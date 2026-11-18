Una familia cubana gestiona el suministro de agua, alimentos y energía dentro de su vivienda frente a la precariedad de los servicios públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una encuesta de Cubadata para Diario de Cuba halló que los familiares y el mercado informal ocupan el lugar que antes ocupaban las instituciones públicas para resolver problemas domésticos en Cuba. Las redes de confianza personal se imponen al Estado en la vida cotidiana de los cubanos.

El dato más revelador: apenas entre el 0.6% y el 1.1% de los 1,719 encuestados mencionó a una institución estatal como primera opción de ayuda ante una dificultad cotidiana.

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Comprar en el mercado informal genera más aceptación que sobornar a un funcionario

El estudio, realizado entre el 25 de septiembre y el 14 de octubre, pidió a los participantes calificar distintas prácticas en una escala de cero a diez, donde cero equivale a “nunca justificable” y diez a “siempre justificable”.

Comprar alimentos e insumos en el mercado informal obtuvo una media de 6.9. El cambio de divisas por fuera de los canales autorizados trepó a 7.5, la valoración más alta de todas las conductas consultadas.

Pagar dinero extra a un funcionario para agilizar un trámite que se considera un derecho recibió apenas 2.6 puntos, una de las cifras más bajas del sondeo.

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El 55.9% de los encuestados consideró más aceptable recurrir al mercado informal que sobornar a un empleado público, y solo el 7.6% eligió la segunda opción.

Envejecer en Cuba en medio de la crisis de un país. (Infobae Cuba/Martí Noticias)

Un 21.2% calificó ambas prácticas como igualmente inaceptables.

La confianza se concentra en la familia y cae ante lo estatal

El trabajo de campo midió además la confianza que distintos grupos generan en la población cubana. Los familiares que conviven en el mismo hogar lideraron la escala, con una media de 8.4 sobre diez.

Los parientes que viven fuera de la vivienda pero dentro de Cuba, junto con amigos o familiares radicados en el exterior, obtuvieron 7,5 puntos cada uno. Los vecinos y los compañeros de trabajo o estudio se ubicaron muy por debajo, con 4.5 y 4.7 respectivamente.

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Las personas desconocidas en una cola fueron el grupo que inspiró menor confianza, con apenas dos puntos.

Ese ordenamiento se traduce en comportamiento concreto. Ante un problema que requiere ayuda, entre el 26.4% y el 29.7% de los participantes dijo que primero recurriría a familiares que viven fuera de su hogar, según los distintos cuadros del estudio.

Una ilustración del mapa de Cuba con postes caídos y una cerilla encendida aborda la situación del suministro eléctrico en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resolver el inconveniente por cuenta propia fue la segunda respuesta más frecuente, elegida por entre el 24,4% y el 26,5% de los encuestados. Los familiares que comparten la vivienda aparecieron como primera opción para entre el 22% y el 27.1% de los participantes.

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Las iglesias, los grupos religiosos y los negocios privados tuvieron una presencia marginal como primer recurso de apoyo, muy por debajo de las redes familiares y la autogestión.

Una crisis que empuja a la autosuficiencia forzada

Los resultados de Cubadata no se explican sin el deterioro que atraviesa la isla. Un reportaje del periodista Boris González Arenas, publicado el 11 de noviembre en Diario de Cuba y recogido por CiberCuba, portal nativo digital, describió cómo los hogares cubanos se convirtieron en auténticos búnkeres de supervivencia, con paneles solares, bombas de agua improvisadas y ollas eléctricas ante la falta de gas.

“No solo falta la electricidad, faltan el agua, el gas, la comida, las medicinas”, escribió González Arenas. Según el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, citado en ese trabajo, unos 2.6 millones de cubanos sufrían interrupciones de agua a comienzos de noviembre, con más del 60% de los cortes atribuidos directamente a los apagones.

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El contexto económico agrava el panorama. El dólar llegó a cotizarse a 935 pesos cubanos en el mercado informal a mediados de noviembre, según confirmó Infobae, con pronósticos de que supere los mil pesos antes de fin de mes.

La economía cubana registró este año una contracción del 10.2% de su producto interior bruto, la segunda caída más pronunciada desde 2008, de acuerdo con el diagnóstico del economista Omar Everleny Pérez difundido por Inter Press Service en Cuba, agencia de noticias internacional.

Una caricatura política sitúa a Miguel Díaz-Canel sosteniendo servicios públicos fragmentados frente a ciudadanos que recurren a la autogestión económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propio presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció el 11 de noviembre que la población espera “menos apagones y más alimentos”, durante una reunión con el sector agroalimentario centrada en un paquete de 176 reformas económicas, según informó la agencia EFE.

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El mandatario admitió entonces que Cuba importa el 80% de los alimentos que consume, una tarea cada vez más difícil por la falta de divisas y el cerco petrolero que Estados Unidos impuso a comienzos de año.

La investigadora Lisbeth Moya González resumió el fenómeno en un ensayo publicado en La Joven Cuba, plataforma digital de análisis político: “Mientras el discurso oficial habla de avanzar hacia el socialismo, una parte creciente de la vida cotidiana funciona bajo una lógica cada vez más individual, en la que cada familia debe procurarse en el mercado, en las remesas, en una red solidaria aquello que dejó de estar garantizado colectivamente”.

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