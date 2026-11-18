Una masacre en Yoro, Honduras, fue perpetrada este miércoles 18 de noviembre. Señalan más de 10 muertos. (Infobae Centroamérica/Cortesía)

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Una serie de cuatro ataques armados registrados durante la madrugada de este miércoles dejó 12 personas muertas en el municipio de Yorito, departamento de Yoro, según el reporte preliminar de la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron en sectores rurales que comunican las comunidades de Vallecillos y Pacayales, donde las autoridades reportaron múltiples escenas del crimen y desplegaron equipos policiales para iniciar las investigaciones.

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El portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, detalló que tres de los ataques se produjeron en la comunidad de Vallecillos. Dos de ellos tuvieron lugar dentro de viviendas, mientras que el tercero ocurrió en un campo de fútbol. En esos tres episodios se contabilizaron nueve víctimas mortales.

El cuarto hecho se registró en la comunidad de Pacayal, donde otras tres personas fueron asesinadas. Entre ellas se encontraba una regidora municipal identificada como Yolanda Olvera, quien perdió la vida junto a su hija y su compañero de hogar.

Niños, mujeres y hombres entre las víctimas

La información de las autoridades indica que el múltiple homicidio afectó a personas de diferentes edades y sexos, incluidos menores de edad, mujeres y hombres.

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Las autoridades trabajan en la identificación y documentación de las circunstancias particulares de cada ataque, así como en la reconstrucción de los hechos para determinar si los cuatro episodios fueron ejecutados por los mismos responsables.

La muerte de una funcionaria municipal entre las víctimas también integra las líneas de investigación, mientras los equipos policiales recopilan información que permita establecer si existían amenazas previas o algún antecedente relacionado con los hechos.

Posible participación de estructuras criminales

Barahona señaló que las primeras pesquisas apuntan a una posible relación de los ataques con acciones de estructuras criminales contra habitantes de ese sector del departamento de Yoro.

Los cuatro ataques armados dejan doce muertos en comunidades rurales del municipio de Yorito.

Sin embargo, esa hipótesis debe ser comprobada mediante las diligencias investigativas. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de los responsables ni establecido de manera definitiva el móvil de los asesinatos.

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Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), junto con agentes de prevención, se desplazaron hasta los puntos afectados para asegurar las escenas, recopilar indicios y realizar entrevistas y demás procedimientos orientados a esclarecer el múltiple crimen.

Las autoridades mantienen las labores para identificar y ubicar a los sospechosos, mientras se aguarda la intervención del personal de Medicina Forense para los levantamientos cadavéricos correspondientes.

Cuatro escenas bajo investigación

La distribución de los ataques en diferentes puntos de Yorito es uno de los aspectos que deberán esclarecer los investigadores, quienes buscan determinar cómo se desarrollaron los hechos y si existió coordinación entre los distintos episodios.

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Los primeros reportes ubican la mayor cantidad de víctimas en Vallecillos, con nueve fallecidos en tres escenarios diferentes, mientras que en Pacayal se registraron otras tres muertes.

La recopilación de pruebas en las viviendas y en el campo de fútbol será parte del proceso para reconstruir los ataques, establecer la secuencia de los hechos y determinar la posible participación de una o varias estructuras criminales.

Una masacre en Yoro, Honduras, fue perpetrada este miércoles 18 de noviembre. Señalan más de 10 muertos. (Infobae Centroamérica/Cortesía)

Honduras acumula 148 víctimas en hechos múltiples violentos

El múltiple homicidio en Yorito se suma a un panorama de violencia que afecta a distintas regiones de Honduras. Según el reporte policial, el país acumula 31 hechos múltiples violentos, con un total de 148 personas fallecidas.

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La cifra refleja la dimensión de la violencia colectiva registrada en el territorio nacional, aunque será necesario conocer el desglose de los casos y el período considerado para establecer comparaciones con otros registros de criminalidad.

La Policía Nacional mantiene desplegados sus equipos en las zonas donde ocurrieron los ataques y busca establecer quiénes participaron en los asesinatos y las razones detrás de la muerte de las 12 personas.