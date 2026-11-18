El espacio, que combina humor adulto con un tono satírico, aborda temas vinculados a la sexualidad, las relaciones de pareja y la intimidad. (Composición Infobae: Drew Gurian/Invision/AP / Rockstar)

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Anitta se suma al elenco sonoro de Grand Theft Auto VI, el título de Rockstar Games que llega este jueves 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X/S. La cantante brasileña presta su voz para interpretar a la Dra. Nita, conductora de un pódcast ficticio dentro del juego llamado Ask Dr. Nita, que forma parte de la programación de la emisora The Wipe.

El espacio, que combina humor adulto con un tono satírico, aborda temas vinculados a la sexualidad, las relaciones de pareja y la intimidad. Entre las invitadas que participan del segmento aparece la actriz Barbie Ferreira, en escenas donde Anitta habla en portugués.

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Qué es el pódcast de Anitta en GTA 6 y cómo funciona dentro del juego

Ask Dr. Nita es un pódcast ficticio incluido en la emisora The Wipe de GTA VI, conducido por Anitta bajo el personaje de la Dra. Nita. El programa combina humor adulto con consejos sobre sexo e intimidad, y puede escucharse mientras los jugadores recorren el mapa en auto o desde el teléfono de los personajes.

Anitta es una cantante, compositora y bailarina brasileña. REUTERS

Un video difundido por VOXL, medio digital de entretenimiento de Brasil, muestra un fragmento de la trama en el que Jason y Lucia, los protagonistas del juego, permanecen dentro de un auto descapotable rojo estacionado mientras escuchan la radio. En ese momento suena el segmento de la Dra. Nita, que mantiene una conversación íntima y cómplice con una invitada.

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El diálogo comienza en inglés y rápidamente pasa al portugués. La invitada abre la charla con una frase directa: “Siento la sangre subiéndome al clítoris”. Anitta responde entre risas, con la intención de moderar el nivel de detalle al aire: “Está bien, pero no vamos a contarlo todo aquí”.

La invitada acepta el límite propuesto y murmura de forma cómplice: “Ajá, ajá... Solo para nosotras”. Anitta insiste en la misma idea y repite que no hace falta revelar todo el relato en el programa.

El tono de la conversación cambia cuando la invitada le dedica un halago personal a la conductora: “Ay, qué linda estás. Vaya, te extrañaba tanto, Anitta”. La Dra. Nita corresponde el gesto con coquetería y la llama “ricura”, al tiempo que vuelve a autorizarla a compartir solo una parte de la historia: “Qué nostalgia, ricura. Puedes hablar un poquito, pero no todo”.

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Grand Theft Auto VI sale el jueves 19 de noviembre de 2026. (Foto: Rockstar)

Es menester señalar que el clip se corta en el instante en que la invitada comienza su relato con la frase “Fue aquí...”, dejando el resto de la confesión sin revelar.

Las 22 estaciones de radio confirmadas para GTA 6

Más allá del pódcast de Anitta, Rockstar incorporó a GTA VI un total de 22 estaciones de radio, la cifra más alta registrada hasta ahora en la saga. La oferta musical recorre géneros como pop, rap, metal, salsa, jazz, música clásica y country, disponible tanto al conducir por Leonida como desde el teléfono de los personajes.

Entre las emisoras confirmadas aparecen Flash FM, con pop conducido por Robyn y Alex Consani; Emotion 98.3, de soft rock; Vice City FM, con pop de los años 80; y Stockyard FM, centrada en indie y electrónica. También figuran Dirty South Classics y VCRR, ambas dedicadas al rap, en sus variantes sureña y moderna.

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La lista incluye además Honey FM, con R&B y soul de los años 90; Cocoteo FM, de reggaetón, dembow y bachata; Radio La Ola, con clásicos latinos; y Radio On-U, orientada al dub y al reggae. A ellas se suman V-Rock, que regresa con rock clásico, y The Chamber 106.6, dedicada al metal.

Grand Theft Auto VI requiere hasta 212 GB de espacio de almacenamiento disponible para instalarse en PlayStation 5 (incluida PS5 Slim y PS5 Pro) y Xbox Series X|S. (Foto: Rockstar - Microsoft)

El resto del listado lo completan Back Country Radio, de country; Gloriana Blues Radio; Leonida Jazz Radio; Symphony FM, de música clásica; Worldwide FM, que vuelve desde GTA 5 y GTA Online; CircoLoco Records Radio, vinculada a un sello cofundado por Rockstar; AfroBank FM, de música africana; Kaleidoscope FM, con mezclas poco convencionales; WKTT, de formato satírico político que regresa desde GTA 4; y The Wipe, el programa de charla donde se emite el segmento de la Dra. Nita.

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Qué famosos conducen estaciones de radio en GTA VI

Rockstar sumó seis estaciones con conductores famosos para reforzar la identidad de cada emisora dentro de GTA VI. Entre los nombres que prestan su voz aparecen Bad Bunny, bajo el personaje de El Martillo en Cocoteo FM, y RaiNao, como La Gata en la misma emisora.

Flash FM está presentada por Robyn y Alex Consani, mientras que Dirty South Classics es conducida por Trick Daddy y Trina. En AfroBank FM, la conducción corre por cuenta de Burna Boy y Palms Trax. Back Country Radio, por su parte, tiene como presentadores a Morgan Wallen y Lana Del Rey.

Cocoteo FM incluirá música de Bad Bunny. (Composición Infobae: Rockstar Games / FREEK VAN DEN BERGH/EFE/EPA)

The Chamber 106.6, la emisora dedicada al metal, está conducida por Kerry King y Tom Araya, integrantes de la banda Slayer. Esta selección de conductores se suma a la decisión de incluir emisoras específicas para sonidos latinos, africanos y estadounidenses, en línea con la diversidad cultural que Rockstar buscó representar en Leonida.

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Principales canciones que sonarán en las estaciones de GTA 6

Junto al anuncio de las emisoras, Rockstar difundió un listado parcial de las canciones que integrarán cada estación. En Flash FM ya se confirmaron temas de Charli xcx, MGMT y la colaboración entre Zara Larsson y PinkPantheress.

Cocoteo FM incluirá música de Bad Bunny, además de un remix de Axel Rulay junto a Farruko y El Alfa, y una canción de Romeo Santos con El Chaval de la Bachata. En Back Country Radio sonarán artistas como David Allan Coe, Loretta Lynn, y el dúo formado por Hank Williams Jr. y Waylon Jennings.

Grand Theft Auto VI permite a los jugadores cambiar entre sus dos personajes principales, Lucía Caminos y Jason Duval. (Foto: Rockstar)

AfroBank FM contará con canciones de Asake, Pat Thomas junto a Ebo Taylor, y una colaboración entre DJ Lag, Robot Boii y Kamo Mphela. Para los seguidores del metal, The Chamber 106.6 reproducirá temas de Black Sabbath, Pantera y Slayer.

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Dirty South Classics, por su parte, incluirá canciones de David Banner junto a Lil’ Flip, JT Money con Solé, y una colaboración de DJ Khaled con Trick Daddy, Rick Ross y Pitbull.