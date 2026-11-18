El conjunto quisqueyano generó dos claras ocasiones de gol en los primeros minutos, pero no logró sostener el ritmo en el complemento ante el empuje local (Cortesía: @sedofutbol).

Guardar

La selección absoluta de fútbol de República Dominicana cerró su calendario de partidos del año 2026 con una derrota por 5-0 frente a Uruguay, en un encuentro amistoso disputado el día de ayer 17 de noviembre, en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.

Durante los primeros cuarenta minutos, el conjunto caribeño logró incomodar a un rival de primer nivel mundial mediante un planteamiento ordenado y disciplinado en defensa. Lejos de limitarse a esperar en su propio campo, República Dominicana supo aprovechar los espacios que dejaba el equipo local para lanzar ataques rápidos que pusieron en aprietos la portería defendida por Santiago Mele.

PUBLICIDAD

Apenas superados los primeros cinco minutos de juego, una veloz salida liderada por Dorny Romero dejó a Peter Federico González en una posición muy favorable frente al arco, pero el guardameta uruguayo logró evitar la caída de su valla en el mano a mano.

Poco después, tras un tiro de esquina a favor de los locales, Mariano Díaz encabezó otro contragolpe en solitario que terminó con un disparo cruzado nuevamente detenido por el arquero charrúa. Cuando parecía que ambos equipos se irían al descanso sin goles, Uruguay encontró la apertura del marcador al minuto 41 mediante un remate de cabeza de Rodrigo Aguirre tras una jugada a balón detenido.

PUBLICIDAD

En la segunda mitad, el desarrollo del partido cambió de rumbo a medida que el cansancio comenzó a hacer mella en la escuadra dominicana y el entrenador local, Diego Forlán, dio ingreso a varias de sus principales figuras internacionales, entre ellas Federico Valverde, Darwin Núñez y Ronald Araújo.

Federico Valverde ingresó en la segunda mitad y marcó el cuarto tanto de Uruguay con un potente remate cruzado frente a República Dominicana (Cortesía: Selección Uruguaya).

La resistencia visitante se mantuvo firme hasta el minuto 70, momento en el que una jugada desafortunada en la salida desde el fondo terminó con el balón dentro de la propia portería dominicana, en una acción registrada oficialmente como autogol del guardameta Xavier Valdez tras la presión de Federico Viñas.

A partir de ese segundo tanto, el equipo caribeño perdió el orden que había mostrado durante gran parte de la noche y dejó espacios que Uruguay no perdonó en la recta final del encuentro. Nicolás de la Cruz amplió la ventaja desde el punto de penal al minuto 80, Federico Valverde anotó el cuarto gol al 87 con un fuerte remate cruzado y el debutante Bruno Damiani selló el 5-0 definitivo en el tiempo añadido.

PUBLICIDAD

Lecciones valiosas en el camino hacia 2027

Aunque el resultado deja un sabor amargo para despedir el año, enfrentarse como visitante a una selección histórica como Uruguay ofrece enseñanzas fundamentales para el crecimiento del fútbol dominicano.

El duelo permitió medir la capacidad del plantel para sostener la concentración durante los noventa minutos y evidenció la importancia de aprovechar las oportunidades claras de gol cuando se compite contra rivales de jerarquía superior.

Con este encuentro en Maldonado, la selección mayor del país caribeño concluye su actividad en 2026 sin más compromisos en agenda para lo que resta del año. La mirada del equipo dirigido por Marcelo Neveleff ya está puesta en el calendario de 2027, un año cargado de retos determinantes.

PUBLICIDAD

Jugadores de Uruguay celebran un gol en un partido amistoso entre Uruguay y República Dominicana en el estadio Campus de Maldonado en Maldonado (Uruguay). EFE/ Gastón Britos

El regreso a las canchas está previsto para la ventana internacional de marzo de 2027, fecha en la que se disputarán partidos amistosos de preparación para seguir puliendo el funcionamiento colectivo.

Todo este trabajo tendrá como gran objetivo llegar en óptimas condiciones al verano de 2027, cuando el combinado nacional dispute la Copa Oro de la Concacaf, el torneo de selecciones más importante de la región, donde buscará demostrar la evolución alcanzada tras este exigente cierre de temporada.