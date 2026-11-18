Enfrentamiento a balazos en la barra de Lanús

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En la Argentina han quedado impunes innumerables crímenes cometidos por barrabravas. Y otros han sido castigados hasta con la pena máxima. Lo que nunca había ocurrido hasta ahora es que una interna barra que terminó con muertos tenga un juicio por jurados: por primera vez en la historia de nuestro país se está llevando adelante un proceso en el que un jurado popular definirá la culpabilidad o no de cuatro barras acusados de asesinar a un rival de la tribuna y dejar otros cinco heridos. La situación, inédita, se está produciendo en el polo judicial de Avellaneda-Lanús bajo la mirada del Tribunal Oral Dos y la acusación del fiscal de la zona, Martín Rodríguez. El caso presenta sus particularidades porque otros cuatro barras habían preferido tener un juicio técnico, es decir, sólo por parte de jueces. Y cuatro meses atrás recibieron prisión perpetua de parte del Tribunal Oral Uno. Los otros cuatro confían en que los ciudadanos de Lanús sean más benignos que los magistrados o que no alcancen la unanimidad para condenarlos. Lo que suceda marcará un antes y un después en la jurisprudencia argentina.

El caso que llegó a juicio es el asesinato del hincha de Lanús, Jonathan Leonel Borda, producido el 30 de julio de 2023 en la previa del partido contra Barracas Central en el estadio del Granate. Aquella tarde, la facción oficial del barrio Villa Sapito, que se referenciaba en su líder histórico, Diego Fanfi Goncebatte, emboscó a sus rivales del barrio El Ceibo, cuyo jefe era Leonel Mayco Luque, alias el Cordobés. La pelea era porque estos últimos querían tener mayor porcentaje en los beneficios que la barra gerenciaba en la reventa de entradas, los puestos de comida y bebida, la venta de merchandising no oficial, las camisetas del equipo y los puestos de trabajo en las cooperativas de limpieza que manejaba la barra y eran contratadas por el Municipio.

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Que se iba a desatar una guerra era evidente para todos, ya que en las dos semanas previas se habían agarrado con armas blancas y hasta le habían tiroteado la casa al Cordobés.

Pero la facción oficial, con Mario el Laucha Groli y Julián Goncebatte, hijo del popular Fanfi que según la Justicia seguía manejando todo desde la cárcel de Mercedes, donde purgaba una pena por asesinato, les dijeron a sus rivales que aceptaban las condiciones y que fueran a buscar cientos de tickets el día del partido a la Plaza Sarmiento, a 500 metros del estadio. Era una trampa. Apenas llegaron al centro de la plaza, los de Sapito sacaron las armas y se escucharon no menos de 12 disparos. Uno de ellos dio en la frente de Borda y lo asesinó.

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Uno de los allanamientos por la causa

La Policía, que insólitamente había liberado la zona, dijo que había sido un enfrentamiento de los dos grupos. Por las cámaras de vecinos y de seguridad se supo que no. Y apareció un barra arrepentido que contó cómo se había organizado todo. Con esas pruebas, el fiscal Martín Rodríguez detuvo a 12 integrantes de la barra, aunque no pudo con Laucha Groli, quien se fugó, ni con Fanfi Goncebatte, quien dos meses después del hecho salió de prisión y, cuando lo fueron a buscar como instigador de este nuevo crimen, ya se había fugado. Ambos, tres años y medio después, siguen en la clandestinidad. Lo cierto es que, de los detenidos, seis eligieron ser juzgados por un Tribunal técnico: les tocó el TOC 1, que el 8 de julio pasado condenó a cuatro de ellos a la pena de prisión perpetua por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de armas en el marco de un espectáculo deportivo. Dos fueron absueltos por falta de pruebas.

El resto eligió la modalidad de juicio por jurados, que es el que se está llevando adelante en este momento. Para poder realizarlo, el Tribunal elaboró un padrón de 70 personas en condiciones de elegibilidad y empezaron las citaciones para conformar a los 12 ciudadanos de entre 21 y 75 años, que tienen la responsabilidad de dictar el veredicto. Hay que tener en cuenta que se filtra a aquellas personas que tengan impedimentos para ejercer de jurados. Entre otras cosas, no pueden tener vínculos con la víctima, con el imputado ni con el fiscal. No pueden ser abogados ni ejercer cargos públicos por elección popular. Tampoco pueden estar en servicio activo o retirados de las fuerzas de seguridad.

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Una vez que se pasó ese primer filtro, se realizaron cuestionarios confeccionados entre todas las partes que abarcaban desde condiciones sociales, nivel de estudio hasta información previa sobre el hecho o sus propias preferencias futbolísticas. Y tras esa primera audiencia que pareció eterna, el Tribunal, el fiscal, las querellas y las defensas lograron ponerse de acuerdo en las 12 personas, que definirán la suerte de los acusados y otras seis que actúan como suplentes, por si se necesita que intervengan en algún momento. Infobae resguarda el nombre de quienes están llevando a cabo esa tarea en este juicio por asesinato de barrabravas.

El proceso se inició ayer con los primeros testigos y tiene previstas tres audiencias hasta el día final. En esa jornada y después de escuchar los alegatos, los 12 jurados deberán deliberar y dar un fallo por unanimidad sobre culpabilidad o inocencia. En caso de que no se llegue a un acuerdo, hay tres instancias más de discusión y votación. Si la situación no cambia, el veredicto será de no culpabilidad, salvo que se hubieran obtenido más de ocho votos afirmativos, en cuyo caso el jurado se declarará estancado. Si eso sucede, el juez le preguntará al fiscal si quiere continuar con el ejercicio de la acusación. En caso negativo, el juez absolverá al acusado, salvo que el particular damnificado sostenga la acusación. Tanto en este caso como en caso de que el fiscal también desee mantener la acusación, se dispondrá la realización del juicio con otro jurado.

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¿Qué puede pasar en este caso? Hay un indicio fuerte que tiene que ver con la instancia previa del juicio técnico, en la que cuatro barras de Lanús, Julián Goncebatte, Matías Garro, Lucas Salinas y Mateo Bustos fueron condenados a prisión perpetua. Y las pruebas sobre Joaquín Owen Soria, Jonatan Ezequiel Echavarría, Jesús Alejandro Jerez y Marcelo Gustavo Solís son exactamente las mismas. Se verá si tienen el mismo final o si el inédito juicio que se está realizando por estas horas cambia el futuro de estos cuatro barras del Granate y quizá de lo que venga de aquí en más en materia de violencia en el fútbol.