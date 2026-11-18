El estreno de GTA 6 se produce tras trece años de espera desde el lanzamiento del último título de Grand Theft Auto.

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GTA 6 ha estado envuelto en memes desde hace muchos años. Sus continuos retrasos y la espera por más de una década han hecho que las redes sociales bromeen con su lanzamiento continuamente. Ahora, con su estreno, Instagram, X, TikTok y Facebook están llenos de referencias a esa espera y lo importante que es para los jugadores este momento.

Su lanzamiento para PlayStation 5 y Xbox Series X|S ha servido para que surjan diferentes memes hablando del impacto que tendrá en las parejas, el tiempo que se le dedicará y hasta bromeando con que el título de Rockstar es el verdadero motivo por el que Jensen Huang renunció como director ejecutivo de Nvidia.

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Así son los memes del lanzamiento de GTA 6

Pasaron 13 años desde el estreno del último título de la saga de Grand Theft Auto, aunque sobre GTA 6 se viene hablando específicamente desde 2021, cuando Rockstar confirmó su desarrollo. Durante estos años de espera se presentaron diferentes retrasos, por lo que se creó una categoría de memes para esa larga espera: “Antes de GTA 6”, en la que se hacían referencias a acontecimientos históricos que podrían suceder antes del lanzamiento del juego.

Con eso cerrado, ahora las redes hablan de cómo el juego impactará en la vida personal de los usuarios, quienes esperan dedicar una gran cantidad de horas, lo que podría afectar su vida sentimental.

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Incluso algunos memes intentan explicar la importancia de este lanzamiento con hechos casi imposibles, como: Crepúsculo 6, una nueva gira de One Direction, regalos en Shein, comer sin engordar o tener uñas y pestañas gratis para siempre.

Los jugadores de PC también son víctimas de los memes. Rockstar decidió que su juego salga, por ahora, solo en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, por lo que la versión para computadoras no ha sido mencionada y no se conoce la fecha de su lanzamiento.

Cuándo sale GTA 6 y cómo será su lanzamiento

GTA 6 llega este jueves 19 de noviembre, con disponibilidad desde las 00:00 horas de cada país. El nuevo título de Rockstar Games ubica la historia en Vice City, dentro del estado ficticio de Leonida, y sigue a Jason y Lucía como protagonistas.

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Rockstar fijó dos precios: la edición estándar cuesta US$80, mientras que la Ultimate Edition llega a US$100, con contenido adicional. Sin embargo, la versión física no contará con disco, sino con un código para canjear de manera digital.

La instalación requiere unos 212 GB de espacio, por lo que se recomienda liberar almacenamiento y descargar con anticipación. Así que los usuarios deberán tener paciencia durante el proceso de instalación y quizás borrar otros juegos de sus consolas.

Las primeras reseñas de la prensa especializada fueron muy positivas. Un análisis previo al lanzamiento, tras varias semanas de prueba en PlayStation 5 Pro, calificó al juego como una obra maestra. En Metacritic, GTA 6 obtuvo 99 sobre 100 puntos, con base en 147 reseñas, una marca que lo coloca cerca del récord histórico atribuido a The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

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Rockstar Games programó el estreno oficial de Grand Theft Auto VI para el 19 de noviembre mediante un desbloqueo escalonado por husos horarios.

Entre los puntos más elogiados figuran el detalle del mundo abierto y la ambientación. La recepción inicial refuerza las expectativas sobre uno de los estrenos más esperados de los videojuegos en los últimos años.

Cómo jugar GTA 6 antes de su lanzamiento

El truco de Nueva Zelanda permite adelantar el acceso a GTA VI porque ese país recibe el juego a medianoche según su horario, antes que el resto del mundo. En Xbox Series X|S, el cambio es sencillo: desde Configuración, Sistema e Idioma y ubicación se selecciona Nueva Zelanda y se reinicia la consola.

En PlayStation 5, Sony no permite modificar la región de una cuenta existente, por lo que exige crear un perfil nuevo y comprar el juego otra vez. Usuarios reportaron baneos en PlayStation por declarar un país falso, aunque ni Sony ni Rockstar Games confirmaron sanciones oficiales por esta práctica.

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