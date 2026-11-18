Un conductor de taxi de 26 años fue condenado a 33 años de prisión por violación carnal agravada y robo agravado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un conductor de taxi de 26 años fue condenado a 33 años de prisión en Panamá por los delitos de violación carnal agravada y robo agravado, cometidos contra dos pasajeras del transporte selectivo en diferentes sectores del distrito de San Miguelito.

La Procuraduría General de la Nación informó que la sentencia fue obtenida por la Fiscalía Regional de San Miguelito, tras acreditar la responsabilidad penal del conductor en dos agresiones sexuales ocurridas en diciembre de 2025.

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El primero de los hechos se registró durante la madrugada, cuando una mujer abordó el taxi conducido por el sentenciado, quien, al llegar al sector de Cerro Batea, en el corregimiento de Belisario Frías, la amenazó con un arma blanca.

De acuerdo con las investigaciones, el conductor colocó el arma en el cuello de la pasajera y, mediante violencia e intimidación, cometió la agresión sexual, para posteriormente despojarla de sus pertenencias, aprovechando las circunstancias del traslado.

Las víctimas abordaron el transporte selectivo en diferentes sectores del distrito de San Miguelito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo ataque ocurrió ese mismo mes, cuando el taxista recogió a otra mujer en las inmediaciones del Cementerio Municipal de San Miguelito, ubicado en el corregimiento de Omar Torrijos, donde recurrió nuevamente a las amenazas con arma blanca.

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La Fiscalía estableció que el sentenciado empleó la misma modalidad para cometer ambos delitos, utilizando su actividad como conductor de transporte selectivo para acceder a las víctimas, a quienes sometió mediante amenazas y actos de violencia.

El Ministerio Público informó que, además de la condena de 33 años, el hombre mantiene otras causas penales pendientes en la Sección Primera de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Metropolitana de Panamá.

La sentencia fue divulgada un día después de que las autoridades informaran sobre la detención provisional de un taxista, también de 26 años, investigado por cinco casos de violación agravada y robo agravado contra mujeres que se dirigían a sus trabajos.

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El Ministerio Público registró 1.914 denuncias por violación y violación doblemente agravada entre enero y septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hechos investigados ocurrieron entre diciembre de 2025 y enero de 2026, en sectores de Albrook y Ancón, así como en las inmediaciones de los accesos al Corredor Norte.

Las víctimas abordaban el transporte entre las 4:30 y las 6:50 de la mañana, cuando el conductor presuntamente las desviaba de sus recorridos habituales para trasladarlas hacia lugares apartados, donde habría cometido las agresiones sexuales y los robos.

Otro caso relacionado con el transporte selectivo fue reportado el 8 de octubre, cuando agentes de la Dirección de Investigación Judicial capturaron en Arraiján a un taxista de 44 años, sospechoso de cometer delitos sexuales contra una menor de edad.

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El conductor quedó a disposición de la Fiscalía de Atención Primaria de Panamá Oeste, luego de que las autoridades iniciaran una investigación a raíz de una denuncia por presunta violación y otros delitos contra la libertad e integridad sexual.

Las estadísticas del Ministerio Público revelan que entre enero y septiembre de 2026 se registraron 5.186 denuncias por delitos sexuales en Panamá, frente a las 4.679 contabilizadas durante el mismo período de 2025, lo que representa un incremento del 11%.

Las denuncias por delitos sexuales aumentaron un 11% en Panamá durante los primeros nueve meses de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del total de denuncias, 1.716 correspondieron al delito de violación y otras 198 a violación doblemente agravada, para un acumulado de 1.914 casos, equivalente a un promedio de siete denuncias diarias durante los primeros nueve meses del año.

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Chiriquí encabezó los registros por violación con 371 denuncias, seguido de Panamá Oeste, con 278, y Panamá, con 243, mientras que en San Miguelito se contabilizaron 72 casos y otros 12 por violación doblemente agravada.