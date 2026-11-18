General Motors planea usar más robots en sus fábricas de Estados Unidos.

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General Motors prevé aumentar 20% el uso de robots y otras formas de automatización en sus fábricas de Norteamérica hasta 2028, según dos personas con conocimiento del asunto citadas por la agencia Reuters. La automotriz busca contener el aumento de los costos laborales y los gastos de producir en territorio estadounidense.

La meta de 20% y la fabricación propia de robots no se habían divulgado antes, según Reuters. GM desarrolla sus equipos y los ensambla en su planta de Kokomo, Indiana. Su prioridad son los robots móviles autónomos, máquinas que trasladan piezas de un punto a otro dentro de las plantas sin conductor.

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Las automotrices usan robots desde hace décadas para soldar paneles de carrocería o mover insumos entre estaciones. Ahora buscan sumar más robótica y más inteligencia artificial a la línea de producción para elevar la productividad, en un momento de costos más altos por las materias primas y por el traslado de las cadenas de suministro a Estados Unidos.

GM sigue comprando equipos de robótica a proveedores externos mientras desarrolla los propios. Según Reuters, la compañía declaró el año pasado que tenía unos 100 especialistas en robótica, ingeniería de IA y hardware dedicados a sistemas avanzados.

General Motors tiene pensado usar 20 % más robots para automatizar tareas en sus fábricas. REUTERS/Maxim Shemetov

GM exige automatización a sus proveedores

Otras dos fuentes de la cadena de suministro dijeron a Reuters que GM pide a los fabricantes de autopartes que compiten por nuevos contratos que presenten planes para automatizar sus propias operaciones. La empresa califica esos planes con una tabla de puntajes y toma en cuenta el resultado al adjudicar los contratos.

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GM no respondió de inmediato al pedido de comentarios de Reuters. Antes había afirmado que usa la automatización para mejorar la seguridad, la calidad y la eficiencia. “A medida que se intensifica la competencia global, seguimos poniendo estas tecnologías a trabajar de maneras que apoyan a nuestros equipos de manufactura”, señaló la empresa.

El sindicato United Auto Workers (UAW), que representa a unos 50.000 trabajadores de fábrica de GM, calificó la estrategia como una forma de recortar empleos. “Su idea de ser más eficientes es recortar a las mismas personas que crean su producto y sus ganancias”, dijo en un comunicado el vicepresidente del gremio, Ryan Hiestand.

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“No necesitamos más robots para que GM haga otra recompra de acciones”, agregó Hiestand. En junio, el presidente del sindicato, Shawn Fain, había advertido en una convención que los frutos del trabajo se multiplicaron como nunca sin que los trabajadores los cosechen, y que si la IA se usa como cómplice de ese robo, “hay que detenerla”.

General Motors también exige a sus proveedores que implementen más automatización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costos laborales y presión política

Desde que el UAW logró ganancias récord en el contrato de 2023 con GM, Ford y Stellantis, las automotrices estadounidenses aumentaron la automatización para contener costos. GM calculó que ese contrato sumaría unos USD 575 por vehículo en costos laborales, y Ford estimó USD 900. Entonces, analistas ya preveían que las empresas recurrirían a más robots para compensarlo.

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La política del presidente Donald Trump de traer trabajo industrial de vuelta al país también presiona los costos de producción. Las automotrices estadounidenses sostienen desde hace tiempo que sus costos laborales superan los de rivales extranjeros y los de competidores nuevos como Tesla, cuyas fábricas en Estados Unidos en su mayoría no tienen sindicato.

Laurie Harbour, socia de la firma de asesoría Wipfli especializada en el sector automotor, dijo a Reuters que el objetivo final es dedicar menos horas de trabajo a cada vehículo para ser más eficientes y rentables. Añadió que más automatización puede aliviar la escasez de mano de obra de las automotrices.

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La automatización será probablemente un tema central en la próxima negociación del UAW con GM, Ford y Stellantis, cuyos contratos vencen en la primavera boreal de 2028, el mismo año fijado por GM para su meta de 20%.