Cinthya Medrano García permanece detenida en La Habana tras la confirmación pública de su abuela. (Imagen de cortesía)

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La cubana Cinthya Medrano García, conocida en redes como La Cintumbare, permanece detenida en La Habana, según informó CiberCuba a partir de la confirmación de su abuela. La familia sostiene que enfrenta tres acusaciones y que una de ellas, descrita como grave, impide que salga bajo fianza.

La detención ocurrió apenas dos semanas después de que la influencer anunciara que había dejado las drogas y que abriría un negocio de comida. Medrano fue deportada a Cuba en febrero de 2025, junto con otros 104 migrantes, en el primer vuelo de repatriación de cubanos del segundo mandato de Donald Trump.

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El conflicto se remonta a finales de octubre, cuando Medrano denunció que el tío de su pareja le había arrojado desechos fecales por la ventana de la vivienda donde residían. La joven afirmó que presentó una denuncia policial, pero el caso derivó en acusaciones cruzadas.

Según la abuela, la detención se produjo después de que la policía retuviera dos motocicletas de la familia y arrestara al joven que conducía una de ellas. Las autoridades pidieron a Cinthya que acudiera con los documentos de propiedad para reclamar el vehículo, pero ella quedó detenida cuando se presentó; la motocicleta fue entregada a la hija de la abuela.

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La influencer cubana enfrenta tres acusaciones legales y una de ellas impide su salida bajo fianza. (Imagen de cortesía)

La familiar explicó que una acusación fue presentada por el tío de la pareja de Medrano, otra por la esposa de ese hombre y una tercera por una persona cuya identidad no reveló. Sobre esta última, afirmó: “La persona que hizo la acusación, que la hizo bastante grave, es el motivo por la que tiene a Cinthya retenida”.

La investigación continúa mientras la familia busca un abogado para solicitar su libertad provisional. Hasta ahora no existe una confirmación oficial de los cargos por parte de las autoridades cubanas, y la abuela dijo que pidieron a los familiares no divulgar determinadas conversaciones en redes sociales.

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La persecución a creadores digitales en Cuba revela el alcance de la censura sobre las nuevas formas de expresión

Cinco influencers y creadores de contenido han sido detenidos o procesados en Cuba durante 2026 por publicaciones críticas, videos difundidos en redes sociales y denuncias. Entre los casos mencionados están Cinthya Medrano García, Eduardo “Eddy” Ceballos, Ernesto Ricardo Medina, Kamil Zayas Pérez y Ana Sofía Benítez.

La creadora de contenido y activista cubana, Anna Sofía Benítez Silvente, habla con periodistas a su llegada al Tribunal Municipal este jueves, en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastracusa

Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, conocidos como “El Cuartico”, fueron detenidos en enero en Holguín por publicar contenido crítico sobre el Gobierno y la situación de la isla. Ambos enfrentan acusaciones relacionadas con propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir.

Eduardo “Eddy” Ceballos, creador de “Despingovery Channel”, fue arrestado el 1 de junio de 2026 en La Habana después de publicar un video sobre una antigua instalación militar abandonada y el deterioro de varias infraestructuras. Ana Sofía Benítez fue procesada junto con su madre por grabar y difundir el video de un agente policial que acudió a su vivienda en Alamar tras sus publicaciones críticas.

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La dictadura de Cuba encarcela a creadores de contenido para frenar las críticas públicas, controlar la narrativa en redes sociales y disuadir el descontento social, según organizaciones de derechos humanos, medios independientes y reportes de la prensa internacional. Las detenciones ocurren en medio de una profunda crisis económica y energética.