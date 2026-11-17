Los tres portales han sido sancionados en varias oportunidades por infringir derechos de autor. (Fotocomposición Infobae)

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Las plataformas que ofrecen películas, series y transmisiones deportivas sin suscripción, como XUPER TV, Cuevana y Pelisplus forman parte de un circuito de páginas piratas que puede exponer a los usuarios a fraudes, programas maliciosos y robo de datos personales.

El riesgo aumenta cuando esos sitios derivan a descargas externas o piden instalar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales. ESET advierte que este tipo de archivos carece, en muchos casos, de los controles de revisión que aplican Google Play Store y App Store, lo que facilita la distribución de software potencialmente peligroso.

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Cuáles son los riesgos de descargar apps desde páginas piratas

Las tiendas oficiales aplican controles técnicos y políticas de seguridad antes de publicar una aplicación. Esas revisiones no garantizan una protección absoluta, pero reducen la posibilidad de que un programa incluya funciones ocultas destinadas a vigilar el dispositivo o alterar su funcionamiento.

Solo se deben descargar apps desde tiendas oficiales como Google Play Store o App Store. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

Por su parte, las plataformas piratas suelen ofrecer sus propias aplicaciones mediante enlaces de descarga en sitios alternativos. Al instalar esos archivos, el usuario incorpora un programa que no pasó por los mismos filtros.

Los expertos señalan que ese circuito puede convertirse en una vía de entrada para spyware, troyanos y otras herramientas diseñadas para obtener información privada.

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Qué datos puede quedar expuesta en el teléfono

Una aplicación streaming convencional necesita acceso limitado para reproducir videos y conservar ciertos datos básicos. El problema aparece cuando solicita facultades que le permiten revisar documentos, fotografías, videos, grabaciones de voz o contenido almacenado en el dispositivo.

Fotos, videos y archivos pueden quedar expuestos al instalar programas piratas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de ESET sobre Magis TV, una aplicación que se promocionó como acceso gratuito a series, películas y deportes, detectó pedidos de acceso que excedían las necesidades habituales de una plataforma de reproducción.

Esas autorizaciones podrían permitir la lectura de archivos personales y la recolección de datos almacenados en el teléfono, según el uso que haga el desarrollador o un atacante que tome control de la app.

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Cómo pueden los ciberdelincuentes robar contraseñas

El robo de claves no siempre ocurre a través de una pantalla que pide de forma directa la contraseña de una cuenta bancaria o de una red social. Una aplicación maliciosa puede mostrar avisos falsos, imitar una actualización o enviar notificaciones con enlaces que conducen a sitios de suplantación de identidad.

Las contraseñas pueden ser robadas por criminales para intentar acceder a cuentas personales y financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, puede recopilar información sobre las aplicaciones que se ejecutan en el dispositivo. Ese dato permite conocer qué servicios utiliza una persona y preparar intentos de engaño más precisos.

Si el usuario ingresa sus credenciales en una página falsa que aparenta pertenecer a una plataforma conocida, los ciberdelincuentes pueden obtener el acceso a sus cuentas.

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Por qué las ventanas emergentes y las actualizaciones pueden ser una trampa

Entre los riesgos figura la posibilidad de que estas aplicaciones envíen alertas al dispositivo. Esa función puede utilizarse para mostrar publicidad invasiva, aunque puede servir para distribuir mensajes que imiten comunicaciones legítimas y dirijan a portales fraudulentos.

Las leyes de la mayoría de países persigue la piratería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra señal de alerta aparece cuando la aplicación pide autorización para instalar software adicional. Un supuesto reproductor de películas puede presentar una descarga como una actualización necesaria y, en realidad, incorporar otro programa con capacidad para vigilar la actividad del usuario o extraer datos.

Qué consecuencias legales tiene acceder a contenido pirata

Las páginas como XUPER TV, Cuevana y Pelisplus basan parte de su atractivo en la disponibilidad gratuita de obras cuyos derechos pertenecen a estudios, distribuidoras y plataformas de suscripción. La retransmisión o distribución sin autorización vulnera la propiedad intelectual de los titulares.

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El uso de esos servicios puede derivar en bloqueos por parte de los proveedores de internet o en reclamos judiciales, de acuerdo con el marco normativo de cada país.

Antes de instalar una aplicación, es clave revisar su origen, evitar descargas externas y optar por servicios que cuenten con licencias y canales oficiales de distribución.