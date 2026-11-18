Máximo Kirchner celebró el Día de la Lealtad en La Pampa con Sergio Zilioto

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Máximo Kirchner protagonizó este 17 de octubre un acto por el Día de la Lealtad Peronista en Telén, La Pampa, junto al gobernador provincial Sergio Ziliotto. Desde ese escenario, el diputado nacional de Unión por la Patria (UP) trazó un diagnóstico sobre la situación económica del país, cuestionó con dureza al gobierno del presidente Javier Milei y convocó al peronismo a prepararse para las elecciones de 2027.

El eje de su discurso fue la vida cotidiana de los sectores populares. Kirchner sostuvo que “las familias argentinas viven con una calculadora en la cabeza y están haciendo cuentas todos los días porque saben que al primer desarreglo que tienen en el mes, desde una enfermedad, pasando por un rasponcito al auto o la rotura del lavarropas, no llegan a fin de mes y tienen que salir a endeudarse”. La imagen de una economía doméstica al límite fue el hilo conductor de buena parte de su intervención, en la que también cuestionó el impacto de las tarifas de energía sobre los hogares y el comercio.

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El acto en Telén se enmarcó en las conmemoraciones del 81° aniversario de la movilización obrera del 17 de octubre de 1945, fecha que el peronismo recuerda como el Día de la Lealtad. A diferencia de otros referentes del movimiento, que eligieron concentrarse en el conurbano bonaerense o en otras provincias, Kirchner optó por La Pampa para acompañar al gobernador Ziliotto en un acto con militantes, funcionarios e intendentes del distrito.

Kirchner dedicó una parte de su alocución a trazar una distinción entre dirigentes peronistas según su comportamiento legislativo durante la gestión de Milei. En ese marco, destacó a Ziliotto como “una persona digna y entera”, y señaló que el mandatario pampeano “no se cuidó los zapatos andando de rodillas”. La referencia fue acompañada de una crítica directa a quienes, habiendo llegado al poder en nombre del peronismo, “dieron quorum y votaron en contra de los derechos de los trabajadores y trabajadoras”, sin mencionar nombres propios.

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“No hay justificaciones para quienes han llegado en nombre del peronismo a las gobernaciones, a las senadurías y a las diputaciones para luego haber dado quorum y haber votado en contra del pueblo argentino”, afirmó el diputado.

Máximo Kirchner apuntó contra “la indiferencia del Gobierno ante el dolor de sus compatriotas”

La crítica al gobierno nacional ocupó también un lugar central. Kirchner calificó de inadmisible “la indiferencia del Gobierno ante el dolor de sus compatriotas”, a quienes señaló como los responsables de haber otorgado a Milei “el mayor honor que puede tener cualquier argentino y argentina, que es ser elegido para dirigir los destinos de su país”.

Sostuvo que, transcurridos tres años de gestión, el oficialismo “no ha solucionado un solo problema” y advirtió que “en unas semanas la economía entrará formalmente en recesión”. En ese contexto, apuntó contra el cierre de más de 20.000 Pymes, las reformas laborales y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), al que cuestionó por establecer una alícuota del 25% de ganancias para petroleras y mineras, frente al 35% que tributan los comercios locales. “Prácticamente el actual presidente decidió darles dinero a las mineras y petroleras para que se lleven nuestros recursos naturales”, afirmó.

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Para ilustrar el impacto humano de las políticas económicas, Kirchner recurrió a relatos de vecinos de Telén. Mencionó el caso de Nely, una mujer que accedió a la jubilación durante la presidencia de Cristina Kirchner porque sus empleadores no le habían realizado los aportes correspondientes.

“Lo que hizo Cristina fue poner las cosas en orden, nada más”, dijo el diputado, y añadió que quienes impulsaron modelos económicos similares al actual habían calificado de “regalo” esas jubilaciones.

También recordó a Juan de Dios, un vecino de 74 años que trabajó en las comparsas de esquila en el norte de Santa Cruz, con quien la expresidenta habló por teléfono durante la jornada. “Ese pueblo peronista, ese pueblo que cree en la gente y en sus vecinos y vecinas es el que debe convocarnos a los militantes y a los dirigentes a que no nos asuste el Poder Judicial”, afirmó Kirchner.

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El diputado también recuperó la gestión de Néstor Kirchner como antecedente de recuperación colectiva y propuso dos caminos posibles frente al escenario actual: “Uno es el de la autocompasión y el otro el de la autoestima”. Se pronunció por el segundo, al que definió como “el de querernos más, el de hacernos respetar, el camino donde nuestro trabajo y nuestro esfuerzo valen la pena”. En ese sentido, llamó a construir “un frente patriótico policlasista, con los trabajadores, trabajadoras, estudiantes, con una Argentina unida que genere esperanza”.

La convocatoria electoral de cara a 2027 cerró su intervención con una alusión a Eva Perón, Juan Perón, Néstor y Cristina Kirchner como referencias históricas del movimiento: “Ustedes marquen el pulso y el camino. Ahí vamos todos a dar la pelea”, concluyó.

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