Costa Rica y Argentina acordaron fortalecer su cooperación bilateral en áreas como salud, innovación tecnológica y atención de personas adultas mayores. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

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Costa Rica y Argentina acordaron fortalecer sus relaciones bilaterales mediante el desarrollo de nuevos proyectos de cooperación técnica y científica, entre los que destacan iniciativas relacionadas con la donación y trasplante de órganos, el emprendimiento tecnológico y la atención de personas adultas mayores.

Los acuerdos surgieron durante una visita de trabajo a Argentina del viceministro costarricense de Asuntos Bilaterales y Cooperación Internacional, Alexander Peñaranda, quien sostuvo un encuentro con el secretario de Relaciones Exteriores argentino, Juan Manuel Navarro.

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La reunión permitió identificar oportunidades de colaboración en sectores estratégicos como salud, comercio, inversiones, seguridad, turismo, cultura y educación, con el objetivo de ampliar los vínculos entre ambos países.

El acercamiento se produce en el marco de la conmemoración de los 165 años de relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Argentina, una trayectoria que ambas delegaciones buscan fortalecer mediante proyectos concretos y nuevos mecanismos de diálogo.

Cooperación para mejorar la donación y trasplante de órganos

Uno de los principales acuerdos contempla impulsar la cooperación en materia de donación y trasplante de órganos, mediante el intercambio de conocimientos y experiencias entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) de Argentina.

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Esta iniciativa busca establecer espacios de colaboración entre las instituciones responsables de estos procedimientos médicos en ambos países.

Argentina cuenta con un organismo especializado en la coordinación de actividades relacionadas con la donación y trasplante de órganos, tejidos y células, cuya experiencia podría formar parte de los intercambios técnicos previstos.

La propuesta representa uno de los componentes sanitarios más relevantes de la nueva agenda bilateral.

El viceministro costarricense Alexander Peñaranda sostuvo una reunión con el secretario de Relaciones Exteriores argentino, Juan Manuel Navarro, durante su visita de trabajo. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Innovación tecnológica y atención de adultos mayores

Un segundo eje de cooperación estará enfocado en el emprendimiento científico y tecnológico, particularmente en la promoción de iniciativas que faciliten la creación y desarrollo de empresas emergentes.

Las delegaciones acordaron explorar mecanismos para impulsar proyectos innovadores y fortalecer el intercambio de conocimientos entre instituciones de ambos países.

Otra de las prioridades será el bienestar de las personas adultas mayores, mediante el intercambio de experiencias sobre modelos de atención y estrategias dirigidas a esta población.

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Estas iniciativas forman parte de una agenda que busca aprovechar las capacidades institucionales y técnicas de Costa Rica y Argentina para atender desafíos comunes.

Ambos países acordaron promover proyectos de emprendimiento científico-tecnológico y fortalecer las oportunidades de creación de empresas emergentes. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Preparan nuevas reuniones para 2027

Como parte de los compromisos alcanzados, ambos países reafirmaron su intención de celebrar la V Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica durante el primer semestre de 2027.

Asimismo, acordaron avanzar en la organización de una nueva reunión de consultas políticas en territorio costarricense.

Estos encuentros permitirán dar seguimiento a los proyectos identificados y explorar nuevas oportunidades de colaboración en sanidad animal, turismo sostenible, derechos humanos y otras áreas de interés común.

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Durante la visita también se desarrolló un acercamiento con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en Argentina, donde se analizaron posibles iniciativas relacionadas con educación, ciencia, cultura, innovación y desarrollo productivo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto destacó que los acuerdos buscan profundizar la denominada “cooperación Sur-Sur y triangular”, un modelo que promueve el intercambio de conocimientos, recursos y experiencias entre países para impulsar soluciones compartidas.

Con esta agenda, Costa Rica y Argentina buscan pasar del diálogo diplomático a la formulación de iniciativas concretas, aunque los detalles sobre financiamiento, ejecución y resultados esperados deberán definirse en las próximas etapas de cooperación.

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