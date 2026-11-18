Jensen Huang, exdirector ejecutivo de Nvidia. REUTERS/Manami Yamada/File Photo

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Jensen Huang, cofundador y exdirector ejecutivo de Nvidia, recibió el reconocimiento público de uno de sus empleados después de que este revelara cómo lo ayudó durante su lucha contra el cáncer. Se trata de John Zedlewski, un alto ejecutivo de la compañía que explicó que Huang utilizó sus contactos en la Universidad de Stanford para facilitarle el ingreso a un ensayo clínico cuando su estado de salud se había complicado.

El testimonio fue publicado en la red social X el 13 de noviembre dfe 2026 y apareció en medio de las críticas y discusiones sobre la personalidad del empresario, quien dejó la dirección de Nvidia después de más de tres décadas al frente de la compañía.

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“Tengo un caso de cáncer particularmente grave. Cuando volví a ser hospitalizado en mi peor momento el año pasado, se lo conté a Jensen. Inmediatamente se puso en contacto con sus contactos en Stanford, quienes lograron superar los obstáculos burocráticos y conseguir que me admitieran en un ensayo clínico para el que he resultado ser un candidato perfecto”, escribió Zedlewski.

John Zedlewski contó en X cómo Jensen Huang lo ayudó cuando se enteró que tenía cáncer. (X)

El ejecutivo también expresó su agradecimiento por la intervención del empresario y cuestionó las versiones que lo describen como alguien indiferente a sus trabajadores.

“Creo que cada uno puede tener su propia opinión sobre los acontecimientos recientes. Pero cualquier afirmación de que a Jensen realmente no le importaban sus empleados es simplemente inexacta. Personalmente, le debo más de lo que puedo expresar”, añadió.

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Quién es el empleado de Nvidia que contó su experiencia con Jensen Huang

John Zedlewski ocupa el cargo de vicepresidente de Ciencia de Datos Acelerada en Nvidia y lleva más de una década vinculado a la compañía. Su trayectoria incluye trabajos relacionados con RAPIDS, aprendizaje profundo para vehículos autónomos, imágenes médicas y análisis de datos.

Su publicación no se limitó a contar el episodio relacionado con su enfermedad. También aprovechó para explicar qué aspectos del liderazgo de Huang considera importantes para mantener la cultura de innovación de Nvidia.

John Zedlewski ocupa el cargo de vicepresidente de Ciencia de Datos Acelerada en Nvidia.

Zedlewski sostuvo que la mejor manera de reconocer el legado del empresario es continuar desarrollando tecnología y mantener los principios de trabajo que aprendieron durante años dentro de la organización.

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Entre ellos mencionó la importancia de trabajar con rapidez, asumir riesgos calculados y reconocer los errores sin ocultar información. También destacó una filosofía interna conocida como Speed of Light, que busca que los equipos técnicos alcancen el máximo rendimiento posible de sus sistemas.

El estilo de liderazgo de Jensen Huang genera opiniones divididas

El testimonio del vicepresidente de Nvidia contrasta con otras experiencias recogidas por The Wall Street Journal en un reportaje sobre la cultura laboral de la compañía.

El periódico describió un ambiente de trabajo exigente, con reuniones en las que Huang cuestionaba duramente a sus colaboradores cuando consideraba que no tenían suficiente conocimiento sobre sus proyectos o no conseguían los resultados esperados.

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La forma de trabajar de Jensen Huang genera opiniones divididas dentro de Nvidia. REUTERS/Edgar Su/File Photo

Algunos trabajadores señalaron que el empresario podía reprender públicamente a sus subordinados y generar situaciones de mucha presión. Sin embargo, otros destacaron su participación directa en los problemas técnicos y su capacidad para involucrarse en las decisiones de diferentes equipos.

Zedlewski también recordó una reunión relacionada con el desarrollo de vehículos autónomos. Durante ese encuentro, Huang pidió a un ejecutivo que explicara en una pizarra cómo funcionaba un sistema informático para identificar operaciones innecesarias que reducían su velocidad.

Para el trabajador, esa experiencia demuestra que los directivos deben conocer los detalles técnicos de sus proyectos y no limitarse a recibir informes de sus subordinados.

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