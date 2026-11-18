El Senado tendrá este miércoles una jornada de alta tensión, con la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) como uno de los principales temas de debate. El oficialismo buscará reunir las firmas necesarias en la Comisión de Asuntos Constitucionales para emitir dictamen y dejar el proyecto en condiciones de llegar al recinto.
La iniciativa requiere al menos 10 votos en comisión. Si consigue ese objetivo, el desafío pasará a una eventual sesión prevista para el jueves 26, donde el Gobierno necesitará 37 votos, la mayoría absoluta de la Cámara alta, tanto para la aprobación en general como para cada artículo.
Las negociaciones permanecen abiertas. Sectores dialoguistas reclaman cambios sobre aspectos de la reforma política, entre ellos las colectoras, la Boleta Única de Papel y la Ficha Limpia. Esas diferencias pueden definir el resultado de una votación que el oficialismo considera prioritaria para el calendario electoral de 2027.
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Bullrich confirmó que el oficialismo quitó las colectoras del proyecto
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó que el oficialismo retiró la habilitación de colectoras y adhesiones del proyecto de reforma política. “Volvemos al modelo que ya conocemos los argentinos: un ciudadano, un voto, una sola lista”, afirmó.
La senadora también ratificó que las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) serán suspendidas en 2027. “Las PASO se suspenden, no se eliminan”, aclaró, y anticipó que más adelante deberá discutirse un mecanismo definitivo para la selección de candidaturas.
Sobre ese punto, Bullrich sostuvo que, mientras no haya otra reforma, “los partidos políticos van a elegir sus candidatos de acuerdo a lo que dicen en sus cartas orgánicas”.
Además, confirmó que el texto mantendrá Ficha Limpia. “Gran logro, muy importante que de una vez por todas salga Ficha Limpia”, dijo. Según explicó, la norma regirá para futuras elecciones y alcanzará a quienes tengan una condena confirmada en dos instancias.
El oficialismo anunció la eliminación de las colectoras y el debate pasó a un cuarto intermedio en el Senado
El oficialismo anticipó que el nuevo dictamen de reforma política eliminará las colectoras. La suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) quedaría como la única medida de vigencia transitoria, según señalaron durante el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
El senador peronista Fernando Salino cuestionó los cambios sobre el texto en discusión y reclamó que el proyecto que se firme en comisión sea el mismo que llegue al recinto. “No sabemos de qué estamos hablando”, afirmó, luego de señalar que las modificaciones se sucedieron durante la reunión.
Agustín Coto, presidente de la comisión, informó que los senadores recibirán una propuesta de dictamen cerca de las 14. Además, coincidió con Salino en que introducir reformas profundas durante una sesión constituye una “pésima técnica legislativa”.
La comisión pasó a un cuarto intermedio y retomará el debate a las 16:30 en el Salón Azul. Allí, los legisladores analizarán el nuevo texto y buscarán avanzar hacia un dictamen.
Mayans cuestionó el tratamiento y pidió escuchar a fuerzas políticas
El senador José Mayans objetó el tratamiento del proyecto de reforma electoral y advirtió que la iniciativa puede afectar a numerosos partidos políticos. También reclamó que la comisión reciba a las fuerzas que solicitaron exponer antes de avanzar con el dictamen.
El jefe del bloque peronista criticó el artículo 18, al que calificó como una “aberración jurídica”, por prever una modificación para una sola elección. Además, pidió explicaciones gráficas sobre el sistema de votación para que la ciudadanía conozca cómo se aplicarán los cambios.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, respondió que llegaron pedidos de participación, aunque señaló que fueron presentados cerca de la convocatoria y que no habrá una invitación formal. De todos modos, afirmó que la comisión permanece abierta al diálogo.
Coto propuso reanudar el debate a las 16 en el Salón Azul, debido a la disponibilidad de las salas del Senado. A esa hora, los legisladores analizarían el texto definitivo del proyecto.
Comenzó el debate por la suspensión de las PASO en el Senado
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado comenzó el tratamiento del proyecto que impulsa el oficialismo para suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de 2027.
El objetivo del Gobierno es reunir al menos diez firmas para emitir dictamen y dejar la iniciativa en condiciones de ser debatida en el recinto. Para su aprobación, necesitará 37 votos, tanto en general como en la discusión de cada artículo.
ARTÍCULO DE INFOBAE
El Gobierno prepara los cambios para sacar las PASO a contrarreloj y enfrenta el dilema de la sábana corta
La Casa Rosada introducirá modificaciones de último momento en el dictamen de la reforma política, pero las concesiones a los gobernadores amenazan con profundizar las diferencias con Patricia Bullrich. Alivio porque el PRO prometió acompañar, aunque los números todavía no están garantizados
Mientras el peronismo debatía anoche cómo volver a unirse en una cumbre política en San Fernando, el Gobierno se apuraba para terminar de definir los cambios en el proyecto de reforma política en comisión para llegar al recinto el 26 de noviembre. Hay varias concesiones, pero la suspensión las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) no se toca.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Sin novedades en el frente: los votos no estaban y el Gobierno acelera entre la niebla por las PASO
“Lule” Menem negocia con gobernadores y Diego Santilli presiona con Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La jugada de Macri y los archivos sobre las colectoras
Patricia Bullrich tenía razón. Los votos para el dictamen de suspensión de las PASO no estaban. Lo sabía la senadora. Y lo sabía el jefe de Gabinete Diego Santilli. La reunión de la mesa política comenzó a las 11 de la mañana del martes. Bullrich fue la última en ingresar. Lo hizo con 15 minutos de demora. Antes que ella, también tarde, había ingresado el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Hasta que la senadora no entró no se habían tratado los temas principales. La conversación rondaba en diálogos de coyuntura sin mayor interés. Cuando entró la ex ministra de Seguridad, Karina Milei ya estaba sentada. El aire, según testigos de la reunión, cambió de espesor.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Senado: el oficialismo quiere dictaminar la suspensión de las PASO y ya hay dudas por lo que ocurra en el recinto
Se precisarán diez firmas en comisión, ya sea en uno o varios despachos. De lograrlo, la clave pasará hacia la mayoría absoluta necesaria -37- en una eventual sesión -jueves 26-, con legisladores que demandan cambios según realidades diversas. Una potencial votación en particular sería delicada
La comisión de Asuntos Constitucionales buscará este mediodía dictaminar la reforma política que el Gobierno libertario desea para, por sobre todas las cosas, suspender las PASO de las elecciones generales 2027. En las últimas horas y, pese a que oficialistas y dialoguistas juegan al misterio hasta el final, deslizaron a Infobae que habría margen para firmar durante la jornada de hoy -salvo que se quiera “circular” el texto entre oficinas y estirar el suspenso un rato más-, lo que dejaría el tema listo para ser aprobado, en principio, el jueves 26.