cómo funciona la recuperación de Starship

El sistema está compuesto por dos vehículos: el propulsor Super Heavy, que impulsa el despegue, y la nave Starship, que continúa el viaje y puede transportar carga o tripulación. Ambos están diseñados para regresar a la plataforma. En vez de aterrizar sobre patas, el propulsor y la nave pueden ser atrapados por los brazos mecánicos de una torre que SpaceX llama Mechazilla. La maniobra exige que los vehículos reduzcan su velocidad y se coloquen con precisión frente a los brazos.

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Recuperar las partes es solo una etapa. Para que la reutilización reduzca los costos de manera sostenida, SpaceX debe demostrar que puede inspeccionar, reparar y preparar cada vehículo para otro lanzamiento en menos tiempo y con menos trabajo que fabricar uno nuevo.

La empresa describe Starship como un sistema totalmente reutilizable y plantea que sus componentes puedan regresar a la plataforma para volar otra vez.

SpaceX busca reutilizar sus cohetes espaciales de la mano de Starship. (X/@SpaceX)

El contraste con los cohetes de un solo uso ayuda a entender el interés económico. Si el vehículo principal puede volar repetidamente, los gastos de construcción se reparten entre más misiones. También podría aumentar la frecuencia de los lanzamientos y facilitar el transporte de satélites, equipos y suministros.

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Sin embargo, el precio final dependerá de factores como el mantenimiento, la vida útil de cada nave, el combustible y la infraestructura necesaria en tierra. La recuperación exitosa todavía no revela cuánto costará un lanzamiento comercial de Starship.

La prueba pendiente para llegar a la Luna

Starship también tiene un papel dentro del programa Artemis de la NASA. La agencia contrató a SpaceX para desarrollar una versión de la nave que pueda llevar astronautas desde la órbita lunar hasta la superficie.

Para una misión de ese tipo, la empresa necesita demostrar, entre otros aspectos, que puede transferir propelentes —combustible y oxígeno líquidos— entre vehículos en el espacio. El plan requiere varios vuelos de naves cisterna para abastecer a la versión lunar antes de su viaje.

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Starship es la nave de SpaceX que podría convertirse en la primera en ser reutilizada. REUTERS/Joe Skipper

Ese desafío muestra por qué reutilizar el cohete no basta para habilitar viajes frecuentes a destinos lejanos. SpaceX también tendrá que completar pruebas de reabastecimiento orbital, validar el desempeño de la nave y resolver los requisitos de seguridad para misiones tripuladas. La captura de la nave tras su vuelo orbital ofrece datos y demuestra una maniobra clave, pero el sistema aún debe probar que puede repetirla con regularidad y volver a volar.

La recuperación de noviembre marca así un avance relevante en el desarrollo de Starship y en la apuesta por cohetes reutilizables. El objetivo de Musk es que el sistema pueda realizar vuelos frecuentes y reducir el costo de acceso al espacio.

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