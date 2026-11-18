El Senado tendrá este miércoles una jornada de alta tensión, con la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) como uno de los principales temas de debate. El oficialismo buscará reunir las firmas necesarias en la Comisión de Asuntos Constitucionales para emitir dictamen y dejar el proyecto en condiciones de llegar al recinto.

La iniciativa requiere al menos 10 votos en comisión. Si consigue ese objetivo, el desafío pasará a una eventual sesión prevista para el jueves 26, donde el Gobierno necesitará 37 votos, la mayoría absoluta de la Cámara alta, tanto para la aprobación en general como para cada artículo.

Las negociaciones permanecen abiertas. Sectores dialoguistas reclaman cambios sobre aspectos de la reforma política, entre ellos las colectoras, la Boleta Única de Papel y la Ficha Limpia. Esas diferencias pueden definir el resultado de una votación que el oficialismo considera prioritaria para el calendario electoral de 2027.