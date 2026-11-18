MasterChef Celebrity: un desafío de galletas danesas y una decisión que nadie esperaba

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MasterChef Celebrity quedó al frente de las mediciones de una noche de alto encendido en Telefe, con una Gala de Eliminación que promedió 15,8 puntos de rating. El partido de la Selección Argentina, emitido por la misma pantalla, marcó 15,4 puntos y quedó 0,4 puntos del reality.

La programación del canal reunió los dos contenidos más elegidos de la jornada. El fútbol obtuvo el pico más alto, con 17,7 puntos, pero el certamen de cocina sostuvo una cifra superior a lo largo de su franja y alcanzó un máximo de 16,9.

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La diferencia entre ambos indicadores explica el resultado. El promedio mide el desempeño completo de cada emisión, mientras que el pico registra el momento de mayor cantidad de televisores sintonizados. En ese balance, MasterChef Celebrity consiguió el primer puesto diario.

MasterChef Celebrity y la sorpresa de la noche

La Gala de Eliminación obtuvo 15,8 puntos de rating y un share de 65,24%, su registro más alto en la actual temporada. La cifra también confirmó la evolución del ciclo dentro del prime time de Telefe, donde se mantiene como uno de los programas de mayor convocatoria.

El share representa la participación de un envío sobre el total de televisores encendidos en una franja determinada. En este caso, el 65,24% señaló que más de seis de cada diez personas que miraban televisión durante la emisión eligieron el reality culinario.

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El dato cobra relevancia por el contexto de la jornada. La programación incluyó un partido de la Selección Argentina, que suele modificar los hábitos del público y elevar los niveles de encendido en la televisión abierta. Aun así, la competencia de cocina finalizó por encima de la transmisión deportiva en el promedio.

La instancia de eliminación concentra el punto central de la dinámica del formato. Los participantes enfrentan un desafío que puede definir su continuidad, luego reciben las devoluciones del jurado y quedan expuestos a una decisión que modifica el desarrollo de la competencia.

El pico más alto de la jornada, para el partido de la Selección

Franco Mastantuono de Argentina celebra un gol en un partido amistoso entre Argentina y Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba (Argentina). EFE/ Ariel Carreras

El encuentro de la Selección Argentina registró 15,4 puntos de promedio. La transmisión llegó a su momento de mayor audiencia con 17,7 puntos, la marca instantánea más elevada de la noche en la pantalla de Telefe.

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La distancia con MasterChef Celebrity fue reducida. Los cuatro décimos que separaron a ambos programas muestran que el fútbol y el entretenimiento concentraron la atención en una franja con niveles de audiencia superiores a los habituales.

El pastelero Damián Betular da indicaciones en el estudio de grabación del programa MasterChef Celebrity ante los participantes

El comportamiento de las mediciones también expuso dos formas distintas de seguimiento. El partido tuvo una suba marcada durante uno de sus pasajes. El reality, en cambio, mantuvo una base más regular, condición que le permitió terminar por delante al considerar la totalidad de su emisión.

La diferencia no implica que un contenido haya tenido más público en cada minuto. El resultado del promedio responde a la suma de todos los segmentos de cada programa. Por eso, un envío puede liderar el día aunque otro alcance una cifra máxima mayor en un momento específico.

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Las galletas danesas de Edith Hermida

La presencia de ambos productos en una misma grilla permitió que el canal concentrara el primero y el segundo lugar de la jornada. El partido convocó a la audiencia interesada en la Selección, mientras que la Gala de Eliminación sostuvo el seguimiento del público habitual del programa.

La continuidad entre la transmisión deportiva y el ciclo de cocina favoreció el rendimiento general de la señal. El encendido que generó el fútbol dejó un marco competitivo para la franja posterior, donde MasterChef Celebrity construyó su propia medición récord.

El desempeño del reality también se vincula con el avance de la temporada. Para el canal, los números dejaron una noche fuerte en dos géneros distintos.

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