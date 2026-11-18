ARCHIVO: La influencia de El Niño causó un déficit de lluvias del 32% y elevadas sensaciones térmicas, lo que convirtió a 2026 en el año más seco en 56 años de registros. EFE/ Javier Aparicio

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El Salvador afrontará un complejo escenario meteorológico durante 2027 debido a la prolongación del fenómeno de El Niño, que mantendrá condiciones secas en el primer trimestre antes de dar paso a una fase neutral y a un posible enfriamiento abrupto hacia finales de año.

La proyección advierte sobre un inicio deficitario en la temporada de lluvias y el riesgo latente de eventos ciclónicos extremos si ocurre una transición acelerada hacia La Niña, según advirtió Silvia Marinero Tovar, coordinadora del área de clima y agrometeorología del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), durante el espacio televisivo Entrevista AM de Canal 10.

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Marinero explicó que los modelos climáticos señalan la continuidad de anomalías térmicas positivas en el océano Pacífico durante los primeros tres meses del próximo año. A partir de marzo comenzaría un descenso gradual hacia parámetros normales. No obstante, la especialista subrayó que diversos pronósticos contemplan la probabilidad de un cambio rápido hacia condiciones frías para la segunda mitad de 2027.

“Existe la posibilidad de que podamos tener un evento ya para finales de 2027 que pueda ser un evento extremo en cuestiones de lluvia, un sistema ciclónico”, declaró Marinero.

La experta del MARN, Silvia Marinero Tovar, advirtió sobre la continuidad de condiciones secas a inicios de 2027 y el posible riesgo de eventos extremos por la transición climática (Cortesía: Entrevista AM).

Para ilustrar este escenario, la funcionaria recordó el precedente histórico de 1998, cuando tras el impacto de El Niño en 1997 la cuenca transitó hacia una fase fría y la región sufrió la devastación provocada por el huracán Mitch. Aunque la experta aclaró que resulta imposible determinar con meses de antelación el punto exacto de formación de una tormenta, los registros estadísticos exigen una vigilancia estricta ante el riesgo de precipitaciones destructivas.

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La sequía acumulada y la vulnerabilidad del sector agropecuario

El pronóstico para 2027 encuentra al territorio salvadoreño con una severa pérdida de humedad en los suelos provocada por el comportamiento hidrológico de 2026. Los registros oficiales sitúan a este año como el más seco en 56 años de mediciones históricas en El Salvador, superando la marca crítica que ostentaba 1972.

El balance pluviométrico de 2026 cerrará con un déficit hídrico cercano al 32% respecto a la normal climatológica que define la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El promedio anual del país ronda los 1,898 milímetros, pero el acumulado apenas se ubica en torno a los 1,200 milímetros.

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Agosto fue el mes más seco de la serie histórica y el régimen de lluvias registró cuatro eventos de sequía meteorológica, situación que arruinó la siembra de postrera y dejó al ganado sin pasto ni reservorios de agua suficientes.

Un agricultor sostiene tierra seca frente a su cultivo de maíz afectado por la sequía en un valle del oriente de El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a esta precariedad del terreno, la representante del MARN instó a implementar planes de contingencia para proteger la producción alimentaria de 2027. “Las condiciones de la humedad del suelo van a ser deficitarias, incluso se pueden ver en problemas para el inicio de los cultivos del próximo año”, advirtió.

El cierre de 2026 consolida la época seca con escaso alivio térmico

Esta perspectiva se enmarca en la conclusión formal del periodo lluvioso, oficializada por las autoridades el pasado 9 de noviembre. La declaratoria se basó en la permanencia de acumulados inferiores a 25 milímetros durante más de 10 días, el desplazamiento al sur de la zona de convergencia intertropical y la ausencia de ondas tropicales.

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Para lo que resta de 2026, la influencia de este patrón mantendrá temperaturas elevadas entre las 11:00 y las 15:00 horas, debido a la alta radiación solar y la baja nubosidad.

Aunque en latitudes altas el fenómeno favorece frentes fríos en América del Norte, sobre Centroamérica las masas cálidas y los vientos acelerados del este bloquean el avance de masas de aire polar. Se prevé un evento débil de vientos norte a finales de noviembre y entre dos y tres eventos adicionales durante diciembre, con descensos térmicos perceptibles únicamente en horas de la noche y madrugada.