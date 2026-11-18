Rene Haas, director ejecutivo de Arm desde 2022, suena como candidato externo para liderar Nvidia. (Reuters)

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La firma de reclutamiento Heidrick & Struggles contactó a Rene Haas, director ejecutivo de Arm, para ofrecerle el puesto más alto de Nvidia, según informó Bloomberg el 18 de noviembre. El directorio de la empresa de chips contrató a la consultora para buscar al sucesor de Jensen Huang, que renunció la semana pasada.

Bloomberg citó a una persona familiar con el proceso. La consultora también empezó a consultar a otros ejecutivos que podrían ocupar el cargo. Ni Nvidia ni Arm confirmaron públicamente el contacto con Haas.

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El contacto no implica que Haas haya aceptado ni que Nvidia haya decidido. El proceso de selección sigue abierto, según los reportes.

Haas trabajó cerca de siete años en Nvidia antes de sumarse a Arm en 2013. (Reuters)

El presidente del directorio, Harvey Jones, confirmó el 17 de noviembre, en la llamada de resultados trimestrales, que la empresa contrató a Heidrick & Struggles. Dijo que evaluarán candidatos internos y externos y que la búsqueda será “minuciosa”, sin apresurar la elección antes de encontrar a la persona exacta.

Jones también afirmó que el directorio “no tiene intención de reincorporar” a Huang. Horas antes, Huang había escrito en la red social X que se sentiría honrado de volver si el directorio lo decidiera.

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Un candidato con pasado en Nvidia

Haas dirige Arm desde 2022. Según el Financial Times, trabajó unos siete años en Nvidia antes de irse a Arm en 2013, mantiene buena relación con Huang y con algunos miembros del directorio, y fue mentoreado por el fundador de Nvidia.

El ejecutivo mantiene buena relación con Jensen Huang, quien lo mentoreó durante su paso por Nvidia. (Reuters)

El diario británico, que ya había informado el 13 de noviembre de un acercamiento del directorio a Haas, lo describió como uno de los pocos candidatos externos posibles, junto con Lisa Su, directora ejecutiva de AMD, rival de Nvidia. Entre los internos mencionó a la directora financiera Colette Kress y a Ian Buck, responsable del negocio de centros de datos.

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The Wall Street Journal informó el 17 de noviembre que la búsqueda la lidera Jeff Sanders, socio de Heidrick, y que Haas figuraba entre los candidatos con los que la firma estaba en conversaciones.

Nvidia intentó comprar Arm por USD 40.000 millones en 2020, pero la operación se cayó por objeciones de los reguladores, según el Financial Times. Arm, cuya tecnología está presente en la mayoría de los chips de teléfonos y también en equipos de Nvidia, lanzó este año su propio chip completo para inteligencia artificial, lo que la puso a competir con parte de sus clientes.

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Nvidia reportó ingresos trimestrales de USD 115.800 millones y anunció un nuevo comité de seguridad nacional en su directorio. (Reuters)

Haas también se acercó a SoftBank: el Financial Times informó que su jefe, Masayoshi Son, lo puso a cargo del negocio internacional del grupo japonés en abril.

Una transición bajo presión

Huang renunció el 12 de noviembre como presidente, director ejecutivo y miembro del directorio, después de que la empresa hablara de conductas personales incompatibles con su código de conducta. El Financial Times informó que mantuvo relaciones con una subordinada y con una ejecutiva de Megaspeed, cliente de Nvidia con sede en Singapur, a quien los servicios de inteligencia de Estados Unidos consideran una posible espía de China.

Kress es directora ejecutiva interina sin dejar la dirección financiera. En la misma llamada, Nvidia informó ingresos trimestrales de USD 115.800 millones y la creación de un comité de seguridad nacional y control de exportaciones dentro del directorio. Huang debe declarar ante legisladores estadounidenses el 1 de diciembre, según The Verge.

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