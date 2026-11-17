Más de 91.000 regularizaciones de deuda se concretaron durante la primera etapa del plan especial de ARBA

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La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) cerró la primera etapa de su plan especial de pagos con 91.678 regularizaciones de deudas correspondientes a familias, comercios y empresas. El resultado superó las previsiones iniciales del organismo, que ya puso en marcha una segunda instancia del programa con descuentos de hasta el 35% para quienes cancelen sus obligaciones tributarias pendientes, según informó mediante un comunicado.

El régimen busca facilitar la regularización de deudas antes de fin de año y permitir que los contribuyentes lleguen a 2027 sin obligaciones pendientes. Esta condición resulta necesaria para acceder a las bonificaciones y los beneficios tributarios previstos para el próximo año.

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De acuerdo con los datos oficiales, casi siete de cada diez contribuyentes que adhirieron al programa eligieron cancelar sus deudas al contado. En total, se registraron 62.619 consolidaciones bajo esta modalidad, equivalentes al 68,3% del total. Otras 20.101 regularizaciones se formalizaron mediante planes de seis cuotas, mientras que 8.958 se realizaron en tres pagos.

Uno de los datos que destacó ARBA fue la concentración de adhesiones durante el cierre de la primera etapa. Solo en los últimos dos días se concretaron más de 21.000 regularizaciones, una cifra que representó cerca de una cuarta parte del total registrado durante ese período.

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El organismo provincial señaló que la respuesta superó ampliamente la meta prevista para el primer tramo y reflejó el interés de los contribuyentes por aprovechar las condiciones especiales para cancelar sus obligaciones.

Qué dijo ARBA sobre las deudas de los contribuyentes

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, vinculó los resultados del programa con las dificultades económicas que atravesaron familias y empresas durante los últimos años.

“Estamos viendo deudas relativamente nuevas, que se acumularon en un período en el que muchas familias y empresas tuvieron mayores dificultades para cumplir. El programa económico del gobierno de Javier Milei golpeó el consumo, la actividad y los ingresos, y eso también impactó sobre la capacidad de pago”, afirmó el funcionario.

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Según explicó, una parte de las obligaciones que ingresaron al régimen correspondió a deudas acumuladas recientemente, en un contexto de dificultades para afrontar los compromisos tributarios.

Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, vinculó la acumulación de deudas con las dificultades económicas de familias y empresas

Girard también destacó la respuesta de los contribuyentes durante las primeras semanas de vigencia del programa y consideró que los resultados reflejaron una voluntad de regularización. “Cuando existen herramientas concretas, las familias y las empresas buscan ponerse al día. Más de 91 mil consolidaciones en pocas semanas muestran que el problema no era una falta de voluntad para cumplir, sino las dificultades económicas que atravesaron distintos sectores”, señaló.

El plan especial se lanzó con el objetivo de ofrecer condiciones extraordinarias para cancelar obligaciones pendientes antes del cierre de 2026. La iniciativa contempla diferentes modalidades de pago y bonificaciones que varían según la fecha de adhesión y la cantidad de cuotas elegidas.

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Desde ARBA también diferenciaron los beneficios destinados a quienes regularicen sus obligaciones de aquellos previstos para los contribuyentes que mantuvieron sus impuestos al día.

“Tenemos una política muy clara: acompañar a quienes tienen voluntad de cumplir y, al mismo tiempo, reconocer especialmente a quienes vienen pagando en tiempo y forma. Por eso, este plan permite regularizar deuda, pero los mayores beneficios de 2027 estarán destinados a quienes sostuvieron una trayectoria de buen cumplimiento”, explicó Girard.

De esta manera, el organismo estableció una distinción entre las facilidades para cancelar obligaciones vencidas y las bonificaciones tributarias que se aplicarán durante el próximo año.

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Qué descuentos ofrece ARBA hasta el 27 de noviembre

Tras el cierre del primer tramo, la segunda etapa del plan especial de pagos ya se encuentra vigente y se extenderá hasta el 27 de noviembre.

Durante este período, los contribuyentes pueden acceder a tres alternativas para regularizar sus deudas, con diferentes porcentajes de bonificación según la modalidad elegida.

Quienes opten por cancelar la totalidad de la deuda al contado recibirán un descuento del 35% .

En cambio, aquellos que prefieran distribuir el pago en tres cuotas accederán a una bonificación del 15%.

Para los contribuyentes que necesiten un plazo mayor, el régimen también contempla la posibilidad de cancelar las obligaciones en seis pagos, con un descuento del 10%.

La modalidad al contado es la que ofrece el beneficio más elevado en esta segunda etapa. También fue la alternativa más utilizada durante el primer tramo, según los resultados difundidos por el organismo.

El esquema de bonificaciones se modificará a medida que avance el calendario, por lo que los porcentajes disponibles durante noviembre no serán los mismos que se ofrecerán en diciembre.

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Cómo cambiarán los beneficios durante diciembre

Una vez finalizada la segunda etapa, ARBA pondrá en marcha un tercer tramo, que se extenderá desde el 28 de noviembre hasta el 11 de diciembre.

Durante esas fechas, quienes cancelen sus obligaciones al contado podrán acceder a un descuento del 30%, cinco puntos porcentuales menos que el beneficio disponible hasta el 27 de noviembre.

El organismo provincial mantiene vigente un programa de regularización con descuentos de hasta el 35% y diferentes modalidades de pago

En el caso de los planes de tres cuotas, la bonificación se reducirá del 15% al 10%. Para quienes elijan seis pagos, el descuento pasará del 10% al 5%.

Finalmente, el programa ingresará en su última etapa entre el 12 y el 31 de diciembre. Durante ese período se mantendrá una bonificación del 30% para las cancelaciones al contado.

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Los porcentajes de bonificación previstos por ARBA para cada etapa del régimen son los siguientes:

Hasta el 27 de noviembre: 35% de descuento por pago al contado, 15% en tres cuotas y 10% en seis cuotas.

Del 28 de noviembre al 11 de diciembre: 30% de descuento por pago al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis cuotas.

Del 12 al 31 de diciembre: 30% de descuento por pago al contado.

Qué impuestos se pueden incluir en el plan de pagos

El programa alcanza diferentes tributos administrados por la Agencia de Recaudación bonaerense, tanto para personas como para empresas que registren obligaciones pendientes.

Entre los impuestos incluidos se encuentran Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas.

El régimen permite incorporar deudas vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, así como también obligaciones correspondientes a 2026.

En este último caso existe una excepción: las deudas del Impuesto de Sellos correspondientes a 2026 no pueden incorporarse al programa, de acuerdo con las condiciones difundidas por el organismo. La posibilidad de incluir obligaciones del año en curso amplía el alcance del régimen para aquellos contribuyentes que acumularon compromisos tributarios durante los últimos meses.

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La adhesión se realiza de manera completamente digital, a través del sitio oficial de ARBA. Los interesados pueden consultar las condiciones del programa y seleccionar la modalidad de cancelación correspondiente a la etapa vigente.