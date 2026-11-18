Una caída global de casi 24 horas en los servicios de Microsoft 365 llevó a oficinas de Japón a recurrir a máquinas de fax. (Referencial/Reuters)

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Oficinas de Japón recurrieron a máquinas de fax y llamadas telefónicas tras la caída global de Microsoft 365, que dejó inoperables servicios como Outlook, Teams, Copilot y OneDrive durante casi 24 horas.

El fallo, que comenzó el jueves y continuaba activo el viernes cuando los empleados llegaron a sus puestos de trabajo, obligó a numerosas compañías a abandonar sus rutinas digitales habituales y volver a métodos analógicos para mantener operaciones básicas.

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La magnitud de la interrupción resultó particularmente significativa en Japón debido a la alta dependencia tecnológica del país respecto a Microsoft. Aproximadamente el 78% de las compañías japonesas utiliza los servicios de la empresa estadounidense para su infraestructura digital cotidiana, según cifras citadas por el Japan Times. Esta concentración dejó a buena parte del tejido empresarial sin alternativas inmediatas cuando los sistemas dejaron de funcionar.

Microsoft descartó que la caída se debiera a una violación de ciberseguridad y reportó avances en la recuperación del servicio. (Reuters)

Los trabajadores se encontraron con pantallas en blanco, mensajes de error y la imposibilidad de acceder a documentos compartidos. La situación forzó la reprogramación de reuniones y dejó tareas sin completar en múltiples oficinas, que vieron interrumpidos sus flujos de trabajo habituales sin margen para implementar soluciones alternativas de forma inmediata.

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Fax y teléfono reemplazaron a las herramientas digitales

Ante la imposibilidad de enviar los documentos en formato PDF que las empresas distribuían de manera rutinaria, algunos empleados optaron por las máquinas de fax para mantener la circulación de información interna. Un trabajador afectado escribió en la red social X: “Los problemas en los servidores de Microsoft nos impidieron completar nuestro trabajo habitual desde esta mañana. Vamos a cambiar por completo a métodos tradicionales”.

Otro usuario de la misma plataforma relató una experiencia similar y celebró el recurso a la tecnología previa a internet: “La falla en los servidores de Microsoft hizo imposible avanzar con cualquier tarea desde esta mañana. Parece que los teléfonos y las máquinas de fax son realmente invencibles... ¡Vamos a volvernos completamente analógicos!”.

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El fallo técnico comenzó el jueves y continuaba activo cuando los empleados llegaron a sus oficinas el viernes. (Europa Press)

El fallo también provocó pausas forzadas en la rutina laboral

No todas las reacciones apuntaron hacia la improvisación con tecnología antigua. Algunos empleados describieron jornadas prácticamente paralizadas por la falta de acceso a las herramientas digitales. Uno de ellos relató en X que, al no poder abrir Outlook, contactó a su jefe y recibió autorización para permanecer en su domicilio. Otro trabajador señaló que la única tarea disponible durante la jornada consistió en limpiar la máquina de café de la sala de producción.

Estos testimonios reflejan hasta qué punto las actividades administrativas en Japón dependen de la disponibilidad constante del software de Microsoft, en ausencia de procedimientos alternativos preestablecidos para este tipo de contingencias.

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El impacto de la falla no se limitó al territorio japonés. El sistema sanitario de Reino Unido, además de empresas, operadores de transporte y servicios de viajes, también reportó dificultades vinculadas a la interrupción de los servicios de Microsoft. En el plano corporativo, el grupo suizo de lujo Richemont, propietario de la marca Cartier, debió posponer la presentación de su más reciente informe de resultados financieros a raíz del mismo problema técnico.

Pantallas en blanco y mensajes de error impidieron a los trabajadores completar tareas y sostener reuniones programadas. (Europa Press)

La compañía informó que observaba un “progreso de recuperación alentador” en Europa, mientras que la situación en el continente americano mostraba mejoras, aunque advirtió que algunos usuarios podrían seguir experimentando fallas intermitentes. Microsoft negó además versiones que atribuían el origen de la caída a una violación de ciberseguridad, sin ofrecer por el momento una explicación detallada sobre la causa técnica del incidente.

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