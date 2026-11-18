El Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito determinó que el documento I-220A no equivale al parole que exige la Ley de Ajuste Cubano. (Reuters)

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Miles de cubanos que llegaron a Estados Unidos por la frontera sur y quedaron en libertad con el documento I-220A enfrentan desde esta semana un obstáculo mayor para pedir la residencia permanente. Un tribunal federal de apelaciones resolvió que ese documento no equivale al parole requerido por la Ley de Ajuste Cubano.

La decisión fue tomada por el Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito, cuya jurisdicción incluye a Florida, Georgia y Alabama. El fallo fija un criterio obligatorio para los tribunales federales de esos tres estados y puede influir en trámites migratorios que permanecen abiertos.

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La resolución no elimina la Ley de Ajuste Cubano. Tampoco significa que todos los cubanos con I-220A tengan una orden de deportación o pierdan de forma inmediata la posibilidad de permanecer en Estados Unidos. El impacto depende de los documentos y del proceso migratorio de cada persona.

FOTO DE ARCHIVO:La resolución judicial establece un criterio de cumplimiento obligatorio para los tribunales federales de Florida, Georgia y Alabama. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

El I-220A permite salir de detención, pero no da parole

El I-220A es una orden de liberación. Las autoridades de inmigración lo entregan a algunas personas detenidas después de cruzar la frontera para que puedan continuar su proceso fuera de un centro de detención.

Quienes reciben ese documento quedan obligados a cumplir con las citaciones de inmigración y a presentarse ante las autoridades cuando se les requiera. Sin embargo, el I-220A no otorga residencia, visa ni un estatus migratorio regular.

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La diferencia que estableció el tribunal se basa en dos conceptos que suelen confundirse. Por un lado está la liberación condicional de una persona que permanece en proceso de deportación. Por otro, el parole humanitario, una autorización especial que permite la entrada temporal al país por motivos humanitarios o de interés público.

Para los jueces, ambos mecanismos son distintos. El fallo determinó que la liberación con I-220A corresponde a la primera figura y no al parole humanitario.

La Ley de Ajuste Cubano exige una admisión legal o un parole para solicitar la residencia permanente tras un año en Estados Unidos.

La Ley de Ajuste Cubano exige otra condición

La Ley de Ajuste Cubano permite a ciertos ciudadanos de la isla solicitar la residencia permanente después de haber vivido al menos un año en Estados Unidos. Entre sus requisitos, la norma establece que la persona debe haber sido admitida legalmente o haber recibido parole al ingresar al país.

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El Onceno Circuito concluyó que, en el caso de personas que no fueron admitidas al entrar, solo el parole humanitario puede cumplir con esa condición. Por ese motivo, resolvió que el I-220A no basta para solicitar la residencia bajo esa ley.

El caso llegó al tribunal por la demanda de una familia cubana que cruzó la frontera en 2021. Tras ser detenidos, sus integrantes fueron liberados con documentos I-220A. Luego solicitaron la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano, pero las autoridades y los tribunales migratorios rechazaron el pedido.

La corte de apelaciones confirmó esa decisión y sostuvo que la familia no había recibido parole humanitario.

Qué escenario enfrentan los cubanos afectados

El fallo afecta de manera directa a los cubanos con I-220A que viven o tienen sus procesos en Florida, Georgia y Alabama. En esos estados, los jueces federales deberán seguir esta interpretación cuando analicen casos similares.

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Para estas personas, el principal cambio es que no podrán usar solamente el I-220A como prueba de que cumplen el requisito de parole para obtener la residencia por la Ley de Ajuste Cubano.

Eso no impide que algunos migrantes tengan otras vías disponibles, según su situación. Una persona puede contar con un parole humanitario otorgado en otro momento, una admisión legal, un proceso de asilo u otra protección migratoria. Cada expediente puede incluir documentos y antecedentes diferentes.

La decisión tampoco modifica de inmediato los casos de cubanos que ya recibieron la residencia permanente ni los trámites de quienes ingresaron con parole humanitario.

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El nuevo precedente deja en una situación más compleja a quienes dependen únicamente del I-220A para intentar acceder a la residencia. Sus procesos ante las cortes de inmigración seguirán sujetos a las decisiones que adopten las autoridades y los jueces en cada expediente.