El video expone la demostración tecnológica del programa NOM4D de DARPA, desarrollada por Caltech, sobre el ensamblaje robótico y autónomo de estructuras en el espacio. La pieza incluye tomas orbitales de la carga útil en órbita terrestre, representaciones conceptuales de futuras antenas a gran escala, pruebas de ensamblaje y despliegue de mallas en laboratorio, así como material de archivo de la NASA del telescopio espacial James Webb.

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Un robot construyó por primera vez una estructura en el espacio sin ayuda de astronautas, según anunciaron la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos (DARPA) y el Instituto de Tecnología de California (Caltech). El robot completó una sección de una antena que no pudo terminar.

El equipo de Caltech lo llamó ASTRA. Es un brazo robótico dentro de una caja de cerca de 1 metro cúbico que toma barras y uniones de compuestos de fibra y aluminio desde dispensadores y arma, sección por sección, el borde de una antena reflectora de 1,4 metros de diámetro.

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La antena completa debía tener 11 secciones. Dos llegaron ya armadas desde la Tierra y el robot construyó la tercera. Según Caltech, es poco probable que logre más antes de que la misión termine en diciembre de 2026, por falta de tiempo.

El sistema ASTRA completó la tercera sección de una antena reflectora de 1,4 metros de diámetro. (Foto: DARPA)

Sergio Pellegrino, profesor de ingeniería aeroespacial y civil de Caltech y líder del proyecto, dijo: “Es la primera vez que una estructura se construye de forma autónoma en el espacio”.

Un robot simple, controlado desde la Tierra

ASTRA viajó el 30 de marzo desde la base Vandenberg, en California, como una de 10 cargas del vehículo orbital Vigoride 7, de la empresa Momentus. El cohete fue el SpaceX Transporter-16. DARPA precisó que Momentus alojó el equipo y le dio energía, comunicaciones y cámaras.

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Según DARPA, el robot es un sistema sencillo que se mueve en tres ejes lineales. Une los tubos con piezas diseñadas a medida y despliega a la vez una malla reflectante fina, pensada como prueba de concepto para antenas espaciales.

El equipo viajó al espacio el 30 de marzo a bordo del vehículo Vigoride 7 mediante el cohete SpaceX Transporter-16. (Foto: DARPA)

Detor lo describió como un juego de construcción infantil, del tipo Tinkertoys o K’Nex: las barras se unen en nodos, una sección por vez. Agregó que no hay robótica complicada ni algoritmos avanzados, sino “ingeniería sólida” para combinar las operaciones de forma que escalen.

La autonomía tiene límites: Caltech explicó que tres integrantes del equipo enviaban las órdenes y comprobaban el resultado con fotos descargadas desde órbita. Solo hay siete u ocho ventanas diarias de unos 15 minutos para comunicarse con el sistema.

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El programa NOM4D de DARPA proyecta la fabricación orbital de estructuras de cientos de metros como hábitats y paneles solares. (Foto: DARPA)

Hubo muchos imprevistos. El equipo repitió operaciones y probó cada solución en una réplica idéntica que tiene en su laboratorio antes de enviarla al aparato en órbita.

Cada sección terminada se empuja hacia el exterior y el robot le fija una película perforada reflectante. Según Caltech, ese material, creado por el equipo junto con la Universidad de Pensilvania, necesita menos tensión previa que las mallas metálicas habituales y permite estructuras más livianas.

Por qué DARPA quiere construir en el espacio

Hasta ahora hay dos formas de poner estructuras grandes en órbita: plegarlas para el lanzamiento y desplegarlas allá, o armarlas a mano con piezas enviadas en varios cohetes. Ambas dependen del tamaño de la cabina del cohete o de astronautas.

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Los ingenieros prueban cada solución en una réplica de laboratorio antes de transmitir la orden al aparato en órbita. (DARPA)

Andrew Detor, director del programa NOM4D de DARPA, dijo que el objetivo son estructuras de cientos de metros o kilómetros. “Nada que se acerque a esa escala se puede lograr hoy”, afirmó. Mencionó depósitos espaciales, hábitats, grandes paneles solares y antenas de radio.

DARPA lanzó NOM4D en 2022. Pasó de la idea de una prueba en órbita a un prototipo en el espacio en 15 meses. Solo dos proyectos llegaron a la tercera fase; el otro, de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, probará en la Estación Espacial Internacional un método para endurecer tubos de carbono.

El prototipo fue completado, sometido a pruebas y entregado a Momentus en menos de 12 meses, según Caltech. Ese plazo incluyó la integración de los componentes antes de su lanzamiento. La experiencia permitirá simplificar y perfeccionar el diseño para futuras misiones, indicaron los investigadores tras la demostración orbital.

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