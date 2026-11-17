Dos buques licuefactores frente al Golfo San Matías convertirán el gas de Vaca Muerta en GNL a partir de 2031 (YPF)

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Tenaris, la productora de caños de acero de Grupo Techint, se adjudicó la provisión de los tubos de 24 pulgadas para Argentina LNG, el megaproyecto de exportación de GNL que lidera YPF. De esta manera, se aseguró la continuidad de la planta que posee en Valentín Alsina, que tras quedar fuera de las principales licitaciones del sector había encadenado meses de suspensiones rotativas y un recorte de 150 puestos de trabajo, con su dotación reducida a menos de la mitad

Fue Horacio Marín, presidente y CEO de la petrolera, quien lo anticipó en el programa de Alejandro Fantino en Neura: “Fue una inversa, fue bien competitiva y ganó Tenaris”, afirmó. La adjudicación puso fin a una racha de tres fracasos consecutivos del holding liderado por Paolo Rocca en las licitaciones más grandes vinculadas a la exportación de gas natural licuado (GNL) desde Vaca Muerta.

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Esta licitación, una de las últimas antes de la firma de la decisión final de inversión, prevista para el 30 de noviembre, forma parte de Argentina LNG, el megaproyecto que impulsan YPF, la italiana Eni y XRG —el brazo inversor de la emiratí Adnoc—, y que busca exportar GNL desde las costas del Golfo San Matías, en Río Negro. La compra de tubería ronda los USD 2.000 millones, dentro de una inversión inicial de USD 29.000 millones.

El contrato contempla la provisión de caños para dos ductos paralelos de unos 526 kilómetros que conectarán Vaca Muerta con Sierra Grande. Uno, de 48 pulgadas (1.219 milímetros de diámetro), transportará el gas y será el de mayor diámetro tendido en el país. El otro, de 24 pulgadas (unos 610 milímetros), llevará los líquidos y es el que se fabricará en la Argentina.

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Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, confirmó el resultado de la licitación

El ducto de mayor diámetro —con un espesor de 2,5 centímetros— se repartió entre dos compañías extranjeras. La española Grupo Cuñado, que trabaja con acero de origen indio según indicó Marín, se quedó con dos quintos del recorrido, unos 200 kilómetros. Los 300 kilómetros restantes fueron para la griega CPW. Tenaris no presentó oferta en ese segmento: “Tenaris no puede fabricar ese caño en la Argentina”, señaló el CEO de YPF.

El ducto de 24 pulgadas, en cambio, sí está dentro de las capacidades productivas de la planta de Tenaris SIAT en Valentín Alsina, partido de Lanús. Ese tramo demandará unas 100.000 toneladas de acero.

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Tres derrotas seguidas habían dejado a la planta de Valentín Alsina al borde del cierre

El resultado tiene un peso particular para Tenaris. En el último año, la compañía había quedado afuera de los tres contratos más importantes ligados a la exportación de GNL desde Vaca Muerta. El primero llegó a principios de año, cuando perdió la provisión de caños para Southern Energy (SESA) —el otro proyecto exportador de gas licuado, encabezado por Pan American Energy— ante la empresa india Welspun, con una diferencia de precio que se estimó entre el 10% y el 20 por ciento. El segundo traspié fue la obra civil del gasoducto de SESA, que se adjudicó la UTE Víctor Contreras - SICIM. El tercero llegó el 9 de julio, cuando la UTE que Techint formó con Sacde —la constructora controlada por Marcelo Mindlin— quedó fuera de la licitación para la construcción del gasoducto de Argentina LNG, con una oferta que superó en más de USD 150 millones a la ganadora.

Esos fracasos tuvieron consecuencias directas en Valentín Alsina. En junio, Tenaris SIAT desvinculó a 150 trabajadores contratados —tres cuartas partes del personal bajo esa modalidad— tras meses de suspensiones rotativas que se extendieron desde fines de 2025, cuando concluyó el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). La planta, que durante la construcción del Gasoducto Perito Moreno llegó a emplear a más de 550 trabajadores en tres turnos, había reducido su dotación a 350 personas entre efectivos y contratados.

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La planta de Tenaris SIAT en Valentín Alsina fabricará unas 100.000 toneladas de acero

La adjudicación del ducto de 24 pulgadas representa, para la planta de Valentín Alsina, el contrato de mayor envergadura disponible en el mercado local. Las 100.000 toneladas de acero que demandará la fabricación de los caños garantizan meses de actividad en el establecimiento, el único en el país capaz de producir ese tipo de tubería.

La FID de la primera fase de Argentina LNG, que reunirá a las comitivas de YPF, Eni y XRG en Buenos Aires, está prevista para el 30 de noviembre. Cuando ambas unidades licuefactoras entren en operación en 2031, el proyecto proyecta exportaciones por USD 10.000 millones anuales con una capacidad inicial de 12 millones de toneladas de GNL por año, ampliable a 18 millones.

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El consorcio eligió ganadores mediante una subasta inversa “a la japonesa”

Para definir a los proveedores, el consorcio recurrió a una subasta inversa de estilo japonés: los oferentes parten de un precio máximo fijado de antemano y lo van reduciendo en tiempo real hasta que queda un solo participante activo. “La decisión es por precio, las condiciones son para todos iguales”, explicó Marín. Siete empresas se presentaron en los dos tramos.

El mecanismo ya había demostrado su efectividad en la licitación de la obra civil del gasoducto, donde la oferta ganadora quedó un 15% por debajo de la del segundo oferente. Un escribano público y un ejecutivo de YPF supervisan cada ronda en total aislamiento, sin contacto con el resto de la compañía hasta que la subasta se cierra.

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