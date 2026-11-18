LeBron James demandó a la empresa PlayVision y a sus fundadores ante un tribunal federal de Nueva York por utilizar su imagen sin autorización. (Bill Streicher-Imagn Images)

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LeBron James demandó a los fundadores de Bron, una aplicación de apuestas deportivas con inteligencia artificial (IA), ante un tribunal federal de Nueva York, Estados Unidos. Los acusa de usar sin permiso su apodo, su imagen y una voz sintética en un anuncio con el que buscaron fama para su producto.

La demanda, de 44 páginas, tiene como acusados a la empresa PlayVision, que opera la app, y a sus cofundadores Anish Gupta y Marc Zoghby. James pide una orden judicial que les prohíba usar su identidad y el nombre “Bron”, además de una indemnización por daños.

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El anuncio que mostró a un James creado con IA

El video apareció el 4 de noviembre de 2026 en la cuenta de X de Gupta. Según el escrito, muestra a una versión de James generada con IA en un vestuario, con una camiseta que dice “Bron” sobre el número 23 y sus tatuajes. Habla con una voz que, según la demanda, imita la suya.

El video promocional exhibió una versión del deportista creada con inteligencia artificial en un vestuario con el número 23. (Bill Streicher-Imagn Images)

En el anuncio, esa figura recorre apuestas sobre otros jugadores de la NBA desde un teléfono y menciona a Kalshi, una plataforma de mercados de predicción. Según la demanda, James tiene un acuerdo de patrocinio con Polymarket, competidora directa de Kalshi, y el anuncio podría perjudicar esa relación.

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El escrito sostiene que el video no aclaraba que James no tenía relación con la app, ni que la figura había sido generada con IA, ni incluía un mensaje de juego responsable. Agrega que reunió cerca de un millón de vistas en X en un día.

James afirma que su aval “es único” y que recibe decenas de millones de dólares por asociar su nombre con un producto. Dice que nunca prestó su nombre ni su voz a los acusados.

El anuncio mencionó a la plataforma Kalshi y afectó el acuerdo comercial exclusivo que James mantiene con la firma rival Polymarket. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La carta de advertencia y la respuesta de los fundadores

Los abogados de James enviaron el 5 de noviembre de 2026 una carta para exigir que cesara el uso de su identidad y del nombre “Bron”. Pidieron avisar por escrito a todos los usuarios que apostaron que James no tiene relación con la app. Gupta respondió esa noche que habían retirado el material y que cambiarían el nombre.

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Según la demanda, solo se cumplió la retirada del anuncio de las cuentas de la empresa. El 6 de noviembre, Gupta publicó un video que decía que era hora de un nombre nuevo, pero sin revelarlo. El 16 de noviembre, en LinkedIn, volvió a bromear con una posible demanda.

La representación legal del jugador exigió el cese inmediato del uso de la marca Bron y solicitó avisos formales para los usuarios de la plataforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gupta escribió en redes sociales que el nuevo nombre se anunciaría el miércoles 18 de noviembre, según informó la agencia AP. Hasta el momento de la demanda, la app seguía en la tienda de Apple como “Bron - AI Sports Analysis” y cobraba suscripciones de “Bron Pro”.

La ficha de la tienda describe la app como una herramienta de análisis e información sobre apuestas que no acepta apuestas. En su correo del 5 de noviembre, Gupta dijo que la plataforma “no permite apostar, solo recomendaciones”.

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Otro deportista también reclamó

El escrito indica que el anuncio muestra los nombres y fotos de otros jugadores, entre ellos Luka Dončić, Devin Booker y Giannis Antetokounmpo. Según la demanda, ninguno dio su consentimiento. Dončić envió a los acusados un reclamo para que dejaran de usar su imagen.

El basquetbolista Luka Dončić presentó un reclamo formal contra los desarrolladores por la aparición de su imagen en la misma campaña. (Daniel Dunn-Imagn Images)

PlayVision participó en el programa de la aceleradora Y Combinator de otoño de 2025, según CNBC. La app y sus fundadores no habían respondido públicamente a la demanda al cierre de las notas consultadas, según Courthouse News y CNBC.

Los medios señalan que la demanda llega cuando varios jugadores de la NBA enfrentan escrutinio por sus apuestas, entre ellos Damon Jones, excompañero de James, acusado de apostar con información privilegiada. James sostiene que insinuar que un jugador activo apuesta en partidos de la NBA “no es un asunto trivial”.

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El caso quedó registrado con el número 1:26-cv-10078 y está en su etapa inicial: no hay sentencia ni acuerdo, y la empresa no había presentado su respuesta al 18 de noviembre.