El investigador Eaton Zveare detectó las dos vulnerabilidades y las reportó a CERT-In. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos fallas de seguridad en CreditNirvana, una plataforma india que usa inteligencia artificial para cobrar deudas, dejaron expuestas 6,6 millones de cuentas de deudores y unas 315.000 grabaciones de llamadas. El investigador independiente Eaton Zveare las descubrió, y WIRED las dio a conocer el 18 de noviembre.

CreditNirvana pertenece a Perfios, una empresa india de tecnología financiera. Su sistema decide cuál es el siguiente paso con cada deudor y lo ejecuta sin intervención humana, según la propia descripción citada por WIRED.

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Zveare informó los problemas a CERT-In, el equipo de respuesta a emergencias informáticas de India, el 30 de mayo. Según su cronología, las fallas se corrigieron el 2 de junio, un día después de que la empresa las conoció. CERT-In emitió la nota oficial con los identificadores de las vulnerabilidades el 26 de octubre.

Una de las fallas permitía acceder sin autorización a 315.000 llamadas grabadas por agentes de inteligencia artificial. (Europa Press)

CERT-In clasificó una falla como de gravedad alta y la otra como crítica. WIRED informó que CreditNirvana y Perfios no respondieron a sus pedidos de comentarios.

Un código mal protegido abría el centro de llamadas

La primera falla afectaba al centro de llamadas con agentes de IA que usa la financiera Aditya Birla Capital Finance. El sitio pedía iniciar sesión, pero una clave de acceso estaba escrita en el código de la página y daba control total, según el informe de Zveare.

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Con esa clave se podían escuchar y leer 315.000 llamadas grabadas, ver las recomendaciones que el sistema generaba después de cada una y crear campañas de llamadas automáticas. Un atacante también podía administrar a los agentes de IA de la plataforma, según WIRED.

La segunda falla, clasificada como crítica, permitía ingresar al sistema con la identidad de cualquier usuario, incluidos administradores. (Reuters)

La segunda falla estaba en la plataforma principal y, para CERT-In, era la más grave. Permitía iniciar sesión como cualquier usuario, incluidos los administradores, y acceder o modificar información con los permisos de esa persona. Zveare precisó que bastaba con alterar el código de la página que se ejecuta en el navegador para saltarse la autenticación.

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Documentos de identidad, informes de crédito y rastreo de cobradores

Esa segunda falla expuso las cuentas de tres clientes de CreditNirvana: Aditya Birla Capital Finance, con más de 3,4 millones, y la plataforma de pagos BharatPe y la International Asset Reconstruction Company, que sumaban otros 3,2 millones.

Cada cuenta contenía datos de contacto, recibos de pago, cartas de reclamo y avisos legales. En los casos con acuerdos de pago, Zveare encontró documentos de identidad e informes de crédito completos de TransUnion CIBIL, uno de ellos de 26 páginas con el historial de la persona. Había más de 161.000 acuerdos de ese tipo.

Entre los datos filtrados había documentos de identidad e informes de crédito completos de TransUnion CIBIL. (Reuters)

El sistema también mostraba millones de mensajes de texto, correos y WhatsApp enviados a los deudores. Solo en mayo de 2026 figuraban 214.000 llamadas hechas por el robot de voz y 119.000 avisos legales. Además, registraba el recorrido de los cobradores que visitan a los deudores en persona: dónde fueron, a quién vieron y con qué resultado.

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Zveare dijo a WIRED que las vulnerabilidades pudieron existir durante años y que el caso es “un ejemplo importante” de un servicio con IA que concentra datos muy delicados. También señaló que la corrección en un día fue una buena respuesta de la empresa.

No hay constancia pública de que alguien más haya aprovechado las fallas antes de su corrección. El informe del investigador no lo afirma, y WIRED tampoco aporta pruebas de ello.

El sistema registraba además el recorrido de los cobradores que visitan a los deudores en persona. (Europa Press)

Zveare indicó además que publicará en diciembre otra vulnerabilidad que podría explotarse de manera similar en otras aplicaciones web, ligada a la misma técnica contra el sistema de identidades Keycloak, y que aún no divulgó.

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