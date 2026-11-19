El Ministerio de Salud ordena el cierre inmediato de los quirófanos del Centro Médico Dr. Escaño (Foto cortesía Ministerio de Salud)

Guardar

El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana ordenó el cierre inmediato de los quirófanos del Centro Médico Dr. Escaño, en el sector Gazcue, Distrito Nacional, tras detectar incumplimientos sanitarios y administrativos durante una visita de verificación al establecimiento.

La disposición alcanzó exclusivamente a los servicios quirúrgicos de la clínica. Según informó la cartera sanitaria, la decisión se tomó luego de una inspección realizada tras la muerte de una paciente sometida a una intervención en el centro médico.

PUBLICIDAD

Muerte de una paciente, origen de la inspección

La Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud, dependencia del Ministerio de Salud Pública, intervino el establecimiento luego del fallecimiento de una paciente tras un procedimiento quirúrgico.

El comunicado no precisó la identidad de la persona fallecida, la fecha de la operación ni las características del procedimiento. Tampoco informó si existe una investigación administrativa o judicial adicional por el caso.

Las autoridades indicaron que la visita permitió comprobar infracciones a las disposiciones de la Ley General de Salud núm. 42-01, que regula la organización, supervisión y funcionamiento de los servicios sanitarios en República Dominicana.

Dos inspectores sanitarios con mascarillas y batas blancas caminan frente a las puertas cerradas de un quirófano en un hospital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obras sin autorización en la infraestructura

Durante una revisión anterior, los técnicos habían detectado modificaciones en la infraestructura del Centro Médico Dr. Escaño que no figuraban en los planos presentados ante las autoridades.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Salud Pública, esas intervenciones tampoco contaban con el aval del Departamento de Infraestructura de Habilitación. El establecimiento recibió un plazo para adecuar las instalaciones a los requisitos exigidos, pero el Ministerio sostuvo que no cumplió con las correcciones solicitadas.

La habilitación de un centro de salud comprende la evaluación de sus condiciones físicas, técnicas y operativas. Los cambios estructurales en áreas sensibles, como los quirófanos, deben ajustarse a las autorizaciones vigentes antes de su uso.

Personal sin registro en la nómina habilitada

La inspección también identificó irregularidades en la plantilla profesional autorizada para trabajar en la clínica. Parte del personal de salud que participó en el procedimiento quirúrgico no aparecía registrado ni aprobado en los recursos humanos habilitados por la Dirección de Habilitación.

PUBLICIDAD

El Ministerio estableció que ningún profesional ajeno al personal autorizado puede atender pacientes o intervenir en procedimientos dentro del establecimiento.

Una infografía resume las causas y el alcance del cierre de quirófanos en el Centro Médico Dr. Escaño dispuesto por el Ministerio de Salud Pública de República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida busca impedir que los servicios de quirófano continúen bajo condiciones que, según la evaluación oficial, no cumplen las exigencias de habilitación. La orden no detalla si el resto de las áreas asistenciales del centro podrá mantener sus actividades.

Condiciones para una nueva evaluación, sin precisar

La resolución dispone el cese inmediato de las operaciones en los quirófanos de la clínica ubicada en Gazcue, en el Distrito Nacional.

La autoridad sanitaria señaló que la intervención forma parte de sus atribuciones para supervisar la calidad de la atención médica y resguardar la seguridad de los pacientes. El comunicado agrega que el cumplimiento de las normas de habilitación es obligatorio para los prestadores de servicios sanitarios.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, no se informó cuándo podría reabrir el área quirúrgica ni qué condiciones deberá acreditar el centro para solicitar una nueva evaluación.