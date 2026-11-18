Un estudio preclínico de la ETH Zúrich demostró que estos dispositivos del tamaño de un glóbulo rojo dirigen el trombolítico hacia la obstrucción (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando un coágulo obstruye una arteria, los médicos disponen de fármacos capaces de disolverlo, pero enfrentan un obstáculo físico: si el bloqueo es muy grande, la propia masa impide que el medicamento llegue adonde debe actuar.

Investigadores de la ETH Zúrich, en Suiza, desarrollaron una solución que combina esos fármacos con microrrobots magnéticos del tamaño de un grano de arroz. Los dispositivos empujan la droga directamente hacia la obstrucción, donde la medicación sola no logra llegar.

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El estudio, llevado a cabo por un equipo de la Universidad Técnica Federal Suiza, demostró que la combinación de microrobots y trombolíticos disuelve los coágulos seis veces más rápido que el fármaco administrado por sí solo. En pruebas con cerdos vivos, la zona con circulación restaurada fue el doble tras apenas 30 minutos de tratamiento combinado, frente al grupo que solo recibió medicación.

Los robots miden ocho micrómetros y están fabricados con un polímero magnético

Una infografía detalla el funcionamiento y los ensayos de microrobots magnéticos desarrollados en Suiza para impulsar fármacos contra obstrucciones vasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada microrobot tiene ocho micrómetros de longitud —menos que el diámetro de un glóbulo rojo— y adopta la forma de un grano de arroz. Su estructura combina un polímero a base de azúcar con nanopartículas de óxido de hierro magnético. Durante la fabricación, los dispositivos se exponen a un campo magnético rotatorio que alinea esas partículas en línea recta y forma un imán interno.

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Un sistema de control externo aplica luego un campo rotatorio que hace girar ese imán y provoca que el robot ruede por las paredes del vaso. Los bots no transportan droga: se liberan cerca de la oclusión junto con el trombolítico y, al desplazarse, generan corrientes que llevan el compuesto hacia el interior del trombo.

En laboratorio, el método multiplicó por seis la velocidad de disolución respecto al fármaco solo

Para validar la técnica en condiciones controladas, el equipo de la ETH Zúrich construyó una red artificial de canales similares a vasos y los obstruyó con trombos elaborados con sangre porcina. Al comparar el tratamiento con medicamento solo contra la combinación con los microrobots, la diferencia fue contundente: la disolución se produjo seis veces más rápido cuando los dispositivos participaron en el proceso.

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Una investigación preclínica mostró que los dispositivos, fabricados con un polímero magnético y nanopartículas de óxido de hierro, empujan el trombolítico al interior del coágulo donde el fármaco solo no llega (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados en animales vivos confirmaron la tendencia observada en el laboratorio. Los investigadores bloquearon arterias en cerdos y los trataron, en grupos separados, con trombolíticos solos o junto con los bots. Tras 30 minutos, el área con circulación recuperada fue el doble en los ejemplares que recibieron ambas intervenciones.

“Hasta donde sabemos, somos los primeros en demostrar en un modelo de animal grande, clínicamente relevante, que el uso de microrobots de esta manera mejora efectivamente la trombolisis”, afirmó un integrante del equipo en un comunicado de la universidad.

El trabajo se suma a una línea de investigación creciente, aunque los ensayos en humanos están lejos

Este avance se enmarca en un campo que gana terreno en la medicina. El año pasado, otro grupo de la ETH Zúrich, liderado por Bradley Nelson, publicó en la revista Science un trabajo sobre una cápsula de gel disolvente que podía guiarse por vasos y liberar un anticoagulante al calentarse mediante un campo magnético de alta frecuencia.

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El estudio, realizado con trombos de sangre porcina en redes vasculares artificiales y en cerdos vivos, halló que los dispositivos magnéticos de la ETH Zúrich aceleran la acción del trombolítico

Otros equipos adoptaron métodos más mecánicos. Científicos de la Universidad de Twente y del Centro Médico Universitario Radboud, en los Países Bajos, desarrollaron dispositivos con forma de tornillo y pequeños imanes internos, fabricados con impresión 3D, que perforaban trombos en arterias de ovejas hasta restablecer la circulación.

En cuanto al trabajo del equipo suizo, los investigadores presentaron una solicitud de patente para sus bots. Sin embargo, los resultados aún no superaron la revisión por pares y los ensayos clínicos en humanos se encuentran en una etapa muy inicial. La investigación marca, de todas formas, un paso concreto hacia el uso de microrobots como herramienta complementaria en el tratamiento de obstrucciones vasculares graves.

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