Nvidia vigilará la exportación de sus chips. EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO

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Nvidia anunció el 17 de noviembre que su directorio creó un comité permanente para supervisar la seguridad nacional, el cumplimiento de los controles a las exportaciones y los riesgos del comercio internacional. La decisión llega días después de la renuncia del director ejecutivo, Jensen Huang, y en plena presión de Washington sobre las ventas de chips a China.

La presidenta del nuevo grupo será la directora Suzanne Nora Johnson. Lo integran también los directores Stephen C. Neal y John O. Dabiri. Según el comunicado de la empresa, el comité se reunirá al menos una vez por trimestre, con la gerencia y también en sesiones a puerta cerrada.

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Los equipos internos de seguridad nacional y de cumplimiento del comercio global de Nvidia responderán directamente al comité y a la directora ejecutiva interina, Colette Kress, en el trabajo diario. El comité contratará a expertos externos e independientes en derecho, seguridad nacional y comercio internacional.

El nuevo comite de Nvidia responderá directamente a la nueva CEO interina, Colette Kress. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Harvey Jones, presidente del directorio, afirmó que la tecnología avanzada de chips y la llegada de la inteligencia artificial “y la superinteligencia” plantean desafíos inéditos para la seguridad nacional. Nvidia, agregó, tiene “la responsabilidad y la oportunidad” de liderar a la industria en ese terreno.

La crisis que precede al comité

Huang renunció la semana pasada, según Reuters y Euronews, después de que se conocieran sus relaciones extramatrimoniales, entre ellas una con una mujer sospechada de vínculos con la inteligencia china. Antes de su salida, el directorio había abierto una investigación independiente, a cargo de un comité de directores independientes y asesores legales externos.

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En esa declaración, el directorio dijo que no tenía motivos para creer que se hubiera comprometido la seguridad nacional ni secretos de la empresa. El comunicado sobre el nuevo comité no menciona las conclusiones de la investigación ni un plazo para publicarlas.

Reuters señala que la salida de Huang generó dudas sobre los riesgos para la seguridad nacional y sobre la supervisión de las exportaciones de chips de la compañía. Euronews recuerda que Huang había construido una relación cercana con el presidente Donald Trump y que defendió ante el gobierno permitir esas ventas a China.

Tras revelarse los vínculos amorosos de Jensen Huang con una supuesta espia china, Nvidia enfrentó dudas sobre seguridad nacional. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Washington endurece los controles el mismo día

El lunes, el Departamento de Comercio de Estados Unidos publicó una norma provisional sobre el acceso remoto a chips y servidores avanzados a través de centros de datos en terceros países. La regla busca evitar que se eludan las restricciones vigentes, según Euronews y Stocktwits.

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El anuncio de Nvidia llegó un día después de ese paso, mientras Trump viajaba a China para conversar con el presidente Xi Jinping. Según Reuters, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, recibió críticas por su manejo de los controles de exportación de chips a China tras el escándalo de Nvidia.

Lutnick acompaña a Trump en la gira por Asia, de acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca citado por la agencia.

Nvidia deberá cumplir con las nuevas disposiciones del gobierno de Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Nvidia no informó qué cambios concretos habrá en la forma en que controla a quién vende sus chips. El comunicado solo describe la estructura del comité, su composición y su frecuencia de reuniones, y no incluye metas ni plazos de implementación.

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Stocktwits informó que Nvidia presenta el 17 de noviembre los resultados de su tercer trimestre del año fiscal 2027 y que, en lo que va de 2026, sus acciones acumulaban una caída superior al 17%.