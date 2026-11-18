Los Millennials y la Generación Z representan en conjunto el 49,4% de la población argentina, según NielsenIQ (Magnific)

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La forma de administrar el dinero, elegir qué comprar y decidir cuándo gastar no es igual para todas las generaciones. Mientras algunos consumidores priorizan el ahorro, las promociones y la búsqueda de alternativas más económicas, otros otorgan mayor importancia al disfrute y las experiencias. En la Argentina, los Millennials y la Generación Z muestran diferencias en sus hábitos de consumo, vinculadas con sus responsabilidades familiares, su situación laboral y sus prioridades personales.

Así lo reveló el estudio NIQ Consumer Life Global 2025, elaborado por la consultora NielsenIQ, que analizó las decisiones de compra de ambas generaciones y las estrategias que utilizan para administrar sus presupuestos. La investigación identificó comportamientos relacionados con el ahorro, el reemplazo de marcas, la búsqueda de descuentos y las modalidades de financiación.

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Los resultados mostraron que, entre los Millennials argentinos el 73% compró con mayor cuidado productos de necesidad cotidiana, mientras que el 55% incrementó sus compras en tiendas de descuento y el 54% reemplazó marcas conocidas por alternativas más económicas. Además, el 46% postergó adquisiciones hasta encontrar ofertas o promociones.

El informe también identificó diferencias en las motivaciones personales. Mientras que entre los integrantes de la Generación Z el disfrute ocupa un lugar más destacado, los Millennials presentan una mayor orientación hacia el esfuerzo, los logros y el reconocimiento.

Dos generaciones que representan casi la mitad de la población

De acuerdo con la clasificación utilizada por NielsenIQ, los Millennials tienen entre 28 y 45 años, mientras que la Generación Z comprende a las personas de entre 13 y 27 años.

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En conjunto, ambos grupos representan el 49,4% de la población argentina. Los Millennials concentran el 26% y la Generación Z, el 23,4%.

Sin embargo, las diferencias entre ambos segmentos no se limitan a la edad. La investigación identificó contrastes importantes en sus situaciones laborales y familiares, dos factores que influyen en las necesidades de consumo y en la manera de distribuir los ingresos.

Entre los Millennials, el 54% trabaja a tiempo completo, mientras que en la Generación Z esa proporción alcanza apenas el 22%. En este último grupo, una mayor cantidad de personas continúa estudiando o combina diferentes modalidades de empleo.

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La Generación Z otorga mayor importancia al disfrute y las experiencias, mientras que los Millennials muestran una mayor orientación hacia los logros personales

Las responsabilidades familiares también presentan diferencias significativas. El 60% de los Millennials tiene hijos, frente al 12% de los integrantes de la Generación Z.

La convivencia con familiares constituye otro de los contrastes. Según el relevamiento, el 62% de los más jóvenes vive con sus padres o abuelos, mientras que entre los Millennials ese porcentaje desciende al 24%.

Estas características permiten identificar distintas situaciones económicas y necesidades de consumo. La presencia de hijos, la participación en el mercado laboral y las condiciones de vivienda forman parte de las variables que NielsenIQ consideró para analizar los comportamientos de ambas generaciones.

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Cómo ahorran los Millennials argentinos

Uno de los principales resultados del estudio estuvo relacionado con las estrategias que adoptaron los Millennials para reducir sus gastos durante los 12 meses anteriores a la investigación.

Casi tres de cada cuatro consumidores de esta generación, el 73%, afirmaron que compraron con mayor cuidado los productos de necesidad cotidiana.

La búsqueda de precios más convenientes también se reflejó en los lugares elegidos para realizar las compras. El 55% de los encuestados de este segmento señaló que recurrió con mayor frecuencia a tiendas de descuento.

Por otra parte, el 54% reconoció que cambió marcas conocidas por alternativas más económicas, una conducta que muestra la importancia que adquirió el precio al momento de seleccionar productos. Las promociones también ocuparon un lugar relevante. El 46% de los Millennials postergó compras hasta encontrar los artículos que necesitaba en oferta.

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El informe identificó otras estrategias de ahorro. El 36% compró productos de segunda mano en lugar de nuevos, mientras que el 30% utilizó cupones de descuento.

De esta manera, la investigación describió diferentes mecanismos utilizados para administrar el presupuesto, desde modificar las marcas habituales hasta cambiar los lugares de compra o esperar oportunidades comerciales.

“Los resultados muestran que el cuidado del presupuesto ocupa un lugar importante en las decisiones de consumo. Los compradores recurren a distintas estrategias, como buscar promociones, elegir tiendas de descuento o reemplazar marcas habituales por opciones más económicas”, explicó Martha Giraldo, South Cone Strategic Solutions Director de NielsenIQ.

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La ejecutiva también destacó la importancia de la relación entre el precio y el valor de los productos en las decisiones cotidianas de los consumidores.

Las diferencias a la hora de financiar las compras

El estudio también analizó las modalidades de pago utilizadas por ambas generaciones, particularmente aquellas que permiten distribuir el costo de las adquisiciones.

Una de las alternativas consideradas fue el sistema conocido como Buy Now, Pay Later (BNPL), cuya traducción es “comprá ahora, pagá después”.

El 15% de los Millennials utiliza regularmente opciones de financiación como “comprá ahora, pagá después”, frente al 12% de la Generación Z, según NielsenIQ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los Millennials, el 15% utiliza regularmente esta modalidad de financiación, mientras que entre los integrantes de la Generación Z la proporción alcanza el 12%. La diferencia entre ambos grupos es de tres puntos porcentuales.

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La investigación presentó estos resultados en un contexto de distintas condiciones laborales y responsabilidades familiares.

Los Millennials muestran una mayor participación en el empleo a tiempo completo y una proporción más elevada de personas con hijos. En cambio, una parte importante de la Generación Z todavía se encuentra en etapas de estudio o de incorporación al mercado laboral.

Estas diferencias forman parte del análisis de NielsenIQ sobre las necesidades económicas y las decisiones de financiación de cada grupo.

Ahorrar o disfrutar: qué prioriza cada generación

Más allá del precio de los productos y las alternativas para financiar las compras, NielsenIQ también estudió los valores personales que influyen en las decisiones de consumo.

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En este aspecto, aparecieron diferencias entre los Millennials y la Generación Z.

Para los integrantes de la Generación Z, disfrutar de la vida ocupa el tercer lugar entre los 57 valores personales analizados por la consultora. Entre los Millennials, en cambio, ese mismo valor aparece en el sexto puesto.

La investigación también clasificó a los consumidores en distintos segmentos según sus motivaciones personales.

Uno de ellos es el denominado Indulgers, caracterizado por una mayor orientación hacia el disfrute y las experiencias. En este grupo se encuentra el 33% de los integrantes de la Generación Z, frente al 21% de los Millennials.

La diferencia alcanza los 12 puntos porcentuales y refleja el mayor peso relativo que tienen estas motivaciones entre los consumidores más jóvenes.

Por otra parte, NielsenIQ identificó el segmento denominado Aspirers, asociado con el esfuerzo, los logros personales y la búsqueda de reconocimiento. En este caso, la relación entre ambas generaciones se invierte.

El 26% de los Millennials pertenece al segmento Aspirers, mientras que entre los integrantes de la Generación Z esa proporción alcanza el 20%.

El estudio vinculó estas diferencias con las etapas de vida, las responsabilidades económicas y las motivaciones personales de cada generación.

El precio y las prioridades personales en las decisiones de compra

La investigación de NielsenIQ también puso el foco en la combinación de factores económicos y personales que intervienen al momento de elegir productos y marcas.

En el caso de los Millennials, los datos sobre el reemplazo de marcas, las compras en tiendas de descuento y la postergación de adquisiciones mostraron la importancia que adquirió la administración del presupuesto.

Al mismo tiempo, las diferencias en las prioridades personales permitieron distinguir comportamientos entre generaciones que comparten la preocupación por el dinero, pero atraviesan situaciones laborales y familiares diferentes.

La consultora señaló que la Generación Z y los Millennials otorgan importancia al cuidado del presupuesto, aunque no necesariamente utilizan las mismas estrategias ni tienen idénticas motivaciones al consumir.

“No existe una única manera de consumir entre los argentinos más jóvenes. La Generación Z y los Millennials comparten la atención al presupuesto, pero presentan diferencias en sus responsabilidades, motivaciones y estilos de vida”, afirmó Giraldo.

La especialista también señaló que el análisis de estos comportamientos permite comprender cómo cada grupo evalúa sus decisiones de compra y qué atributos considera relevantes al elegir productos y marcas.

El relevamiento distinguió, además, la situación de quienes todavía viven con sus padres o abuelos de la de aquellos que tienen hijos y mayores responsabilidades familiares.

En ese sentido, el informe registró que el 62% de la Generación Z convive con sus padres o abuelos, frente al 24% de los Millennials. A su vez, la proporción de personas con hijos alcanza el 60% entre estos últimos y el 12% entre los más jóvenes.

En materia laboral, la investigación mostró que el 54% de los Millennials tiene un empleo a tiempo completo, frente al 22% de la Generación Z.

Estas variables integraron el análisis de NielsenIQ sobre las distintas necesidades de consumo, la accesibilidad de los productos y las formas de administrar el presupuesto en cada etapa de la vida.