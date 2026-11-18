La inflación local y la devaluación del real ejercen presión sobre el peso argentino.

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El dólar volvió a ser negociado con moderadas alzas en todas las franjas del mercado y, por lo tanto, anotó nuevos máximos nominales. El dato central de esta dinámica fue el avance del “contado con liquidación” por encima de los $1.700, movimiento que amplió la brecha con el dólar oficial, una señal que siguen de cerca los agentes para mensurar un eventual atraso cambiario.

El dólar mayorista cerró a $1.559,50, con un alza de 7,50 pesos o 0,5%, para acumular en lo que va de noviembre una suba de 25,50 pesos o 1,7%, una tasa que parece aproximarse a la inflación mensual.

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No obstante, en el transcurso de 2026 el dólar oficial mantiene una modesta alza de 104,50 pesos o 7,2%, muy lejos de la inflación acumulada de 26,3% en lo que va del año.

El monto operado en el segmento de contado fue de USD 356,7 millones. “En otra jornada con muy bajo volumen de operaciones el tipo de cambio mayorista tocó nuevos máximos históricos al registrar puntuales operaciones en $1.560″, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio. “En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió 16 pesos, muy lejos de la caída de 2 pesos registrada en idéntico lapso de la semana anterior”, agregó.

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El dólar al público subió cinco pesos o 0,3%, a $1.580 para la venta, según la referencia del Banco Nación. A la vez, el dólar blue experimenta un incremento de 25 pesos o 1,6%, a $1.630, también récord nominal.

En el mercado bursátil, el “contado con liquidación” para exteriorizar divisas -mediante la compraventa de acciones y bonos que operan simultáneamente en el exterior y la plaza local- operaba a las 15:40 horas a $1.720, con una ganancia de 2% en el día.

Así, la brecha entre el dólar más alto -el “contado con liqui” y el más barato -el mayorista- se amplía a 160,50 pesos o un 10,3%, la más amplia desde la crisis cambiaria de octubre del año pasado, cuando los dólares financieros negociaron por encima del techo de las bandas cambiarias.

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En ese sentido, el BCRA dispuso un techo para su régimen de bandas en los $1.974,20; el tipo de cambio oficial quedó a 414,70 pesos o un 26,6% de ese límite para la flotación administrada de la moneda.

El dólar MEP, para comprar divisas mediante activos bursátiles, pero que quedan depositadas dentro del sistema financiero doméstico, es operado a $1.624 (+1,6%).

En Brasil, el dólar operaba con ganancia de seis centavos o 1,1% a 5,83 reales, su nivel más alto desde abril de 2025. Dada la estrecha relación comercial entre la Argentina y el gigante sudamericano, la presión bajista del real influye también a un comportamiento bajista del peso argentino.

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“Al igual que en las últimas ruedas, el dólar mayorista sigue transitando un deslizamiento, con un BCRA que vuelve a sumar compras -aún dentro de una plaza de menor volumen- tras la pausa de comienzos de mes. Los operadores siguen atentos a la gestión de la liquidez frente al próximo estacional aumento de la demanda, el cual se estima sería acompañado con mayor oferta en busca de mantener las tasas cortas calmas”, definió Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“Localmente, el mercado procesa una moderación de los precios mayoristas, pero también una ampliación de la brecha cambiaria y un comportamiento más selectivo de los activos”, aportó Vector Investments.

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Walter Morales, presidente y estratega de Wise Capital, señaló que “más allá del repunte puntual de la cotización bursátil, el mercado centró su atención en la dinámica conjunta de las distintas plazas y en el incremento de la demanda de cobertura en el mercado de futuros.

En ese segmento, los contratos en A3 Mercados cerraron en $1.571 para noviembre (+0,1%), $1.604 para diciembre (+0,3%), $1.634,50 para enero (+0,3%) y $1.665 para febrero (+0,3%).

“De este modo, la curva de rendimientos comenzó a reflejar expectativas de una depreciación cambiaria algo más pronunciada hacia los próximos meses, proyectando subas frente al valor spot de aproximadamente el 3% para fin de año, 5% en enero y 6,6% en febrero”, acotó Walter Morales.

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