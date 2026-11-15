Papelera de WhatsApp: qué es, dónde está y para qué sirve

La aplicación incluye un administrador para revisar qué contenidos ocupan almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La papelera de WhatsApp no es una carpeta donde se guarden temporalmente los archivos eliminados. En realidad, la aplicación de Meta cuenta con un administrador de almacenamiento que permite identificar fotografías, videos, audios y documentos que ocupan memoria en el celular.

WhatsApp permite revisar el contenido multimedia que más espacio consume, incluidos los archivos reenviados muchas veces y el material descargado desde los canales.

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Desde esa herramienta, cada usuario puede seleccionar qué conservar y qué eliminar sin borrar conversaciones completas.

Antes de eliminar contenido, conviene comprobar que no se trate de documentos, fotografías o videos importantes. Algunos archivos pueden descargarse otra vez desde el chat, pero otros podrían no estar disponibles si fueron borrados de la conversación o de los servidores de Meta.

En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

Dónde está la papelera de WhatsApp

Lo que suele identificarse como la papelera es el administrador de almacenamiento. Esta función permite localizar fotografías, videos y otros documentos que ocupan espacio en el dispositivo.

Para acceder a los archivos reenviados muchas veces, hay que ingresar en Ajustes, seleccionar Almacenamiento y datos y después Administrar almacenamiento.

La plataforma permite identificar los archivos multimedia que consumen más espacio. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para qué sirve la papelera de WhatsApp

El administrador de almacenamiento sirve para localizar contenido que puede haberse acumulado con el tiempo.

Entre los archivos que suelen ocupar más memoria están los videos de gran tamaño, las imágenes reenviadas repetidamente, los audios y el contenido multimedia de los canales.

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La herramienta organiza los elementos según el espacio que ocupan o la cantidad de veces que fueron reenviados. Esto permite detectar memes, fotografías o videos que circulan en distintos chats y grupos y que pueden duplicar el consumo de memoria.

Permite revisar los archivos de más de cinco megabytes, una categoría que suele incluir videos largos y fotografías de alta resolución. De esta manera, es posible liberar espacio sin tener que revisar cada conversación de forma individual.

El contenido descargado desde los canales de WhatsApp ocupa almacenamiento en el celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De qué otras formas ahorrar espacio en WhatsApp

Una alternativa es borrar la memoria caché de WhatsApp. Estos son archivos temporales que la aplicación guarda para facilitar su funcionamiento y acelerar algunas tareas.

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En Android, esta opción se encuentra en la configuración del celular. Los nombres de los apartados pueden variar según la marca y la versión del sistema operativo, por lo que es importante no confundir “Borrar caché” con “Borrar datos” o “Borrar almacenamiento”, opciones que pueden eliminar información de la aplicación y requerir una nueva configuración.

Los canales de WhatsApp también pueden consumir memoria, ya que las fotografías, GIF y videos consultados pueden descargarse en el dispositivo.

Para encontrar archivos reenviados muchas veces, hay que entrar en Ajustes, Almacenamiento y datos y Administrar almacenamiento. REUTERS/Dado Ruvic

El administrador de almacenamiento permite eliminar esos archivos sin dejar de seguir los canales, aunque será necesario descargarlos de nuevo si se quiere volver a consultar una publicación cuyo contenido ya fue borrado.

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Director de WhatsApp habla sobre el futuro de la plataforma

Kunal Shah, director global de WhatsApp, anticipó que el futuro de la aplicación combinará una experiencia más sencilla con servicios para resolver tareas desde el chat.

El ejecutivo planteó que la plataforma busca mantener conectadas a las personas y reducir pasos para realizar gestiones.

Kunal Shah adelantó que WhatsApp busca simplificar la aplicación, incorporar pagos y préstamos, y sumar inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Su plan se apoya en tres ejes: mejorar la comunicación, incorporar opciones de pago de cuentas y préstamos, y usar inteligencia artificial para ahorrar tiempo. Shah sostuvo que actividades comienzan en una conversación y obligan a salir de la aplicación.

WhatsApp trabaja con socios de los sectores financiero y de telecomunicaciones, aunque no informó nombres ni fechas para funciones.

La privacidad seguirá siendo central, según Shah. Los mensajes y las llamadas conservarán el cifrado de extremo a extremo. WhatsApp ofrece un asistente de inteligencia artificial para resumir mensajes y redactar borradores.

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Cada día, los usuarios envían más de 10.000 millones de mensajes de voz y 4.000 millones de stickers, de acuerdo con la compañía.