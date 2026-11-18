En un año marcado por el debate sobre si el mundo dejó de leer, la revista TIME respondió con 100 razones para no parar. La octava edición de su lista anual de libros imprescindibles —construida a lo largo de todo el año con lecturas, investigaciones y debates internos— se publica en un momento en que el consumo de contenido audiovisual y la proliferación de redes sociales vuelven a poner en duda el futuro del libro. Entre los títulos seleccionados figuran autores latinoamericanos como la mexicana Brenda Navarro, con Eating Ashes, y la historiadora cubanoestadounidense Ada Ferrer, con Keeper of My Kin, junto a voces del Caribe y sus diásporas como Edwidge Danticat, Xochitl Gonzalez y Marlon James.
La selección abarca novelas literarias, memorias, ensayos, poesía, thrillers y no ficción reporteada, con una novedad: por primera vez, la lista se acompaña de una portada dedicada a Caro Claire Burke, cuya ópera prima vendió 3,5 millones de copias en su primer año.
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La lista fue elaborada por un equipo de lectores primarios que incluyó a Judy Berman, Merrill Fabry, Mahita Gajanan, Megan McCluskey, Erin McMullen, Rebecca Schneid, Avery Stone y Olivia B. Waxman, bajo la coordinación de la editora de libros Lucy Feldman, quien supervisa el proyecto desde su primera edición.
El resultado es una selección que, según describe la propia publicación, tiene “el alcance de una buena librería”: desde ficción literaria y thrillers hasta memorias, biografías, historia y poesía.
Caro Claire Burke encabeza la selección con una novela sobre las expectativas hacia las mujeres
La cobertura especial de este año está dedicada a Caro Claire Burke, autora de Yesteryear, descripta por TIME como “una condena feroz al movimiento tradwife y a las expectativas que se imponen sobre las mujeres en general”. En la novela, Natalie Heller Mills, una influencer de redes sociales que se autoproclama “perfecta mujer cristiana”, se despierta de repente en 1855 viviendo el estilo de vida hogareño que promocionaba en línea. Los derechos cinematográficos ya fueron adquiridos por Anne Hathaway, y la autora acaba de vender su segunda novela a la editorial Knopf con solo la idea.
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Lena Dunham vuelve a la escena literaria con una memoria sobre la fama y la enfermedad
Lena Dunham, creadora de la serie Chicas (Girls) de HBO, publica Famesick, una memoria que aborda los dos males que marcaron su vida: la fama temprana y una enfermedad mal diagnosticada durante años. El libro repasa la vulnerabilidad y el desarrollo interrumpido que la convirtieron en referente generacional, así como las malas decisiones que tomó mientras navegaba el rechazo público y descuidaba su salud. Con la claridad que ganó a través de años de terapia y una larga lucha por la sobriedad, Dunham construye un retrato que, según TIME, “la confirma como exactamente lo que su personaje Hannah Horvath esperaba ser: la voz de una generación”.
Jennette McCurdy regresa con una novela sobre poder y sexualidad tras el éxito de su primera memoria
La exestrella televisiva Jennette McCurdy siguió al éxito de su primera autobiografía, Me alegra que mi mamá muriera (2022), con La mitad de su edad, su primera novela. Waldo, la narradora de 17 años, comienza a perseguir una relación con su profesor, mucho mayor que ella, en una historia que explora la sexualidad, el consumismo y el poder. Con un humor oscuro y una mirada perturbadora sobre el mundo contemporáneo, McCurdy no exime a ningún personaje, encuentro sexual incómodo ni compra impulsiva en línea de su análisis.
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R.F. Kuang abandona la fantasía para explorar la identidad en su novela más personal
R.F. Kuang, conocida por sus novelas de fantasía, da un giro hacia el realismo en Taipei Story, considerada por TIME como “probablemente su mejor obra”. La estudiante universitaria Lily Chen viaja a Taiwán para un programa de verano de idiomas con el deseo de aprender mandarín y reconectarse con sus raíces. A través de la gastronomía, los roces con su compañera de cuarto y una tragedia inesperada, la joven construye una identidad más auténtica, anclada en el descubrimiento de la escritura tradicional china como acto de resistencia cultural.
Gisèle Pelicot convierte su experiencia como víctima de violación en un llamado a los sobrevivientes
Gisèle Pelicot, quien se convirtió en símbolo mundial de las víctimas de delitos sexuales tras salir a hablar públicamente sobre los crímenes que sufrió, publica Un himno a la vida: Mi historia (A Hymn to Life: Shame Has to Change Sides). La memoria, traducida al inglés por Natasha Lehrer y Ruth Diver, narra con una crudeza sin estridencias casi una década durante la cual su entonces esposo, Dominique Pelicot, la drogaba y filmaba mientras era violada por él y más de 70 hombres sin su conocimiento. También detalla el juicio de 2024, que culminó con la condena de su marido y otros 50 acusados por violación, violación en grado de tentativa o agresión sexual.
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Ke Huy Quan cuenta su historia desde Saigón hasta el Oscar en una memoria familiar
Ke Huy Quan, nacido de padres chinos en Saigón, narra en Never Say Die el camino que lo llevó desde los fallidos intentos de escape del régimen comunista hasta Los Ángeles, pasando por una infancia marcada por la precariedad. Su vida dio un giro cuando consiguió el papel de Short Round en Indiana Jones y el Templo de la Perdición, aunque su carrera luego se fue diluyendo en producciones menores. En 2022, su interpretación de Waymond Wang en Todo en todas partes al mismo tiempo le valió un Oscar. La memoir trasciende el anecdotario de Hollywood para reflexionar sobre la familia y las aspiraciones más allá de las alfombras rojas.
Carlos Barragán sigue el rastro de las estafas románticas en línea desde Madrid hasta Lagos y Dubái
El periodista Carlos Barragán publica The Yahoo Boys, una investigación sobre las estafas románticas digitales que arranca con la historia de su propia madre: una divorciada española de mediana edad que creyó encontrar el amor con un supuesto soldado estadounidense en línea, cuya verdadera identidad nigeriana quedó expuesta cuando pidió dinero. La investigación lleva a Barragán desde Madrid hasta Lagos y Dubái, donde retrata a jóvenes desencantados que cometen fraudes: desde quienes acechan grupos de Facebook hasta un falso Romeo cuyas mentiras causaron la muerte de una mujer en Kentucky. El libro traza la crisis de soledad contemporánea a través de rastros digitales.
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Emily Wilson usa a Homero y Catulo para hablar de género, guerra y colapso civilizatorio
La clasicista Emily Wilson, reconocida por sus traducciones del griego y el latín, reúne en Crossing the Wine-Dark Sea una serie de ensayos sobre autores griegos y romanos y su relevancia en los conflictos actuales. Wilson analiza el tratamiento de la agencia femenina en Homero, la melancolía amorosa del poeta Catulo y la influencia de distintos traductores en su propia obra. También se permite incursionar en la cultura popular: propone al actor Samuel L. Jackson como el Odiseo ideal para el cine. TIME describe el libro como “erudición como deporte espectáculo”.
Allegra Goodman narra tres generaciones de una familia judía americana a través de 17 viñetas interconectadas
La novelista Allegra Goodman amplía en This Is Not About Us su aclamado cuento “Apple Cake”, publicado originalmente en 2014, hasta convertirlo en una novela de 17 viñetas interconectadas. Todo comienza cuando una disputa por un pastel de manzana en el funeral de Jeanne Rubinstein, de 74 años, desencadena un silencioso distanciamiento entre sus dos hermanas mayores. Durante la siguiente década, tres generaciones de la familia Rubinstein atraviesan matrimonios, divorcios, crisis de identidad y dilemas parentales. Con humor, precisión y ternura, Goodman retrata a una familia judía americana moderna cuyos lazos se doblan pero no se rompen.
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Gloria Steinem dejó como legado una memoria publicada semanas después de su muerte
La activista y periodista feminista Gloria Steinem murió en septiembre, pocas semanas antes de la publicación de An Unexpected Life, su memoria final. El libro repasa el impacto de su infancia turbulenta y su entrada errante a la vida adulta, narra sus inicios como activista y recoge las reflexiones más significativas de su trayectoria. Referente mundial del movimiento feminista de las décadas de 1960 y 1970, Steinem cierra el libro con una afirmación que resume su legado: “La esperanza es una forma de planificación”.
La lista completa incluye otros 90 títulos de ficción, poesía y no ficción
Además de los diez libros destacados, la selección de TIME suma otros noventa títulos de autores de todo el mundo. Entre ellos:
- America, A Love Story — Camille T. Dungy
- American Hagwon — Min Jin Lee
- American Han — Lisa Lee
- American Scoundrel — Kai Bird con Susan Goldmark
- Backtalker — Kimberlé Williams Crenshaw
- Brawler — Lauren Groff
- The Calamity Club — Kathryn Stockett
- The Castle — Jon Ronson
- Catch the Devil — Pamela Colloff
- Cool Machine — Colson Whitehead
- Days of Love and Rage — Anand Gopal
- Dèy — Edwidge Danticat
- The Disappearers — Marlon James
- Dispatches from Rural America — Wendell Berry
- Eating Ashes — Brenda Navarro
- Etna — Paul Yoon
- Exit Party — Emily St. John Mandel
- Fallow — Sarah Anderson
- Fear and Fury — Heather Ann Thompson
- The Fine Art of Lying — Alexandra Andrews
- Freely Frayed — Don Mee Choi
- Fruit Fly — Josh Silver
- Go Gentle — Maria Semple
- Good People — Patmeena Sabit
- Horses — Jake Skeets
- How to Look Away — Daniel Peña
- How to Rule the World — Theo Baker
- Hunger and Thirst — Claire Fuller
- I Choose My Beginning — Nadia Murad
- In the Days of My Youth I Was Told What It Means to Be a Man — Tom Junod
- It Will Come Back to You — Sigrid Nunez
- John of John — Douglas Stuart
- Keeper of My Kin — Ada Ferrer
- Kin — Tayari Jones
- Land — Maggie O’Farrell
- Last Night in Brooklyn — Xochitl Gonzalez
- Let the Poets Govern — Camonghne Felix
- Life of M — Rachel Cusk
- London Falling — Patrick Radden Keefe
- Lost Lambs — Madeline Cash
- Luna, Phoenix, Queen — Julie Orringer
- May We Feed the King — Rebecca Perry
- Mazywood — Tananarive Due
- Men Like Ours — Bindu Bansinath
- Mother Tongue — Sara Nović
- Murder Bimbo — Rebecca Novack
- Music Against the Night — Yiyun Li
- The Nerd Reich — Gil Durán
- The Occidental Book of the Dead — T. Geronimo Johnson
- On Morrison — Namwali Serpell
- On the Calculation of Volume (Book V) — Solvej Balle
- On Witness and Respair — Jesmyn Ward
- One Leg on Earth — ‘Pemi Aguda
- The Only Thing There Is to Want — Sarah Hepola
- Partita — Barbara Kingsolver
- Public Access Afterworld — Jane Schoenbrun
- A Real Animal — Emeline Atwood
- Redwood — Ben Macintyre
- The Renoir Girls — Catherine Ostler
- The Renovation — Kenan Orhan
- The Rise and Fall of the Artificial State — Jill Lepore
- The Rush — Nathaniel Philbrick
- The Savage Mind — David Treuer
- Seasons of Fury — Rozina Ali
- The Shampoo Effect — Jenny Jackson
- Something We Said — Elizabeth Stordeur Pryor
- Staying Still — Hieu Minh Nguyen
- Strangers — Belle Burden
- Sublimation — Isabel J. Kim
- Sunrise — Téa Obreht
- Switzy — Emma Cline
- Take What You Can — Naima Coster
- Ten Lives — Mona Chalabi
- A Tender Age — Chang-rae Lee
- The Things We Never Say — Elizabeth Strout
- Transcription — Ben Lerner
- Tree of Knowledge — Victoria Chang
- The True Confessions of First Lady Freeman — Deesha Philyaw
- Ugly — Stephanie Fairyington
- Under Story — Chloe Benjamin
- Unprecedented Times — Malavika Kannan
- The Vanishing Family — Robert Kolker
- Vigil — George Saunders
- Waiting on a Friend — Natalie Adler
- The Wall Dancers — Yi-Ling Liu
- We — Layli Long Soldier
- When Trees Testify — Beronda L. Montgomery
- Whidbey — T Kira Madden
- Whistler — Ann Patchett
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