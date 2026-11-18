El Salvador liberó más de once millones de neonatos de tortuga marina mediante proyectos de conservación comunitaria. (Foto AP/Matías Delacroix)

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Los proyectos de conservación impulsados por organizaciones ambientales y comunidades costeras han permitido liberar más de 11 millones de neonatos de tortuga en El Salvador, según afirmó Daisy Herrera, coordinadora del programa Océano del Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador.

Herrera sostuvo que El Salvador es estratégico para la conservación mundial de la tortuga carey. Añadió que parte de las crías liberadas migrará hacia otros países de la región.

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La coordinadora explicó que las iniciativas sobre tortugas y manglares revisaron los avances obtenidos, los retos pendientes y las acciones que deben continuar.

También se refirió a la restauración de manglares. Indicó que los proyectos han encontrado una técnica para recuperar los llamados bosques salados, espacios que vinculó con la economía y la subsistencia de las comunidades cercanas.

La conexión entre montañas, manglares y océanos

Daisy Herrera afirmó que El Salvador cuenta con arrecifes de coral, manglares, bosques y bosque de páramo en el volcán de San Salvador.

“La conservación de los océanos comienza desde la montaña”, expresó. Con esa idea, planteó que las estrategias ambientales deben considerar la interacción entre bosques, manglares, arrecifes y mar.

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La coordinadora sostuvo que las acciones de protección deben construirse con las personas que viven dentro de los ecosistemas o en sus cercanías.

Los proyectos de restauración ambiental recuperan los bosques salados asociados a la subsistencia de las comunidades costeras. (Foto AP/Matías Delacroix)

A su juicio, las comunidades deben percibir beneficios de la conservación para comprometerse con las medidas de protección.

“Ellos son quienes impulsan y mantienen todas las acciones que hacemos”, afirmó Herrera al referirse al aporte comunitario.

La representante explicó que el financiamiento puede crear condiciones para los proyectos, pero atribuyó a los actores locales la sostenibilidad de las medidas en el territorio.

El plástico de un solo uso, uno de los principales retos

Herrera advirtió que la contaminación afecta de manera seria a los ecosistemas. Sin embargo, señaló que los ambientes naturales fuertes tienen capacidad para procesar parte de los residuos.

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Como ejemplo, mencionó los manglares. Según explicó, estos ecosistemas pueden procesar materia orgánica y transformarla en vida.

El plástico representa uno de los mayores desafíos, según la coordinadora. Su propuesta es que El Salvador reduzca el consumo de plásticos de un solo uso.

También planteó la necesidad de fortalecer actividades económicas que incorporen plástico reciclado en sus procesos.

“La mejor apuesta” sería reducir los productos desechables y potenciar el reciclaje, afirmó Herrera.

Dispositivos satelitales para seguir a tortugas prietas

La discusión sobre la protección de ecosistemas costero-marinos también incluyó herramientas para conocer los desplazamientos de las especies.

Fundación Naturaleza coloca dispositivos satelitales en tortugas prietas para estudiar sus rutas migratorias hacia otros países de la región. (Foto: FIAES)

Carlos Funes, representante de Fundación Naturaleza y coordinador del proyecto de tortugas marinas en Playa El Tular, explicó el trabajo de marcaje de tortugas prietas con dispositivos satelitales.

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Una de las actividades del proyecto consiste en colocar equipos sobre los animales para conocer su ubicación en distintos momentos del día y durante un período determinado.

Los dispositivos emiten señales que pueden aportar información sobre los sitios de alimentación y reproducción. También permiten analizar si los ejemplares realizan desplazamientos migratorios.

Funes señaló que algunas tortugas pueden llegar a Nicaragua o Costa Rica. También mencionó posibles viajes hacia México.

“El beneficio principal es la información”, afirmó Funes. Conocer las áreas que utilizan las tortugas permite orientar los esfuerzos de conservación.

Bahía de Jiquilisco y la protección de sus manglares

Fundación Naturaleza desarrolla parte de su trabajo en Bahía de Jiquilisco. Funes señaló que el rastreo satelital aporta información para respaldar la protección de los manglares y esteros del país.

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El representante describió la bahía como un sitio de importancia para la biodiversidad, los manglares y las tortugas marinas.

Mencionó acciones de restauración de manglares, monitoreo de especies y viveros de tortugas golfinas. Según explicó, esas labores combinan el trabajo de las comunidades con el de organizaciones no gubernamentales.

Después de colocar un dispositivo, los equipos reciben señales sobre los movimientos del animal. Funes indicó que, tras dos o tres semanas, es posible elaborar un mapa de sus desplazamientos dentro de la bahía.

Los registros pueden mostrar si una tortuga permanece de noche dentro de Bahía de Jiquilisco, lo que podría indicar que utiliza el área como sitio de descanso.

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La Bahía de Jiquilisco concentra viveros de tortugas golfinas y trabajos de monitoreo coordinados entre comunidades y organizaciones. (Foto: FIAES)

Si el ejemplar se desplaza al mar abierto durante el día, los investigadores pueden evaluar si las aguas frente a la bahía funcionan como zonas de alimentación.

Funes aclaró que esas posibilidades todavía son hipótesis. “No es que es así, sino que hay que tener más datos”, precisó.

Los mapas que pueden orientar medidas para la pesca

Carlos Funes explicó que la información satelital puede compararse con mapas de áreas de pesca para identificar sectores donde coinciden las actividades pesqueras y los desplazamientos de las tortugas.

El representante evitó calcular un porcentaje sobre la reducción de amenazas que podría aportar el proyecto.

Como ejemplo, planteó que los datos podrían servir para evaluar regulaciones de pesca en determinadas zonas de Bahía de Jiquilisco.

Funes mencionó que embarcaciones grandes pueden chocar con tortugas. Si los registros muestran presencia de animales en sectores de tránsito, los mapas podrían orientar medidas para reducir ese riesgo.

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Ecoturismo, sostenibilidad y participación comunitaria

Las declaraciones fueron brindadas durante el Simposio sobre Conservación y Gestión de Ecosistemas Costero-Marinos, que reunió a la Red Xiuhtic, el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, el Ministerio de Medio Ambiente, organizaciones, comunidades y estudiantes.

Margarita Ayala, directora de Fundación Domenech y presidenta de la Red Xiuhtic, explicó que la agenda abordó el trabajo comunitario, el ecoturismo, investigaciones en las costas salvadoreñas, dunas, tortugas marinas, manglares y el impacto socioeconómico de las iniciativas ambientales.

El Simposio sobre Conservación y Gestión de Ecosistemas Costero-Marinos abordó el ecoturismo y la integración de investigaciones de estudiantes. (Foto: Red Xiuhtic)

También se discutió la incorporación de la sostenibilidad en los modelos de negocio de empresas privadas.

“Tenemos que hablar de la comunidad y todo lo que gira alrededor de ella”, dijo Ayala al plantear el uso sostenible de los espacios costeros.

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Los estudiantes presentaron investigaciones durante la actividad. Ayala señaló que ese intercambio permite conocer sus intereses e incorporarlos a las acciones que ya desarrollan las organizaciones y las comunidades.